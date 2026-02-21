Capturan a los dos responsables de violento ataque contra conductor de un tractocamión cerca al peaje de Chicoral, Tolima

Los presuntos delincuentes son señalados de haber disparado contra el conductor - crédito @PedroSánchezCol/X

El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, anunció la captura de los dos delincuentes responsables del ataque armado contra un transportador en la vía que conecta Ibagué con Flandes, en Tolima.

La acción se produjo luego de que en la noche del jueves 19 de febrero de 2026, el conductor Carlos Alberto Sánchez fuera interceptado y herido con arma de fuego durante un hurto ocurrido cerca del peaje de Chicoral.

El jefe de cartera indicó que durante el procedimiento realizado por la Policía Nacional, en el municipio de Tocaima (Cundinamarca), se detuvo en flagrancia a Carlos Neira, alias Bebé, y Alfonso Vergara, alias Ojos, que fueron señalados de hurto agravado y porte ilegal de armas. En la operación, los agentes incautaron un arma de fuego calibre nueve mm, tres cartuchos y un teléfono móvil.

El ministro de Defensa destacó la gestión de las autoridades para lograr las capturas - crédito @PedroSánchezCol/X

La reacción de las autoridades fue descrita como inmediata y efectiva por el ministro Sánchez, que reiteró que el gremio transportador no está solo y llamó a la ciudadanía a suministrar información relevante a la línea 157.

“Actuamos con cero tolerancia frente al crimen. Quien atente contra un transportador o colombiano enfrentará todo el peso de la ley y la contundencia de la Fuerza Pública. El gremio transportador no está solo. Invitamos a suministrar información a la línea 157; cada dato es clave para proteger nuestras vías y garantizar que hechos como este no queden en la impunidad (sic)”, dijo puntualmente.

Sostuvo que cada dato recibido contribuye a proteger las vías y garantizar que delitos de esta naturaleza no queden en la impunidad. Por último, enfatizó que cualquier persona que atente contra la vida o integridad de transportadores enfrentará todo el peso de la ley y la contundencia de la fuerza pública.

Detalles del ataque al conductor

La víctima, identificada como Carlos Alberto Sánchez, recibió dos impactos de bala en una pierna tras ser obligado a detener su tractocamión al costado de la carretera. Otros conductores que transitaban por el sector brindaron auxilio y facilitaron su traslado a un centro asistencial, donde permanece bajo observación médica.

La víctima fue auxiliada y se encuentra en observación médica en un centro asistencial - crédito Noticias y radio/Facebook

Reportes previos advirtieron sobre modalidades delictivas recurrentes en el corredor vial del Tolima, como la instalación de retenes ilegales, el lanzamiento de objetos contra vehículos y el uso de armas de fuego para intimidar a los conductores, especialmente durante la noche. Además, se han registrado denuncias sobre emboscadas en carretera en las que, presuntamente, los operadores de carga pesada son drogados y despojados de sus pertenencias, según conoció El Nuevo Día.

Cayó a alias Yesid, presunto responsable de millonarios hurtos en cuatro ciudades del país

La Policía Nacional reportó la captura de un hombre identificado como Yesid Ferney Vargas Rojas, alias Yesid, señalado como presunto responsable de múltiples hurtos a personas en Ibagué, Medellín, Pereira y Bucaramanga.

El procedimiento, conocido el viernes 20 de febrero, se desarrolló en cumplimiento de una orden judicial fundamentada en la investigación adelantada por la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) y la Fiscalía General de la Nación.

Durante cuatro meses, los investigadores reunieron los elementos materiales probatorios que permitieron solicitar la detención y presentación de Vargas Rojas ante la autoridad competente.

Entre los casos por los que se le investiga, figura el robo de una cadena de oro valorada en $25 millones, ocurrido el 2 de diciembre de 2024 en el barrio Valparaíso.

El delincuente tenía un amplio historial criminal - crédito Policía Ibagué

Según los registros oficiales, alias Yesid habría intimidado a la víctima con un arma de fuego mientras esta se encontraba en un establecimiento comercial. Además, se le atribuye participación en un caso registrado el 8 de octubre de 2025, cuando fue capturado en flagrancia en la carrera 2 con calle 12 de Ibagué tras cometer un hurto. En ese hecho, la reacción de la víctima provocó un accidente vial que afectó una panadería de la zona y fue ampliamente difundido en medios locales.

Las autoridades destacaron que Vargas Rojas cuenta con 13 anotaciones judiciales, 10 de ellas por hurto, una por receptación, una por porte ilegal de armas de fuego y una más por homicidio. Tras su detención, quedó a disposición de la Fiscalía y fue presentado ante un juez de control de garantías, quien le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.