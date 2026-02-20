Colombia

La verdad detrás de los ‘therians’ vistos en TransMilenio: “Ustedes son los Perros Criollos”

En redes sociales se hicieron virales los videos en los que se observaba a un joven paseando a dos personas con antifaces de animales

Un grupo de jóvenes, identificados como 'therians', causaron revuelo en una estación de TransMilenio en Bogotá al gatear y comportarse como animales. Los pasajeros, entre sorprendidos y curiosos, grabaron la inusual escena - crédito

El 20 de febrero se volvieron tendencia varios videos en los que usuarios de TransMilenio, en Bogotá, afirmaban haber visto a dos “therians” en la capital de Colombia.

Cabe mencionar que los “therians” son personas que se identifican interna o espiritualmente con animales no humanos. No implica transformación física, sino una conexión profunda con el animal a nivel psicológico o espiritual.

Los videos mencionados generaron comentarios divididos por parte de usuarios en redes sociales, puesto que una parte de los internautas afirmaron que los jóvenes tienen la libertad de tener ese comportamiento siempre y cuando no afecten a un tercero.

Por otra parte, detractores pidieron que las autoridades se pronuncien para saber si los “therians” podrían estar incurriendo en algo indebido, asegurando que hay un sector de la sociedad que se incomoda o se puede sentir vulnerada con este tipo de comportamientos que son tendencia en Latinoamérica.

La verdad sobre los “therians” que estaban en TransMilenio

Los comediantes fueron tendencia en
Los comediantes fueron tendencia en redes sociales - crédito @Culotauro/Instagram

A través de su cuenta de Instagram, el comediante Camilo Díaz, más conocido como Culotauro, recordado por su participación en La casa de los famosos, reveló que él era uno de los “therians” que fueron virales en redes sociales.

Díaz compartió varios videos que fueron grabados por usuarios del sistema integrado y reconoció que todo lo registrado hace parte del nuevo formato que estrenará próximamente en su canal de YouTube junto con Duván Gómez y Diego Osorio, también comediantes de Bogotá.

Este formato de improvisación que realiza Díaz junto a sus colegas ya fue presentado hace cuatro años, pero por motivos que no fueron explicados por los protagonistas, se dejó de grabar.

“Hoy se cumplen 4 años desde que publicamos el primer capítulo. La vida nos vuelve a unir con un objetivo: hacer reír haciendo”, fue el mensaje que compartió Culotauro el 7 de febrero en su cuenta de Instagram, plataforma en la que confirmó que volvería a unirse con Gómez y Osorio para grabar “Lo que sea”.

Camilo Díaz confirmó que estaba
Camilo Díaz confirmó que estaba grabando un formato para su canal de YouTube - crédito @Culotauro/Instagram

En las historias que compartió Díaz en su cuenta de Instagram, bromeó con algunos comentarios que recibió en el transporte público, lo que incluyó comparaciones con el canal de otros comediantes llamado Perros criollos.

Hasta el momento, Díaz no ha confirmado la fecha en que subirá lo grabado durante la mañana del 20 de febrero en Bogotá; sin embargo, este tipo de tendencias ha provocado que sus seguidores se interesen por conocer el resultado final de la improvisación realizada por los tres comediantes.

“Si ustedes me pueden colaborar con una monedita, tengo cinco hijos ”therian" en mi casa”, fueron las palabras de Camilo Díaz en uno de los videos grabados en el transporte público por usuarios de TransMilenio.

¿Quién es Camilo Díaz?

Camilo Díaz es recordado por
Camilo Díaz es recordado por su paso por La casa de los famosos - crédito Ánulo esas palabras

Camilo Díaz, conocido como Culotauro, es un comediante colombiano nacido en 1997 en Bogotá. Saltó a la fama por su participación en el programa de YouTube Con ánimo de ofender.

Es el fundador del pódcast Por la ventana, en el que entrevista a personalidades mientras recorre la ciudad en un carro. En 2024, participó en el reality La casa de los famosos, siendo el séptimo eliminado de la temporada.

Recientemente, fue tendencia gracias al estreno de su especial de stand up llamado Anulo esas palabras, en el que convirtió en comedia algunos aspectos de su infancia, incluyendo el proceso de alcoholismo que vivió su padre antes de morir y cómo avanzó una discapacidad que tiene en su pierna derecha.

