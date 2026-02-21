Colombia

Capturan a los dos responsables de violento ataque contra conductor de un tractocamión cerca al peaje de Chicoral, Tolima

Las capturas se realizaron en Tocaima (Cundinamarca) tras un operativo de la Policía Nacional. Los implicados fueron puestos a disposición de las autoridades por hurto agravado y porte ilegal de armas

Guardar
Los presuntos delincuentes son señalados
Los presuntos delincuentes son señalados de haber disparado contra el conductor - crédito @PedroSánchezCol/X

El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, anunció la captura de los dos delincuentes responsables del ataque armado contra un transportador en la vía que conecta Ibagué con Flandes, en Tolima.

La acción se produjo luego de que en la noche del jueves 19 de febrero de 2026, el conductor Carlos Alberto Sánchez fuera interceptado y herido con arma de fuego durante un hurto ocurrido cerca del peaje de Chicoral.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El jefe de cartera indicó que durante el procedimiento realizado por la Policía Nacional, en el municipio de Tocaima (Cundinamarca), se detuvo en flagrancia a Carlos Neira, alias Bebé, y Alfonso Vergara, alias Ojos, que fueron señalados de hurto agravado y porte ilegal de armas. En la operación, los agentes incautaron un arma de fuego calibre nueve mm, tres cartuchos y un teléfono móvil.

El ministro de Defensa destacó
El ministro de Defensa destacó la gestión de las autoridades para lograr las capturas - crédito @PedroSánchezCol/X

La reacción de las autoridades fue descrita como inmediata y efectiva por el ministro Sánchez, que reiteró que el gremio transportador no está solo y llamó a la ciudadanía a suministrar información relevante a la línea 157.

“Actuamos con cero tolerancia frente al crimen. Quien atente contra un transportador o colombiano enfrentará todo el peso de la ley y la contundencia de la Fuerza Pública. El gremio transportador no está solo. Invitamos a suministrar información a la línea 157; cada dato es clave para proteger nuestras vías y garantizar que hechos como este no queden en la impunidad (sic)”, dijo puntualmente.

Sostuvo que cada dato recibido contribuye a proteger las vías y garantizar que delitos de esta naturaleza no queden en la impunidad. Por último, enfatizó que cualquier persona que atente contra la vida o integridad de transportadores enfrentará todo el peso de la ley y la contundencia de la fuerza pública.

Detalles del ataque al conductor

La víctima, identificada como Carlos Alberto Sánchez, recibió dos impactos de bala en una pierna tras ser obligado a detener su tractocamión al costado de la carretera. Otros conductores que transitaban por el sector brindaron auxilio y facilitaron su traslado a un centro asistencial, donde permanece bajo observación médica.

La víctima fue auxiliada y
La víctima fue auxiliada y se encuentra en observación médica en un centro asistencial - crédito Noticias y radio/Facebook

Reportes previos advirtieron sobre modalidades delictivas recurrentes en el corredor vial del Tolima, como la instalación de retenes ilegales, el lanzamiento de objetos contra vehículos y el uso de armas de fuego para intimidar a los conductores, especialmente durante la noche. Además, se han registrado denuncias sobre emboscadas en carretera en las que, presuntamente, los operadores de carga pesada son drogados y despojados de sus pertenencias, según conoció El Nuevo Día.

Cayó a alias Yesid, presunto responsable de millonarios hurtos en cuatro ciudades del país

La Policía Nacional reportó la captura de un hombre identificado como Yesid Ferney Vargas Rojas, alias Yesid, señalado como presunto responsable de múltiples hurtos a personas en Ibagué, Medellín, Pereira y Bucaramanga.

El procedimiento, conocido el viernes 20 de febrero, se desarrolló en cumplimiento de una orden judicial fundamentada en la investigación adelantada por la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) y la Fiscalía General de la Nación.

Durante cuatro meses, los investigadores reunieron los elementos materiales probatorios que permitieron solicitar la detención y presentación de Vargas Rojas ante la autoridad competente.

Entre los casos por los que se le investiga, figura el robo de una cadena de oro valorada en $25 millones, ocurrido el 2 de diciembre de 2024 en el barrio Valparaíso.

El delincuente tenía un amplio
El delincuente tenía un amplio historial criminal - crédito Policía Ibagué

Según los registros oficiales, alias Yesid habría intimidado a la víctima con un arma de fuego mientras esta se encontraba en un establecimiento comercial. Además, se le atribuye participación en un caso registrado el 8 de octubre de 2025, cuando fue capturado en flagrancia en la carrera 2 con calle 12 de Ibagué tras cometer un hurto. En ese hecho, la reacción de la víctima provocó un accidente vial que afectó una panadería de la zona y fue ampliamente difundido en medios locales.

