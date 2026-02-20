Shakira regresará a la India tras 19 años y dará dos conciertos en Mumbai y Nueva Delhi en 2026

Shakira volverá a la India en 2026 con dos conciertos en Mumbai y Nueva Delhi, marcando su regreso al país asiático después de 19 años - crédito cortesía Two Shows Producciones

Después de casi dos décadas de ausencia, la cantante colombiana Shakira volverá a la India y la noticia tiene emocionados tanto a sus fans asiáticos como a los fanáticos que siguen cada paso de la barranquillera.

Serán 19 años desde su última visita al país, cuando en 2007 ofreció un concierto que en su momento fue considerado uno de los shows internacionales más ambiciosos realizados allí.

Ahora, la artista regresará por la puerta grande como cabeza del Feeding India Concert 2026, un evento benéfico que se realizará en dos ciudades: el 10 de abril en el Mahalaxmi Racecourse y el 15 de abril en el estadio Jawaharlal Nehru, este último con capacidad para más de 60.000 personas. Sí, Shakira va a cantar ante estadios llenos al otro lado del mundo… otra vez.

Cartel oficial que anuncia el regreso de Shakira a la India con dos conciertos del Feeding India Concert 2026 en Mumbai y Nueva Delhi, tras 19 años de ausencia en ese país - crédito District

Para el público colombiano, este regreso no es solo una fecha más en la agenda internacional de la cantante. Es la confirmación de que Shakira sigue siendo una figura global capaz de mover multitudes en cualquier continente. Y también es una muestra de cómo la industria musical de la India ha crecido a pasos gigantes en los últimos años.

Medios como Rolling Stone India y Forbes han destacado que el país atraviesa un boom de conciertos y festivales. Hoy no es raro ver en su cartelera a artistas como Coldplay, Linkin Park o Kanye West, quienes recientemente han llenado grandes recintos. En ese contexto, la llegada de Shakira encaja perfecto en un mercado que ya está listo para giras de talla mundial.

Pero no todo es espectáculo. El Feeding India Concert tiene un propósito social claro: recaudar fondos y generar conciencia sobre la desnutrición infantil, alineado con la meta de Hambre Cero de Naciones Unidas para 2030.

La propia Shakira ha dicho que actuar en la India siempre ha sido especial para ella y que este evento es más que música: es una oportunidad para unir fuerzas por una causa global, según Rolling Stone India. El compromiso social no es nuevo en su carrera. Desde hace años lidera iniciativas educativas y humanitarias a través de su Fundación Pies Descalzos, enfocada en comunidades vulnerables.

La cantante colombiana Shakira canta durante un concierto de su gira "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour" en el estadio nacional Jorge Mágico González, en San Salvador (El Salvador) - crédito Rodrigo Sura/EFE

Los precios irán desde 4.000 rupias, que equivalen aproximadamente a $180.000 pesos colombianos, hasta 24.500 rupias, es decir, cerca de $1.100.000 pesos colombianos para las zonas VIP más cercanas al escenario.

No es precisamente económico, pero se trata de una estrella global que ha vendido más de 100 millones de discos y acumula varios premios Grammy y Grammy Latinos en su trayectoria.

Aunque el repertorio oficial no se ha confirmado, todo apunta a que incluirá sus clásicos infaltables como “Whenever, Wherever”, “Hips Don’t Lie” y “Waka Waka (This Time for Africa)”.

Además, su más reciente gira, “Las Mujeres Ya No Lloran”, ha marcado un nuevo hito en su carrera, consolidándola como una de las artistas latinas más exitosas de todos los tiempos.

Shakira llevó el Oral Fixation Tour en el 2007 a la India y ofreció uno de los shows internacionales más recordados de ese año en el país - crédito @shakira / Instagram

En 2007, Shakira sorprendió a la India con un concierto que muchos aún recuerdan como un espectáculo histórico. Su presentación en Mumbai hizo parte del Oral Fixation Tour, gira con la que recorrió el mundo y que marcó uno de los puntos más altos de su carrera en ese momento.

El show reunió a miles de personas que, por primera vez, veían en vivo a una estrella latina de esa magnitud en el país. Desde el inicio, la barranquillera encendió el escenario con una puesta en escena cargada de luces, pantallas gigantes y una banda en vivo que acompañó cada coreografía.

Interpretó éxitos como “Estoy aquí”, “Inevitable”, “Whenever, Wherever” y “Hips Don’t Lie”, que fueron coreados de principio a fin. Uno de los momentos más aplaudidos fue su tradicional danza del vientre, que conectó especialmente con el público local.

Más que un simple concierto, aquella noche consolidó su proyección global y dejó claro que su música podía romper cualquier frontera cultural.