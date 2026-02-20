Colombia

Gustavo Petro criticó gastos millonarios en campañas electorales y lanzó pulla al Centro Democrático: “El Pacto no tiene dinero”

El mandatario colombiano sostuvo que debe ser el pueblo mismo el que haga y ponga la propaganda

Guardar
Petro habló sobre los gastos
Petro habló sobre los gastos en vallas de públicidad - crédito Colprensa

Los partidos politicos y candidatos utilizan la publicidad para promover proyectos políticos y obtener más votos en las elecciones al Congreso y la Presidencia de la República para el periodo de 2026-2030.

La propaganda electoral, según investigación de la Silla Vacia, representa un gasto de $1.500.000.000 solo en vallas. Los colectivos políticos que más inversión realizaron fueron la Alianza Verde $280.000.000 y el Centro Democrático $263.000.000.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

La lista de aspirantes a la Casa de Nariño con mayor inversion en esta herramienta masiva incluye a Paloma Valencia, Juan Manuel Galán, Oscar Sánchez, Jota Pe Hernández y Juan Carlos Pinzón. Mientras que la candidatura del Pacto Histórico no usó paneles publicitarios.

En este contexto, el presidente Gustavo Petro se refirió en sus redes sociales a la financiación de la campaña de su partido.

El mandatario colombiano sostuvo que
El mandatario colombiano sostuvo que debe ser el pueblo mismo el que haga y ponga la propaganda - crédito @petrogustavo/X

“Dicen que financiamos campañas políticas con dinero del estado. Mientras el centro democrático ya tiene 1.500 millones de pesos en vallas, el Pacto no ha puesto ninguna: no tiene dinero (sic)”. expuso en su cuenta de X.

La crítica del mandatario colombiano se centró en la estrategia electoral de los colectivos de oposición, en particular, el Centro Democrático, en cabeza de Álvaro Uribe Velez. “En realidad los partidos deben lograr que sea el pueblo mismo el que haga y ponga la propaganda, si no ese partido es artificio sin alma popular”.

Según sus consideraciones, los candidatos deberían hacer politica recorriendo las regiones y hablando con los habitantes.“En cualquier barrio popular hay impresoras y colores para pintar arte en las paredes y voces para subirse a un bus, o piernas para recorrer la manzana y el barrio donde se vive (sic)”, sostuvo Petro.

Gustavo Petro dirigipó sus crticias
Gustavo Petro dirigipó sus crticias hacie el Centro Democrácito y a la oposición- crédito Colprensa/Presidencia

En ese sentido, recalcó que no se debe hacer campaña con mentiras, además confirmó que no votará en la consulta interpartisita del 8 de marzo de 2026, en consecuencia de la determinación del Consejo Nacional Electoral (CNE) de impedir la participación del candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda.

“El pueblo debe ser el comunicador social más eficaz y sin mentiras. Yo personalmente solo voy a pedir el tarjetón de cámara y senado, no me interesan las consultas porque me impidieron elegir, inconstitucionalmente, por quien iba a votar, esperaré a la primera vuelta” (sic), escribió el mandatario.

Los ataques de Petro a la Registraduría

Petro afirmó que hay posibildades
Petro afirmó que hay posibildades de graude electoral por el manejo de formularios de la Registraduría- crédito Registraduría y Luisa González/REUTERS

El presidente Gustavo Petro volvió a confrontar públicamente a la Registraduría Nacional del Estado Civil a solo días de las elecciones del 8 de marzo, cuestionando el instructivo sobre el diligenciamiento del formulario E-14 en las mesas de votación y advirtiendo riesgos de fraude por el manejo de las casillas en blanco.

Su intervención reaviva la polémica con el registrador nacional Hernán Penagos, que había defendido la necesaria autonomía de la entidad frente a intervenciones externas, subrayando que la integridad del proceso depende de cumplir las instrucciones técnicas establecidas por la Rgistraduría.

En el último cruce, Petro subrayó que la presencia de espacios sin llenar facilita la manipulación de resultados en mesas donde no haya testigos electorales, sugiriendo llenar los campos vacíos con una “X” para evitar alteraciones. Esta posición choca abiertamente con la instrucción oficial de Penagos, quien sostiene que marcar las casillas no utilizadas puede ocasionar inconsistencias técnicas que dificultan la consolidación y transmisión de datos.

