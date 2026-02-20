Karina García, Kris R, Blessd y Altafulla coincidieron en los Premios lo Nuestro 2026: ¿hubo reencuentro?

Karina García, Blessd, Altafulla y Kris R, coincidieron en los Premios Lo Nuestro 2026, generando inquetud por un posible reencuentro entre los involucrados - crédito @blessd @karinagarciaoficiall y @altafulla/Instagram

El pasado jueves 19 de febrero, el Kaseya Center de Miami fue sede de la gala 38 de los Premios Lo Nuestro, que reconocen lo mejor y más popular de la música latina durante el último año.

El evento congregó artistas y celebridades de toda Hispanoamérica que hicieron su aparición en la alfombra roja. Con lo que no se contaba en redes sociales es que cuatro de ellas, con un pasado común, coincidieran en el evento.

A través de sus respectivas cuentas oficiales, la creadora de contenido Karina García compartió imágenes y videos de su paso por el evento, acompañando a su actual pareja, el cantante urbano Kris R.

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia y hoy panelista en Que hay pa’ dañar, lució un traje elegante que recibió elogios de sus seguidores.

Sin embargo, la presencia de Karina en la premiación no fue el único motivo de interés a su alrededor. Y es que por allí también pasaron dos de las exparejas de la paisa: Altafulla y Blessd.

Altafulla asistió a los Premios Lo Nuestro 2026 acompañando a Hamilton, nominado en dos categorías - crédito @altafulla/Instagram

El primero asistió al evento acompañando a Hamilton, nominado en dos categorías este año, mientras que el segundo llegó acompañado de su socio habitual, Ovy On The Drums. Ambos estaban nominados en múltiples categorías, destacando la de Mejor colaboración urbana por +57, en la que compartieron protagonismo con Karol G, Maluma, J Balvin, Feid, DFZM y Ryan Castro.

La expectativa creció entre los seguidores y usuarios de redes sociales, quienes se preguntaron qué sucedería si se produjera algún encuentro entre los involucrados y cómo reaccionarían. Aunque parecía inevitable que Karina coincidiera con Blessd o Altafulla, no existe evidencia audiovisual de que este encuentro haya tenido lugar.

Los que sí se encontraron fueron Blessd y Altafulla, que se saludaron de manera formal, dándose la mano y compartieron un abrazo fraternal, disipando cualquier posibilidad de incomodidad que hubiese circulado previamente.

Los dos cantantes y exparejas de Karina García no tuvieron reparos cuando coincidieron en la alfombra roja, compartiendo un abrazo - crédito @altafulla/Instagram

Artistas colombianos, homenajes y momentos en la ceremonia

Carlos Vives presentó su nuevo sencillo "Te Dedico" en los Premios Lo Nuestro 2026 - crédito Premios Lo Nuestro

La lista de personalidades nacionales y latinas se extendió durante la velada. En la alfombra rosa participaron artistas como Maluma, Carlos Vives, Sebastián Yatra, Hamilton, Juan Duque, Blessd, Kris R, Ryan Castro, J Balvin, Altafulla y Juanes, a los que se sumaron creadores de contenido como Karina García y Marcela Reyes, completando una nómina que resaltó la influencia de Colombia dentro del panorama musical y de la farándula en América Latina.

Entre los hitos de la noche, la organización rindió homenaje a Juanes, reconocido por su trayectoria; a Paloma San Basilio por su excelencia artística; Los Bukis como leyenda musical, y Arcángel por sus dos décadas en la música urbana.

La actuación de Arcángel estuvo acompañada por grandes nombres del género como Jhay Cortez, J Balvin, Feid, Mora, Sech, Eladio y Jay Wheeler, quienes repasaron algunos de sus éxitos sobre el escenario.

El repertorio de actuaciones mostró la diversidad de la escena musical hispanoamericana. Se estrenaron temas recientes, entre ellos Como en el Idilio de Marc Anthony y Nathy Peluso, y la colaboración 1+1 de Maluma y Kany García. La gala cerró con una actuación conjunta de Ryan Castro y J Balvin presentando el tema Tonto.

Otro de los instantes más celebrados fue el conjunto de bachata que reunió a Romeo Santos y Prince Royce.

Mientras tanto, la gala fue escenario de momentos destacados. Bad Bunny obtuvo seis galardones, incluyendo el título de Artista Premio Lo Nuestro del Año, consolidando su dominio en la industria musical latina.

El regional mexicano también brilló con la consagración de Carín León como Artista Masculino del Año - Música Mexicana. Por su parte, la presencia femenina fue liderada por Karol G, quien se llevó el premio a Artista Femenina del Año - Urbano, y Shakira, reconocida por el Tour del Año.