Gustavo Petro criticó gastos millonarios en campañas electorales y lanzó pulla al Centro Democrático: “El Pacto no tiene dinero”

Petro habló sobre los gastos en vallas de públicidad - crédito Colprensa

Los partidos politicos y candidatos utilizan la publicidad para promover proyectos políticos y obtener más votos en las elecciones al Congreso y la Presidencia de la República para el periodo de 2026-2030.

La propaganda electoral, según investigación de la Silla Vacia, representa un gasto de $1.500.000.000 solo en vallas. Los colectivos políticos que más inversión realizaron fueron la Alianza Verde $280.000.000 y el Centro Democrático $263.000.000.

La lista de aspirantes a la Casa de Nariño con mayor inversion en esta herramienta masiva incluye a Paloma Valencia, Juan Manuel Galán, Oscar Sánchez, Jota Pe Hernández y Juan Carlos Pinzón. Mientras que la candidatura del Pacto Histórico no usó paneles publicitarios.

En este contexto, el presidente Gustavo Petro se refirió en sus redes sociales a la financiación de la campaña de su partido.

El mandatario colombiano sostuvo que debe ser el pueblo mismo el que haga y ponga la propaganda - crédito @petrogustavo/X

“Dicen que financiamos campañas políticas con dinero del estado. Mientras el centro democrático ya tiene 1.500 millones de pesos en vallas, el Pacto no ha puesto ninguna: no tiene dinero (sic)”. expuso en su cuenta de X.

La crítica del mandatario colombiano se centró en la estrategia electoral de los colectivos de oposición, en particular, el Centro Democrático, en cabeza de Álvaro Uribe Velez. “En realidad los partidos deben lograr que sea el pueblo mismo el que haga y ponga la propaganda, si no ese partido es artificio sin alma popular”.

Según sus consideraciones, los candidatos deberían hacer politica recorriendo las regiones y hablando con los habitantes.“En cualquier barrio popular hay impresoras y colores para pintar arte en las paredes y voces para subirse a un bus, o piernas para recorrer la manzana y el barrio donde se vive (sic)”, sostuvo Petro.

Gustavo Petro dirigipó sus crticias hacie el Centro Democrácito y a la oposición- crédito Colprensa/Presidencia

En ese sentido, recalcó que no se debe hacer campaña con mentiras, además confirmó que no votará en la consulta interpartisita del 8 de marzo de 2026, en consecuencia de la determinación del Consejo Nacional Electoral (CNE) de impedir la participación del candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda.

“El pueblo debe ser el comunicador social más eficaz y sin mentiras. Yo personalmente solo voy a pedir el tarjetón de cámara y senado, no me interesan las consultas porque me impidieron elegir, inconstitucionalmente, por quien iba a votar, esperaré a la primera vuelta” (sic), escribió el mandatario.

Los ataques de Petro a la Registraduría

Petro afirmó que hay posibildades de graude electoral por el manejo de formularios de la Registraduría- crédito Registraduría y Luisa González/REUTERS

El presidente Gustavo Petro volvió a confrontar públicamente a la Registraduría Nacional del Estado Civil a solo días de las elecciones del 8 de marzo, cuestionando el instructivo sobre el diligenciamiento del formulario E-14 en las mesas de votación y advirtiendo riesgos de fraude por el manejo de las casillas en blanco.

Su intervención reaviva la polémica con el registrador nacional Hernán Penagos, que había defendido la necesaria autonomía de la entidad frente a intervenciones externas, subrayando que la integridad del proceso depende de cumplir las instrucciones técnicas establecidas por la Rgistraduría.

En el último cruce, Petro subrayó que la presencia de espacios sin llenar facilita la manipulación de resultados en mesas donde no haya testigos electorales, sugiriendo llenar los campos vacíos con una “X” para evitar alteraciones. Esta posición choca abiertamente con la instrucción oficial de Penagos, quien sostiene que marcar las casillas no utilizadas puede ocasionar inconsistencias técnicas que dificultan la consolidación y transmisión de datos.

Desde la Registraduría, Penagos dirige la capacitación de los 860 mil jurados de votación, haciendo énfasis en que existe una responsabilidad directa en la precisión del formulario. Reiteró que la autoridad del organismo no debe ser cuestionada ni supeditada y pidió respeto a la independencia institucional establecida en la Constitución Política.

El cruce llevó la discusión más allá de temas técnicos y exhibió una tensión entre el Ejecutivo y el ente electoral, con ambos lados invocando el respeto a la ley y el correcto resguardo de la voluntad popular.