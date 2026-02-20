Colombia

Si un trabajador se autopercibe como ‘therian’ esto es lo que puede hacer el jefe, según abogada laboralista: “Con cariño”

Cindy Isaza respondió la inquietud de uno de sus seguidores y precisó que, “si una conducta afecta la prestación del servicio o el ambiente de trabajo, el análisis deja de ser social y pasa a ser jurídico”

Isaza resolvió las dudas y
Isaza resolvió las dudas y explicó en qué casos podría aplicar un despido por cuentas de los comportamientos que adoptaron quienes se autoperciben como 'therians' - crédito @cindylaboral/IG

El fenómeno de los ‘therian’, como se denomina a las personas que se autoperciben como animales (no solo incluye perros y gatos), y además consideran este rasgo esencial en su ser, ha dejado en evidencia varios casos en Colombia, luego de los videos virales que se replicaron en redes sociales con jóvenes en Argentina.

Por tal motivo, y luego de que ya se confirmaron y llevaron a cabo reuniones en varias ciudades capitales del país de estas comunidades, en medio de la polémica y las dudas que han surgido sobre los aspectos de la vida cotidiana de estas personas, como es, por ejemplo, su trabajo. La abogada laboralista Cindy Isaza, aclaró qué dice le ley colombiana.

Por medio de un video que la jurista colombiana dejó en su perfil de Instagram (@cindylaboral) la noche del viernes 20 de febrero de 2026, la defensora resolvió la pregunta que le llegó en un mensaje por parte de uno de sus seguidores: “¿Donde mi trabajador me salga con que es perro qué hago?”

Adicional, y junto al video, en un pequeño texto Isaza aseveró: “El fenómeno therian está generando conversación en redes… pero ¿qué pasa cuando el debate llega al trabajo?”

“Amigo Therian, si estás viendo este video, tenemos que hablar del trabajo, porque una cosa es TikTok y otra muy distinta es el contrato laboral”, de esta forma inició su presentación la abogada.

La abogada laboralista Cindy Isaza
La abogada laboralista Cindy Isaza compartió el video el 19 de febrero de 2026 - crédito @cindylaboral/IG

Isaza recalcó “que el Código Sustantivo del Trabajo lo dice clarísimo: el contrato de trabajo existe cuando una persona natural presta servicios a otra persona natural o jurídica, bajo subordinación y salario”.

Por consiguiente, “el trabajador debe ser persona”, detalla la jurista.

En su segundo argumento, la abogada explicó que “en Colombia, los animales son reconocidos como seres sintientes, pero no tienen personalidad jurídica ni capacidad legal para firmar contratos, es decir, no pueden dominarse laboralmente”.

En su exposición sobre el fenómeno que se ha vuelto parte de charlas cotidianas entre varios ciudadanos, Isaza hizo hincapié en que todo lo que reseñó “no es solo teoría jurídica”, y agregó que “todo el sistema laboral está construido sobre esa base. La seguridad social lo confirma”.

La viralización del video puso
La viralización del video puso en discusión la expresión de identidades alternativas en espacios públicos de Bogotá - crédito @AlertaMundoNews / X

En su grabación, la abogada de paso hizo un repaso del sistema laboral, y recordó que “está diseñado para personas, por eso la salud, la pensión, los riesgos laborales”.

En su presentación, Isaza aclaró lo que pasa en algunas profesiones donde los empleadores trabajan con animales. “Los animales, como perros rescatistas o de aeropuertos, no son empleados, tienen beneficios y derechos a una protección animal y bienestar, pero no prestaciones laborales”.

En consecuencia, argumentó la abogada laboral, “esto demuestra que todo el sistema laboral está pensado para trabajadores humanos”.

“Si firmaste como una persona un contrato laboral, pues trabajas como persona. Cuando firmas tu contrato, aceptas cumplir funciones, subordinación, reglamento, normas de convivencia e imagen corporativa, y esto no cambia después de firmar”, puntualizó Isaza.

En el tramo final de su video, Isaza dejó resuelta otra duda frente a despidos por cuenta de los comportamientos de los ‘therian’.

La jurista Cindy Isaza resolvió todas las inquietudes que han surgido por cuenta de este fenómeno referente a lo que pueden y no deben hacer los 'therians' en sus espacios de trabajo y/o en su rol como empleados - crédito cindylaboral/IG

“Por eso, no todo despido en estos casos sería discriminatorio. Si después de firmar el contrato decides maullar en reuniones, ladrar a clientes, actuar como animal con compañeros o proveedores, esto deja de ser identidad personal y pasa a ser un tema laboral, porque puede afectar la convivencia laboral, la prestación del servicio, el cumplimiento del cargo y la imagen de la empresa, y en esos casos, sí podría existir consecuencias laborales, incluso terminación del contrato, según el caso”, recordó la abogada.

Por último, Isaza la dejó un amable recordatorio a las personas que se autoperciben como ‘therians’: “Recuerda, la empresa no contrata identidades, la empresa contrata personas para prestar un servicio bajo las reglas de convivencia laboral. Amigo therian, con cariño, la libertad personal existe, pero no elimina las obligaciones laborales”.

Temas Relacionados

TheriansTherians en ColombiaTherians en el trabajoAbogada laboralCindy IsazaEmpleadoresTrabajadoresQué dice la leyLey colombianaColombia-Noticias

