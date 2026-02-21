Cambio de color en el agua potable de Bogotá: Acueducto explica si es apta para consumo

- crédito @LininsonRenteri y @arturopaez / X

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, EAAB, informó que en los próximos días el agua potable que llega a los hogares de la capital podría presentar variaciones en su coloración, situación que ya ha sido reportada por ciudadanos en distintos sectores. Según explicó la entidad, el fenómeno obedecerá a trabajos programados en la infraestructura del sistema y no compromete la calidad del recurso, de acuerdo con información divulgada por Semana.

La novedad se registrará entre el 20 de febrero y el 20 de marzo, periodo durante el cual se adelantarán labores de instalación de compuertas en el sistema de bombeo de la Planta de Tratamiento de Agua Potable Tibitoc. Estas intervenciones hacen parte del proceso de modernización que desarrolla la empresa para fortalecer la operación del servicio en la ciudad y sus alrededores.

La EAAB aseguró que el cambio en la tonalidad no altera la potabilidad del agua y que el recurso puede consumirse con normalidad. La empresa indicó que la variación en el color puede percibirse en diferentes zonas de Bogotá y también en municipios vecinos que dependen del sistema.

- crédito red social X /@JuanSLozano

De acuerdo con la información oficial, las localidades donde podría evidenciarse la coloración incluyen Usaquén, Suba y Engativá. Asimismo, el fenómeno podría presentarse en los municipios de Cajicá y Chía, que hacen parte del área de cobertura del sistema abastecido por la planta intervenida.

El gerente corporativo del sistema maestro del acueducto explicó que “Este cambio en la coloración no cambia la potabilidad del agua”. La entidad reiteró que, pese a la alteración visual que puede percibirse en algunos hogares, el líquido continúa siendo apto para el consumo humano.

La modernización de la Planta de Tratamiento de Agua Potable Tibitoc contempla el reemplazo de compuertas en la planta principal, intervención que, según la EAAB, resulta necesaria para garantizar la continuidad del suministro en Bogotá. Estas obras forman parte de una estrategia de actualización de infraestructura que busca asegurar el servicio a largo plazo.

Para mitigar los efectos temporales del cambio de color, la empresa anunció que dispondrá de cuadrillas encargadas de realizar el lavado de tuberías cuando sea necesario. Estas labores se llevarán a cabo mediante aperturas controladas de hidrantes ubicados en distintas vías de la ciudad, con el fin de limpiar las redes y estabilizar la apariencia del agua.

- crédito Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

La EAAB entregó una serie de recomendaciones para los usuarios en caso de que se presente la coloración en sus viviendas. Indicó que, si el agua sale con tonalidad, se debe abrir la llave y dejarla correr hasta que recupere su transparencia habitual. También sugirió verificar la claridad antes de iniciar el lavado de ropa blanca, con el propósito de evitar posibles manchas.

Otra de las orientaciones consiste en realizar el mantenimiento periódico de los tanques de almacenamiento residenciales, práctica que contribuye a conservar las condiciones del recurso en el interior de los inmuebles. La entidad pidió además no alarmarse si se observa a operarios abriendo hidrantes en las calles, ya que se trata de maniobras controladas para la limpieza de las redes.

En caso de dudas o reportes relacionados con la coloración, la empresa invitó a comunicarse con la Acualínea 116 o a través de las redes sociales oficiales del Acueducto de Bogotá. Estos canales estarán habilitados para atender inquietudes y recibir notificaciones sobre el comportamiento del servicio durante el periodo de intervención.

La empresa también recordó que en días recientes adelantó trabajos en redes de alcantarillado en diferentes sectores de la capital, labores que implicaron suspensiones temporales del servicio para varios ciudadanos. Estas acciones hacen parte de la programación técnica que desarrolla la EAAB en distintas localidades, con jornadas extendidas destinadas al mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura hidráulica.