Colombia

Petro acusa a empresarios, medios y sectores de EE. UU. de “manipular” elecciones en la segunda vuelta y buscar su captura

Según el mandatario, esa sociedad habría recurrido a “dineros no reportados” y a estrategias de lobby internacional, como la contratación del exdirector de la CIA Leon Panetta por parte de la Andi, con el objetivo de blindar los intereses empresariales ante el Congreso y la administración estadounidense

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El presidente Gustavo Petro volvió a causar polémica por sus acusaciones a los gremios y los medios de comunicación - crédito AP
El presidente Gustavo Petro volvió a causar polémica por sus acusaciones a los gremios y los medios de comunicación - crédito AP

Con un extenso mensaje en sus redes sociales, el presidente de la República, Gustavo Petro, denunció el lunes 15 de junio de 2026 una presunta articulación entre empresarios colombianos, sectores políticos de Estados Unidos y actores mediáticos para influir en la campaña electoral y, según su versión, cercar a un gobierno que impulsó, entre otras, la reforma laboral. Este mensaje se conoció a 53 días del fin de su mandato.

El señalamiento del primer mandatario unió en un mismo frente a gremios económicos, dueños de medios y figuras de Washington, a los que acusó de actuar con “dineros no reportados” y de buscar “llevar preso al presidente”. Todo esto, después de citar como fuente un artículo atribuido al portal Diario Red, cuyo propietario es el político y activista de izquierda Pablo Iglesias, en el que se informa sobre un llamativo hecho.

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En efecto, el artículo replicado por Petro habla de lo que sería la contratación de Leon Panetta, exdirector de la CIA y exsecretario de Defensa de Estados Unidos, por parte de la Asociación Nacional de Industriales (Andi) para hacer lobby en Washington. Es decir, la gestión buscaba posicionar la visión del sector privado colombiano ante el Congreso estadounidense como contrapeso a las reformas del Gobierno nacional.

Gustavo Petro y su extenso mensaje en el que lanzó acusaciones a los gremios y los medios
Este fue el extenso mensaje en la red social X en la que el presidente Gustavo Petro lanzó duras acusaciones a los gremios y los medios - crédito @petrogustavo/X

No se dan cuenta de lo que ya los datos arrojan sobre la realidad de Colombia. Evaden la realidad para defender su ideología falsa: el fascismo, mientras el dato que arroja la realidad es que el crecimiento en el ingreso de las familias trabajadoras es la principal fuerza impulsora hoy de la economía nacional”, expresó el gobernante en su perfil de X, en el que hizo un diagnóstico amplio sobre la disputa política y económica.

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En esa misma línea, el presidente sostuvo que el rechazo a sus reformas responde a lo que sería la afectación directa que estas han causado a los intereses empresariales. “Como piensan que los obreros son personas para explotar, no les gustó (sic) las leyes y decretos en favor del pueblo trabajador”, agregó el jefe de Estado, en un pronunciamiento que se da a seis días de que se lleve a cabo la segunda vuelta.

La arremetida de Gustavo Petro ante la Andi y los dueños de medios de comunicación

En otro de los apartes de su mensaje, el mandatario apuntó contra un bloque concreto de poder económico y comunicacional. “Dineros no reportados a la campaña, pero así, el Grupo Empresarial Antioqueño (GEA), que son los dueños de la Andi, ultraconservadores, y del diario El Colombiano, junto a Ardila, también ultraconservador y dueño de RCN, manipulan las elecciones libres del pueblo colombiano”, denunció.

El presidente Gustavo Petro advierte que los altos precios del petróleo generan hambre y crisis en Colombia y el mundo - crédito Andrea Puentes/Presidencia de la República
La relación del presidente Gustavo Petro con los medios de comunicación no atraviesa su mejor momento - crédito Andrea Puentes/Presidencia

Y agregó que estas prácticas la hacen en “alianza con lo peor de la sociedad de los Estados Unidos, y con dinero sucios, hacen alianzas para ver como se llevan preso al presidente que hizo la reforma laboral en favor del pueblo trabajador y no de ellos”. Una acusación que no pasó desapercibida, pues no aportó ningún acervo probatorio ni nombres distintos de los mencionados en su mensaje.

Aun así, la tesis que expuso fue la de atribuirle a ese supuesto entramado una voluntad de alterar el curso electoral y de responder a medidas oficiales que, según dijo, rompieron una relación tradicional entre el Estado y grupos empresariales “acostumbrados a tener un estado que les obedeciera”. De esta forma, Petro le dio total crédito a lo expuesto en este portal, que tiene marcada influencia de sectores de izquierda.

Del mismo modo, Petro no limitó su crítica al lobby empresarial. También denunció una intervención externa en la campaña presidencial y la conectó con figuras republicanas de Estados Unidos. “Astuta estrategia de Rubio que le hizo incumplir la palabra a Donald Trump para entrometerse ilegalmente en la campaña electoral de Colombia”, señaló Petro en su mensaje, que como era de esperarse causó duras reacciones.

Y presentó esa supuesta injerencia como parte de un conflicto de soberanía. “No son patriotas no están firmes por la patria, porque prefieren la bandera de Estados Unidos y ya vimos uno, de sus títeres políticos, jurar lealtad por encima de todas las cosas a los Estados Unidos y su bandera y tratar de ganarse unas elecciones hablando de firmeza con la Patria, pero no dice de cuál Patria”, acotó el primer mandatario.

Pese a que se creía que con su encuentro con el presidente norteamericano Donald Trump mejoraría la relación con Estados Unidos, el presidente Gustavo Petro insiste en complots en su contra - crédito Presidencia
Pese a que se creía que con su encuentro con el presidente norteamericano Donald Trump mejoraría la relación con Estados Unidos, el presidente Gustavo Petro insiste en complots en su contra - crédito Presidencia

Petro y un escenario apocalíptico para Colombia: habló de cómo “lloverían misiles” sobre los campesinos

A su vez, afirmó que el riesgo no es solo electoral sino institucional. Según su planteamiento, una parte del electorado podría terminar respaldando a una figura que respondería antes a intereses estadounidenses que a los colombianos, siento esta idea que desarrolló varias veces a lo largo del mensaje, en los que advirtió sobre un presunto uso de la agenda antidrogas, seguida de cerca por EE. UU., para justificar acciones de fuerza.

Sin embargo, uno de los apartes más duros de su denuncia apareció cuando describió las consecuencias que, a su juicio, podría tener ese alineamiento con Washington. “Misiles sobre campesinos colombianos es lo que va a llover con la excusa de acabar el narcotráfico, cuando el narcotráfico está en la misma fuente de financiación del compatriota de los gringos”, sentenció el gobernante en su publicación en la red social X.

Y es que, en su relato, Petro dijo que este escenario estaría facilitado por alianzas entre sectores de poder económico, operadores políticos y redes vinculadas al narcoparamilitarismo. “Por eso tienen oscuros negocios de aviación con sociedades de compradores de armas y con narcoparamilitares vestidos de políticos en Miami misma”, concluyó Petro, con una serie de acusaciones que no cayeron bien.

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