Desde la Registraduría, Penagos dirige la capacitación de los 860 mil jurados de votación, haciendo énfasis en que existe una responsabilidad directa en la precisión del formulario. Reiteró que la autoridad del organismo no debe ser cuestionada ni supeditada y pidió respeto a la independencia institucional establecida en la Constitución Política.

El cruce llevó la discusión más allá de temas técnicos y exhibió una tensión entre el Ejecutivo y el ente electoral, con ambos lados invocando el respeto a la ley y el correcto resguardo de la voluntad popular.

Temas Relacionados

Gustavo PetroPublicidadCampaña electoralGasto millonarioVallas publicitariasCentro DemocráticoPacto HistóricoOposiciónElecciones 2026Colombia-Noticias

Más Noticias

Se viralizan las primeras caminatas y encuentros therian en Pereira, programados del 21 al 23 de febrero en parques públicos

Los therians de la ciudad se volvieron tendencia en redes sociales con caminatas, meditación y rituales inspirados en animales en espacios públicos

Se viralizan las primeras caminatas

Elecciones 2026: los candidatos al Congreso que llegan a las urnas con cuentas pendientes ante la justicia

Un informe de la Fundación Paz y Reconciliación revela que al menos 195 aspirantes inscritos para el 8 de marzo enfrentan investigaciones o graves cuestionamientos

Elecciones 2026: los candidatos al

James Rodríguez es la sensación en la MLS sin aún debutar con el Minnesota United: este es el récord que impuso en importante negocio

El mediocampista colombiano se incorpora al Minnesota United, desatando una ola de entusiasmo en la liga y disparando las ventas de camisetas y productos oficiales a solo meses del Mundial de fútbol en Estados Unidos

James Rodríguez es la sensación

La Unión Europea anunció vigilancia especial a las elecciones Colombia 2026

La supervisión internacional se centrará en los mecanismos de transmisión de resultados y la imparcialidad administrativa en regiones con historial de conflicto armado

La Unión Europea anunció vigilancia

David Luna pidió a organismos internacionales veeduría por intromisiones de Petro en el proceso electoral: “No puede convertirse en juez”

El aspirante presidencial reiteró la necesidad de rodear y fortalecer a las instituciones para proteger el Estado social de Derecho

David Luna pidió a organismos
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Hallan muerta a Constanza, conocida

Hallan muerta a Constanza, conocida como la “abuela de todas las travestis” y referente histórica del movimiento trans en Bogotá

Violencia en Cauca y Arauca: Ejército frustró atentado con cilindros bomba y repelió el ataque a un vehículo blindado

Clan del Golfo subió las cuotas de extorsión en Toledo, Antioquia, en medio de la reanudación de los diálogos de paz con el Gobierno

Experto descartó que el Clan del Golfo y el Estado colombiano firmen la paz: “No existe ninguna posibilidad”

Los Pachenca tienen el control armado de El Rodadero en Santa Marta: defensor ambiental que denunció el hecho sacó a su familia de la ciudad por amenazas

ENTRETENIMIENTO

Retiran demanda contra Karol G

Retiran demanda contra Karol G por presunto plagio en Estados Unidos

Votación especial provocó la salida inesperada de Maiker Smith de ‘La casa de los famosos’: por qué se fue si no estaba nominado

Shakira regresará a la India tras 19 años y dará dos conciertos en Mumbai y Nueva Delhi en 2026

Con esta imagen, Ana María Estupiñán anunció en redes sociales el nacimiento de su primer hijo

‘Influencer’ francesa dividió entre “elegantes” y “vulgares” famosas canciones de Juanes, Bacilos, el trío de América, Karol G, J Balvin y Maluma

Deportes

James Rodríguez es la sensación

James Rodríguez es la sensación en la MLS sin aún debutar con el Minnesota United: este es el récord que impuso en importante negocio

Así reaccionó Carlos Antonio Vélez al posible regreso de Falcao a la selección Colombia para el Mundial de 2026: “Me inquieta”

Jefe de Luis Díaz lo elogió en la previa del partido entre Bayern Múnich y Eintracht Frankfurt: “Nos alegra tener tantos jugadores flexibles”

Bayern Múnich vs. Eintracht Frankfurt: hora y dónde ver a Luis Díaz por la fecha 23 de la Bundesliga

Fiebre de pádel en Colombia: cómo jugar y cuánto cuesta la práctica de este deporte que se ha tomado el país