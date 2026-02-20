Empresario se refirió a decisión de su esposa de encadenarse frente a oficina de Bancolombia: “Hay que emputarse para que las cosas funcionen”

La mujer llegó la tarde del miércoles 18 de febrero al punto junto a dos de sus familiares, luego de que denunciaron que les movieron $600 millones de su cuenta empresarial, según lo que ellos mismos dijeron, que fue "por un error" - crédito Villavicencio Primero/Facebook

Una protesta pública frente a la sede de Bancolombia en el centro comercial Primavera Urbana, en Villavicencio, Meta, generó impacto en redes sociales cuando Karina, empresaria local, se presentó junto a su madre, quien se encadenó para exigir respuestas tras el retiro no autorizado de $600 millones de su cuenta hacia otra plataforma bancaria.

La situación se viralizó a partir de videos difundidos el19 de febrero de 2026 y volvió a posicionar a la reconocida entidad bancaria en el centro de la atención digital, ya que ese mismo día otra empresaria denunció un caso similar en Medellín. El episodio reavivó el debate sobre la seguridad de los fondos de pequeños y medianos empresarios y motivó múltiples denuncias que circularon en la red socialX.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La desesperación de tres integrantes de una familia dedicada al emprendimiento regional por la suma sustraída evidenció el malestar generado por la pérdida de un capital construido tras años de esfuerzo y trabajo conjunto. Giovanni Cerón, empresario de Puerto Gaitán y padre de Karina, expuso su versión de los hechos a Noticias de Acacías y el Llano.

Giovanni Cerón afirmó que él junto a su familia tienen una cuenta empresarial en Bancolombia y la millonaria cifras fue enviada a una cuenta de Nequi - crédito Noticias de Acacías y el Llano/Facebook

Sin embargo, y por cuenta de la respuesta que brindó Bancolombia luego de que Infobae Colombia consultó el caso con la entidad, llevó a que el mismo Cerón compartiera un nuevo video dejando conocer la otra parte de la historia: qué pasó luego de que el banco atendió el caso.

“Buenas tardes, señores, ¿cómo están? Y nuevamente yo, el, el ‘pelión’. Pero quiero decirles una cosa: las actuaciones, de hecho, son malas, pero son buenas. Hoy me paré, me encadené, se encadenó mi mujer, mi hija, me encadené yo, hijueputa, y me pagaron".

La declaración inicial de Cerón corroboró lo que reza en el comunicado oficial de Bancolombia: que ya tenían conocimiento del caso y estaban realizando la atención debida para abonarle el dinero.

“Me pagaron, ahí sí sacaron la plata y venga, que sí, que, que hay un error, hay un robo cibernético y ahí sí me pagaron, pero si no me paro, no me pagan”, agregó en su testimonio el empresario de los Llanos Orientales.

El emprendedor dejó una advertencia sobre cómo se debería actuar en estos casos para que en verdad respondan las entidades en casos similares - crédito Colombia Oscura/Facebook

Sin embargo, y seguido a lo anterior, el emprendedor lanzó una afirmación que dejó abierta la polémica en redes sociales sobre cómo deben proceder los usuarios en casos como estos.

“Hoy les digo a ustedes y les dejo claro, hay que pararse uno y emputarse para que las cosas funcionen en Colombia y si no, no tenemos ni mierda”, sentenció Cerón.

En la grabación se conoció, sin querer queriendo, que el empresario tenía planeado asistir a la jornada de movilizaciones convocadas por el presidente Gustavo Petro en apoyo al incremento del salario mínimo del 23,7% para 2026 (y debido a la decisión del Consejo de Estado), puesto que el primer video de Cerón se grabó el miércoles 18 de febrero, y como se escucha en el segundo clip, el empresario da a entender que todo se presentó el mismo día (la devolución de la plata post encadenamiento de la esposa en la entrada de la sucursal).

“Los invito mañana a que nos paremos, a que reclamemos y de verdad que lo podemos lograr. Gracias por el apoyo de más de uno, el que me lo dio, gracias por ese apoyo, pero me voy de aquí del banco contento porque logré lo que necesitaba. ¡Muchas gracias, señores!” concluye el empresario.

El comunicado se publicó el 19 de febrero de 2026 - crédito suministrado a Infobae Colombia

El equipo de prensa de Bancolombia informó en un comunicado que, por obligaciones legales y respetando la reserva bancaria, no pueden ofrecer detalles del proceso vinculado a un cliente en Villavicencio.

La entidad aseguró en su mensaje que “el caso ya fue atendido y que se adoptaron las medidas correspondientes”.

Adicional a lo anterior, desde el banco se mantuvo comunicación constante con el usuario desde la notificación del incidente y realizó una investigación exhaustiva para gestionar la situación reportada.

“Entendemos la preocupación y el malestar que genera, para cualquier persona o empresa, ser víctima de un fraude. Por eso, nuestro compromiso es acompañar cada caso de principio a fin, con el cliente en el centro y con el mayor rigor posible”, recalcó Bancolombia en su respuesta oficial.