Las autoridades destacaron que Vargas Rojas cuenta con 13 anotaciones judiciales, 10 de ellas por hurto, una por receptación, una por porte ilegal de armas de fuego y una más por homicidio. Tras su detención, quedó a disposición de la Fiscalía y fue presentado ante un juez de control de garantías, quien le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

Temas Relacionados

Peaje ChicoralIbaguéTolimaVía Ibagué - FlandesTransportadoresRoboInseguridadPedro Arnulfo SánchezColombia-Noticias

Más Noticias

Primera pelea pública entre “therians” en Barranquilla genera debate en redes sociales, todo quedó en video

La difusión de un clip que muestra la confrontación física entre jóvenes autodenominados “therians” despertó burlas, críticas y dudas sobre la autenticidad del hecho en la capital del Atlántico

Primera pelea pública entre “therians”

Jorge Carrascal, uno de los señalados en Flamengo por la derrota frente a Lanús en la Recopa

Los brasileños perdieron la ida de la serie en Argentina, el volante colombiano no aportó lo suficiente y el técnico aseguró que afectó la confianza de sus compañeros

Jorge Carrascal, uno de los

Aplicó a un trabajo para aprender a realizar transacciones y ahora la buscan por transferirse siete millones de pesos

El hecho ocurrio en el barrio República de Israel, de Cali, donde la practicante aprovechó la capacitación que le dieron para realizar una transacción a su cuenta personal

Aplicó a un trabajo para

Reforma Laboral de Petro causó estragos en la contratación de aprendices del Sena, según denunció Juvinao: “Camino al infierno”

La congresista aseguró que se desplomó la vinculación laboral de los aprendices y que aumentó el pago de multas por parte de las empresas que no los están contratando

Reforma Laboral de Petro causó

El metro de Bogotá aún no arranca y ya disparó la valorización inmobiliaria en zonas aledañas, estas son las cifras

Un estudio con datos catastrales oficiales reveló que la sola expectativa del sistema de transporte elevó el valor del suelo residencial en áreas cercanas a las estaciones de la Primera y Segunda Línea, consolidando un fenómeno inmobiliario anticipado por el mercado

El metro de Bogotá aún
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Indignación por la respuesta de

Indignación por la respuesta de la UNP a alcalde que denunció amenazas por parte de las disidencias de las Farc

Condenado exjefe paramilitar alias Botalón: había sido designado gestor de paz por Gustavo Petro

Hallan muerta a Constanza, conocida como la “abuela de todas las travestis” y referente histórica del movimiento trans en Bogotá

Violencia en Cauca y Arauca: Ejército frustró atentado con cilindros bomba y repelió el ataque a un vehículo blindado

Clan del Golfo subió las cuotas de extorsión en Toledo, Antioquia, en medio de la reanudación de los diálogos de paz con el Gobierno

ENTRETENIMIENTO

Juanda Caribe quedó envuelto en

Juanda Caribe quedó envuelto en polémica por presuntos mensajes comprometedores fuera de ‘La casa de los famosos Colombia’

Kike Santander de ‘A Otro Nivel’, el cerebro detrás de los mayores éxitos del pop latino: estas son algunas de sus composiciones más celebradas

Karina García, Kris R, Blessd y Altafulla coincidieron en los Premios lo Nuestro 2026: ¿hubo reencuentro?

Johanna Fadul festejó la salida de Maiker Smith y se despachó contra los que la llaman racista: “Yo no soy una mala persona”

La verdad detrás de los ‘therians’ vistos en TransMilenio: “Ustedes son los Perros Criollos”

Deportes

Jorge Carrascal, uno de los

Jorge Carrascal, uno de los señalados en Flamengo por la derrota frente a Lanús en la Recopa

Atlético Nacional definió el futuro del técnico Diego Arias: esto pasará después de la Copa Sudamericana

James Rodríguez y las superestrellas con las que competirá en la MLS: desde Messi hasta Thomas Müller

Santa Fe y Junior tienen fecha para conocer a sus rivales en la Copa Libertadores: cuándo será el sorteo de la fase de grupos

Selección Colombia ya tiene fecha y rival para su último amistoso antes de la Copa Mundo 2026: inédito equipo