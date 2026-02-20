Juan Fernando Cristo entuteló a Abelardo de la Espriella por presunta vulneración a su honra y buen nombre

Juan Fernando Cristo interpuso una acción de tutela contra Abelardo de la Espriella al considerar que declaraciones públicas vulneraron su derecho al buen nombre y la honra - crédito X Abelardo de la Espriella Juan Fernando Cristo

El exministro del Interior y candidato presidencial Juan Fernando Cristo interpuso una acción de tutela contra el abogado y también aspirante Abelardo de la Espriella, al considerar que este vulneró sus derechos fundamentales a la honra y al buen nombre mediante declaraciones públicas que, según afirma, son falsas y afectan su reputación.

La tutela fue radicada el 20 de febrero de 2026 ante la Rama Judicial, donde quedó registrada con el número 3572482, según consta en el sistema oficial de tutelas en línea.

En el recurso, Cristo solicita la intervención urgente de un juez constitucional para que ordene al accionado retractarse de los señalamientos realizados en su contra.

De acuerdo con el documento presentado, el origen de la controversia se remonta al 12 de febrero de este año, cuando De la Espriella, durante una rueda de prensa, habría realizado afirmaciones en las que vinculó al exministro con supuestas relaciones societarias con Moisés David Garvin Hernández, esposo de la abogada Sondra Macollins. Cristo sostiene que estas afirmaciones carecen de sustento y no corresponden a la realidad.

Según el texto de la tutela, el abogado afirmó públicamente que el contratista en cuestión era “socio de Cristo y socio de Roy Barreras”, lo que, en opinión del exministro, constituye una imputación falsa y deshonrosa que afecta su imagen ante la opinión pública. Cristo enfatizó que no conoce ni ha tenido vínculo personal, jurídico ni comercial con las personas mencionadas.

El exfuncionario también señala que las declaraciones fueron amplificadas a través de redes sociales, lo que aumentó su alcance e impacto. Según la tutela, una de las publicaciones relacionadas con el caso alcanzó más de 62.700 visualizaciones, además de miles de interacciones, entre comentarios, reposts y reacciones, lo que, a su juicio, profundizó el daño reputacional.

Cristo sostiene que solicitó formalmente una rectificación mediante un video y un comunicado difundidos en sus redes sociales el mismo 12 de febrero, y posteriormente reiteró su solicitud el 19 de febrero mediante correo electrónico. Sin embargo, afirma que no ha recibido una retractación clara, precisa y equivalente en alcance a las declaraciones originales.

En la tutela, el exministro argumenta que el intento de aclaración realizado posteriormente por De la Espriella en la red social X no cumple con los estándares constitucionales de rectificación, ya que no reconoce de manera expresa la falsedad de las afirmaciones ni tiene el mismo despliegue informativo. Además, considera que la persistencia de las publicaciones mantiene vigente la afectación a su reputación.

Cristo también advierte que, debido a su trayectoria pública y su rol como exministro en el gobierno del presidente Gustavo Petro, los señalamientos adquieren una especial gravedad, pues podrían generar la percepción de que incurrió en irregularidades o conflictos de interés relacionados con contratación estatal, lo que niega categóricamente.

En el recurso judicial, el exfuncionario argumenta que las afirmaciones difundidas constituyen una vulneración directa de sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 15 y 21 de la Constitución Política, que protegen el buen nombre y la honra. En ese sentido, solicita que el juez ordene una rectificación pública en condiciones de equidad y que se adopten medidas para restablecer sus derechos.

La acción de tutela es un mecanismo constitucional que permite a los ciudadanos solicitar la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando estos son vulnerados o amenazados por autoridades o particulares.

Hasta el momento, el abogado Abelardo de la Espriella no ha emitido una respuesta oficial pública conocida sobre la acción judicial presentada en su contra. Se espera que, una vez asignado el caso por reparto, un juez determine si admite la tutela y decide sobre las pretensiones planteadas por el exministro.