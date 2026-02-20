Federico Gutiérrez destacó nueva mecagacárcel en Medellín con pulla a Daniel Quintero: “De pronto se inaugura con ellos”

El mandatario local arremetió duramente contra el candidato presidencial por unas recientes acusaciones en su contra - crédito Colprensa - Infobae Colombia

El 19 de febrero de 2026, el candidato presidencial Daniel Quintero formalizó una denuncia ante la Procuraduría General de la Nación para acusar a Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, de supuesto uso indebido de recursos públicos en beneficio de la candidatura de su hermana al Senado, encendiendo nuevamente la polémica por la presunta intervención política de funcionarios en Colombia.

La denuncia sostiene que existe prueba suficiente para investigar si desde la Alcaldía de Medellín se desviaron fondos y bienes oficiales hacia la campaña de Juliana Gutiérrez, hermana del alcalde y candidata de la lista Congreso del movimiento Creemos.

Daniel Quintero expuso graves acusaciones contra el alcalde Federico Gutiérrez, señalándolo de supuestamente usar la Alcaldía de Medellín, vehículos oficiales e incluso presionar a contratistas para favorecer la candidatura de su hermana - crédito @Quinterocalle/X

Entre los elementos aportados se menciona la presencia diaria del alcalde en espacios públicos luciendo camisas y gorras con logotipos partidarios, la supuesta saturación de vallas publicitarias y el empleo de vehículos oficiales, instalaciones del metro y hasta recursos de la policía para promover la aspiración de su familiar.

Desde la óptica de Quintero, la situación constituye un ilícito electoral agravado por la presunta presión sobre contratistas municipales, que habrían sido compelidos a votar e incluso entregar parte de su salario en respaldo a la campaña. El exmandatario aseguró que ciudadanos presentaron lo que consideran pruebas irrefutables, calificando los hechos como “aberrantes”.

Al respecto, reiteró: “Hay varias denuncias de contratistas, y esto es muy grave, que han sido presionados para votar e incluso que se les está pidiendo parte de su salario. Y para rematar, están usando las instalaciones del metro, carros del Consejo e incluso de la policía para hacer campaña con su hermana”.

La respuesta de Federico Gutiérrez

El alcalde de Medellín aseguró que es una estrategia electoral de Quintero para ganar la consulta interpartidista del 8 de marzo de 2026 - crédito @FicoGutierrez/X

Frente a la acusación en su contra, Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, aseguró que su predecesor falta a la verdad. En su defensa, recordó el polémico proceso legal al que se enfrenta Quintero y varios de sus funcionarios mientras gobernaba la capital de Antioquia por el caso Aguas Vivas.

“¿Cuándo lo han cogido a él en una verdad? Más bien yo creo que la nueva cárcel hasta de pronto se termina inaugurando con ellos adentro", afirmó en entrevista con Semana.

El mandatario local denunció: “Esta ciudad se la robaron. La Fiscalía lleva 56 imputados. (...) En las últimas audiencias de la semana pasada sobre cómo se robaron el área metropolitana, mostraron los chats y las pruebas de una testigo que hizo parte de ese entramado de corrupción”.

Gutiérrez señaló que la denuncia en su contra hace parte de una estrategia electoral de Quintero con el fin de tener posibilidades de ganar la consulta interpartidista del 8 de marzo de 2026.

“Esa gente simplemente está buscando distraer porque tienen hoy unos procesos muy graves. De pronto habrá que ponerle un nombre más adelante a ese patio en el que van a estar”, aseveró al medio citado.

El mandatario local resaltó la responsabilidad de la administración anterior en los procesos para la construcción de la cárcel metropolitana - crédito Colprensa/Blomberg

En paralelo, habló sobre construcción de una cárcel en el corregimiento San Cristóbal, al occidente de Medellín, presenta un avance del 9 % y contará con capacidad para 1.339 personas sindicadas, distribuidas en pabellones de cuatro niveles.

De acuerdo con Gutiérrez, la nueva prisión contará con tecnología avanzada para evitar hacinamiento, extorsión y actividades ilícitas desde su interior. “Aquí no va a haber hacinamiento, aquí no va a haber extorsión. Aquí no va a haber que esta gente pueda hacer lo que quiera como hacen muchas veces hoy en estaciones de Policía y en otro tipo de cárceles. Esta es una cárcel con toda la seguridad, va a tener toda la tecnología para que, quienes estén allá, estén realmente recluidos en una cárcel, no haciendo lo que les dé la gana, ni amenazando, ni llamando a extorsionar y toda la tecnología está dispuesta para eso”, afirmó el alcalde de Medellín.

El mandatario subrayó que, más allá de diferencias políticas, su prioridad es aportar soluciones reales en todos los ámbitos para la ciudad, destacando la inversión en el área social y en infraestructura tanto urbana como rural: “No hay un solo barrio en Medellín, tanto en lo urbano como en lo rural, donde no se esté viendo la inversión en lo social, en las obras físicas, en todo lado, y así lo vamos a seguir haciendo”, añadió.