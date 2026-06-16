Petro aclaró detalles del caso del estadounidense detenido en Usaquén: “Las imágenes engañaron a los colombianos”

Gustavo Petro escribió un largo texto en el que se refiere a lo ocurrido con el extranjero y los tres niños en Bogotá - crédito Colprensa

En la tarde del domingo 14 de junio de 2026 se difundieron imágenes de un estadounidense en el balcón de un apartamento de un edificio junto a un menor de edad, mientras que la comunidad gritaba que lo estaba abusando sexualmente. Sin embargo, la versión cambió tras horas de investigación.

Un día después de los hechos, el presidente Gustavo Petro sostuvo que el caso del estadounidense capturado en Bogotá habría sido malinterpretado y afirmó: “Lo sacó al balcón por un atoramiento por comer mal la comida. Las imágenes engañaron a los colombianos que fueron en masa a defender el niño”.

PUBLICIDAD

En una extensa publicación en la red social X, el presidente colombiano dijo que debía “notificar a la sociedad colombiana” que el ciudadano estadounidense, detenido en un apartamento del barrio Navarra, en la localidad de Usaquén, “al parecer no violó ninguno de sus hijos adoptados en Colombia”.

El pronunciamiento del mandatario se conoció mientras la investigación sobre lo ocurrido el domingo en ese sector de Bogotá sigue abierta y sin una conclusión judicial definitiva. El caso tomó fuerza después de que vecinos grabaran al hombre junto al menor y difundieran las imágenes, bajo la sospecha de un presunto abuso sexual.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la información conocida hasta ahora, el ciudadano de Estados Unidos habría llegado a Bogotá con el propósito de adoptar a tres menores junto a su pareja. Uno de esos niños sería el que aparece en el video que circuló durante el fin de semana.

Petro también usó su mensaje para cuestionar el efecto de las imágenes virales sobre la opinión pública. El presidente afirmó que el episodio deja una “buena lección de realidad” sobre la facilidad con que una sociedad puede ser inducida a un error por contenidos que carecen de veracidad.

PUBLICIDAD

El caso continúa en investigación, pero el mandatario reveló nuevos detalles - crédito Gustavo Petro / X

Qué se sabe de la investigación

El menor de 7 años que aparece en el video ya entregó su testimonio. De acuerdo con una versión revelada por El Tiempo, el niño indicó que se enojó por un juguete y que el hombre lo sacó al balcón para calmarlo.

Ese testimonio se convirtió en una de las piezas centrales de la investigación, aunque no cierra el caso. Las autoridades también ordenaron exámenes periciales a los otros dos menores trasladados a un centro de salud en Bogotá. Esos resultados serán los que permitan establecer con mayor precisión qué ocurrió dentro del apartamento y si hubo o no algún delito.

PUBLICIDAD

En su publicación, Petro señaló que: “Si se confirman estos indicios de los hechos, la justicia debe entregarle todos sus derechos como ser humano, al estadounidense que al parecer, solo quiso adoptar niños y niñas colombianas en el Icbf a través de una tercerización privada para las adopciones”.

Cabe mencionar que la directora del Icbf, Astrid Cáceres, indicó en diálogo con Noticias Caracol que: “Se descarta el tema de violencia física. Por supuesto, hay muchos otros factores que toca revisar en un presunto abuso sexual, pero se descarta un escenario de violencia física”.

PUBLICIDAD

Asimismo, en su cuenta de X, la funcionaria escribió: “Les reitero que el proceso está en investigación y lo que más nos importa es el bienestar de los niños y tenemos reporte preliminar de tranquilidad, sin embargo, hay que esperar las entidades investigadoras y los resultados”.

Los agentes policiales capturaron al sujeto que fue señalado por vecinos de Usaquén por abusar sexualmente de un niño en un balcón de un edificio residencial - crédito Denuncias Antioquia y María Lucía Villalba / X

El mensaje político que añadió Petro

En su mensaje, Petro insistió en su crítica a los mecanismos de tercerización en los procesos de adopción del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), al pedir que el Estado asuma de forma directa el cuidado de la niñez cuando falla la familia.

PUBLICIDAD

A partir del caso, el mandatario amplió su reflexión hacia el terreno político y aseguró que Colombia enfrenta un escenario de manipulación informativa. En su mensaje, sostuvo que los ciudadanos están expuestos a un “engaño masivo, colectivo por manipulación de la conciencia” y afirmó que la inteligencia artificial se está usando en el contexto electoral del país.

Las autoridades piden respeto por los niños a nivel nacional - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Cabe mencionar que en la misma jornada, la directora del Icbf indicó que pedía evitar la discusión electoral en torno a este tema: “Entiendo el fervor político que esta semana tiene pero de ninguna manera se paren en las historias de vida de niños que no conocen, ni utilicen ningún caso mediático que involucre niños sin saber, la política no se hace con las historias de niños, ni agreguen especulaciones escabrosas sobre la institucionalidad que pueden afectar procesos vitales de muchos niños y niñas que no tienen ninguna relación con lo electoral. Ya dicen cosas que rayan con los límites”.

PUBLICIDAD