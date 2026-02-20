Colombia

Universidad compró predios que eran del cartel de Bogotá en más de cinco millones de dólares

La Sociedad de Activos Especiales confirmó que la venta se realizó a través de una subasta oficial

Guardar
Así se ve la parte
Así se ve la parte que está construida del terreno - crédito SAE

Además de intervenir en propiedades ligadas al narcotráfico o el crimen organizado, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) también tiene la labor de administrar los inmuebles incautados durante estos operativos.

Por eso, es algo habitual que la entidad lleve a cabo subastas o procesos de arrendamiento para que terceros administren los predios que en el pasado fueron utilizados para el crimen.

En este contexto, es noticia que la SAE confirmó la venta de un predio que en los 80 perteneció al cartel de Bogotá y que de ahora en adelante será administrado por la Universidad de La Sabana.

La historia del predio que ahora será utilizado para la educación

El predio total es de
El predio total es de más de 30.000 metros cuadrados - crédito SAE

La propiedad está ubicada en el municipio de Chía, Cundinamarca, y su venta se concretó a través de un proceso de subasta pública, que terminó con la universidad como ganadora con una propuesta final de 20.000 millones de pesos, 5.4 millones de dólares.

Desde el centro educativo basaron su interés en el predio por la cercanía que tiene con la sede principal de la universidad, aunque hasta el momento no ha sido revelado para qué será utilizado el lugar.

La SAE informó que el inmueble le perteneció a Luis Reinaldo Murcia Sierra, conocido en el cartel de Bogotá como “Doctor Martelo”, siendo uno de los fundadores de la estructura criminal junto con Pastor Perafán.

La firma de la venta
La firma de la venta se realizó el 19 de febrero - crédito SAE

Cabe recordar que el cartel de Bogotá fue una organización criminal dedicada principalmente al narcotráfico, con operaciones activas entre 1980 y 1990 en Colombia. Aunque no alcanzó la notoriedad ni el poder de los carteles de Medellín o Cali, este grupo controló rutas locales de distribución de cocaína, marihuana y otras drogas, estableciendo conexiones con redes internacionales.

Sus miembros también estuvieron vinculados a delitos como extorsión, secuestro y lavado de activos. La estructura era menos jerárquica y más fragmentada que la de otros carteles, lo que dificultó el accionar de las autoridades y permitió su permanencia durante varios años.

En una de las historias que se han revelado sobre la persecución que hizo el Bloque de Búsqueda contra Pablo Escobar, se confirmó que los capos del cartel de Bogotá fueron perseguidos bajo estrategias piloto que luego fueron replicadas para encontrar al líder del cartel de Medellín.

Retomando la historia del predio vendido, el inmueble fue objeto de un proceso de extinción de dominio en 2011 junto con otras propiedades de Murcia Sierra, que incluyó zonas comerciales y joyería de alto valor. En los detalles sobre la propiedad, se conoció que tiene un área total de 30.000 metros cuadrados, siendo una pequeña parte la que está construida en el sector de La Caro, en Chía.

¿Cómo inscribirse en el proceso de subasta?

No se ha confirmado qué
No se ha confirmado qué pasará con el predio intervenido - crédito SAE

El proceso para participar en las subastas de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) mediante la plataforma Activos por Colombia busca facilitar la adquisición de bienes administrados por el Estado. Inscribirse en una subasta de activos requiere cumplir una serie de pasos obligatorios, desde el registro digital hasta la presentación de garantías económicas.

Todo inicia con el ingreso al portal oficial, donde el interesado debe crear una cuenta aportando datos personales y, en el caso de personas jurídicas, documentos de constitución y representación legal. En este entorno digital, los usuarios pueden consultar el portafolio actualizado de activos disponibles, que incluye información sobre ubicación, valor base y condiciones específicas de cada bien.

El siguiente paso consiste en presentar una manifestación formal de interés, acompañada de la documentación indicada en el reglamento. Según la información publicada por la SAE, esta etapa exige la constitución de una garantía económica, la cual puede tomar la forma de consignación bancaria, póliza de cumplimiento, patrimonio autónomo o garantía bancaria a primer requerimiento.

Una vez verificada la información, la SAE habilita a los participantes para que formulen sus ofertas en la subasta electrónica, en la que cada puja resulta vinculante. De acuerdo con el reglamento oficial, el adjudicatario debe formalizar el pago y asumir los costos notariales y tributarios.

