Colombia

Candidato Mauricio Martínez fue arrestado por desacato; el Centro Democrático se pronunció: “El partido está a la espera”

El aspirante al Congreso debe cumplir un arresto de tres días por desacato a un fallo de tutela

Mauricio Martínez confirmó su arresto y aseguró que es culpa de políticos de izquierda a los que criticó - crédito @mauriciomatri/X

El partido Centro Democrático emitió un comunicado en el que informó a la opinión pública que está siguiendo de cerca el proceso legal que involucra a Mauricio Martínez Triana, conocido como “MaTri”, candidato a la Cámara de Representantes por Santander, tras su comparecencia ante un despacho judicial.

El Juzgado 26 Penal Municipal con Función de Conocimiento de Bucaramanga ordenó al aspirante al Congreso de la República cumplir con tres días de arresto por haber incurrido en el desacato de un fallo de tutela, en el que se le ordenó eliminar ciertas publicaciones que hizo en redes sociales en contra del candidato Luis Ferley Sierra.

Al respecto, el partido político confirmó su respaldo al aspirante encarando la situación judicial mientras desarrolla su campaña. “El Partido está a la espera de que se resuelva el recurso de habeas corpus interpuesto por la defensa y de que la juez de tutela que decretó la medida de arresto precise y aclare el alcance de su decisión”, precisó la colectividad.

Mauricio Martínez fue arrestado por
Mauricio Martínez fue arrestado por desacato - crédito @mauriciomatri/X

Aunado a ello, insistió en la importancia de que se aseguren los derechos fundamentales y las garantías procesales de Martínez. Además, recordó que el aspirante fue víctima de amenazas, por lo que expresó su “solidaridad” con el político.

El Centro Democrático reitera su respeto por la justicia y confía en que el caso será resuelto con imparcialidad y estricto apego a la ley”, añadió.

En sus redes sociales, el aspirante a la Cámara de Representantes confirmó su arresto. Grabó un video desde una estación de Policía, en el que aseguró que su privación temporal de la libertad responde a la molestia que causaron sus declaraciones entre los políticos de izquierda.

El partido Centro Democrático aseguró
El partido Centro Democrático aseguró que espera que el caso de Mauricio Martínez se resuelva con imparcialidad - crédito Centro Democrático

“Santandereanos, colombianos, aquí estoy en la estación de policía en la ciudad de Bucaramanga, pagando una condena, porque enfrenté cara a cara a los delincuentes, a los bandidos, a los miserables de la izquierda, a todos esos sinvergüenzas del Partido Verde”, señaló en candidato al Congreso.

Afirmó que a sus detractores “les dolió” sus comentarios, en los que los tildó de ser “petristas” y de ser responsables de los problemas actuales que presenta el país. Sin embargo, aseguró que está dispuesto a continuar “dando la pelea”, advirtiendo, además, que habría personas interesadas en impedir que llegue al Legislativo.

“No me van a detener estos miserables sinvergüenzas que están intentando destruir a Colombia. Quieren evitar a toda costa que yo llegue al Congreso de la República. Necesito el apoyo y el respaldo de todos ustedes. Estos tres días de cárcel, de arresto, los voy a pagar con gusto por la libertad, por mi país, porque por esta patria hay que hacernos molestar”, aseveró.

Un juzgado le impuso una
Un juzgado le impuso una millonaria multa al candidato por desacato - crédito Luisa González/Reuters

El representante a la Cámara Miguel Polo Polo se solidarizó con el aspirante. Desde su perspectiva, su arresto fue injusto y la multa que le fue impuesta por desacato, que es equivalente a cuatro salarios mínimos, es una “desproporción total”. No obstante, el candidato debe pagarla, por lo que algunas personas están haciendo “vaca” para contribuir al pago de la obligación.

Según explicó Polo Polo, que también quiere seguir en el Congreso, a través de ayudas económicas se ha logrado recolectar $500.000, a los que se suman una donación de $1.000.000 del representante.

Necesitamos que los patriotas se sumen a esta causa, y también que @CeDemocratico respalde este caso. Hoy es él; mañana puede ser cualquiera. Y esto no lo hago por cálculo político. De hecho, MaTri es prácticamente mi competencia en términos electorales. Lo hago porque es un soldado que merece llegar al Congreso y porque cuando la injusticia toca a uno, nos corresponde a todos reaccionar”, indicó.

Miguel Polo Polo anunció que
Miguel Polo Polo anunció que ayudará a Mauricio Martínez a pagar una multa que le fue impuesta - crédito @MiguelPoloP

