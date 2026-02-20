Colombia

Esta es la orden de Petro a la ANT para garantizar la “Línea negra” para los pueblos indígenas de la Sierra Nevada: “Contener la codicia”

El fallo del Consejo de Estado dejó sin efecto la delimitación que reconocía más de 300 sitios ceremoniales, debido a falencias en la participación de comunidades étnicas y la falta de cartografía clara

Guardar
El Consejo de Estado anuló
El Consejo de Estado anuló el decreto que delimitaba la Línea Negra en la Sierra Nevada de Santa Marta por irregularidades administrativas - crédito Panorama Cultural

El Consejo de Estado anuló el decreto 1500 del 7 de agosto de 2018, expedido por el entonces presidente Juan Manuel Santos, con el que se había delimitado formalmente la “Línea negra” en la Sierra Nevada de Santa Marta y reconocido 348 espacios considerados sagrados para los pueblos arhuaco, kogui, wiwa y kankuamo.

Tras conocerse el fallo, el presidente de la República, Gustavo Petro, reaccionó públicamente a través de la red social X, en la que instruyó a la Agencia Nacional de Tierras a que, utilizando los instrumentos legales y la compra de predios, se garantice la preservación de la “Línea negra” para las comunidades indígenas de la Sierra.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Petro enfatizó que: “Nuestro deber es proteger nuestros ancestros, el campesinado puede tener reforma agraria en toda la tierra en los alrededores del territorio sagrado de la Sierra Nevada. No se puede dejar sin agua a Santa Marta, ni a Valledupar ni a Riohacha, los indígenas son los guardianes del agua, de la Sierra y del corazón del mundo”.

El presidente Gustavo Petro anunció
El presidente Gustavo Petro anunció la compra de tierras y acciones legales para salvaguardar la Línea Negra y los derechos de los pueblos originarios - crédito Juan Diego Cano/Presidencia/Flickr

El mandatario también criticó la orientación de la justicia administrativa, señalando: “No se entendió mi discurso de que el contencioso administrativo debe pasar a defender los derechos de la naturaleza y contener la codicia. Por eso es tan importante el poder constituyente”.

Detalles de la decisión del Consejo de Estado

La decisión del Consejo de Estado se fundamentó en dos aspectos principales. Primero, el decreto fue expedido sin que existiera una cartografía oficial de la “Línea negra”, lo que, según el alto tribunal, constituye una “falsa motivación” y una irregularidad insubsanable.

El Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac) reconoció que el mapa oficial solo estuvo disponible hasta 2023, cinco años después de la firma del decreto. En segundo lugar, el fallo destacó la ausencia de consulta previa adecuada con todos los pueblos étnicos y consejos comunitarios afrodescendientes que habitan la zona delimitada y su área de influencia.

Entre estas comunidades se encuentran los wayúu, chimila y una decena de consejos comunitarios de comunidades negras, cuyos derechos de participación no fueron garantizados durante el proceso de expedición del decreto.

El presidente Gustavo Petro ordenó
El presidente Gustavo Petro ordenó garantizar la "Línea negra" a pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta - crédito @PetroGustavo/X

El fallo también analizó el papel del “Documento Madre”, elaborado por los pueblos indígenas entre 2013 y 2015, que debía servir de base para la delimitación de la “Línea negra”.

Según la corte, no se acreditó que dicho documento contara con el soporte cartográfico oficial del Igac al momento de la firma del decreto. Esta omisión, según el fallo, tiene consecuencias directas sobre la configuración de los derechos reconocidos a los pueblos indígenas, ya que impide determinar con precisión los territorios considerados ancestrales y sagrados.

De dónde surgió la “Línea negra”

La delimitación de la ‘Línea negra’ tiene una historia que abarca más de cinco décadas. En 1973, mediante la resolución 002 del 4 de enero, el Gobierno de Misael Pastrana reconoció por primera vez la existencia de la “Línea negra” o “Zona Teológica” en la Sierra Nevada de Santa Marta.

Luego, en 1995, bajo la presidencia de Ernesto Samper, se dictó la resolución 837, que amplió la delimitación simbólica de la “Línea negra” tras un proceso de consulta previa con las comunidades indígenas.

En esa etapa, las comunidades determinaron 54 hitos sagrados periféricos en el territorio. Posteriormente, entre 1998 y 2012, la Corte Constitucional emitió siete fallos que reforzaron la obligación del Estado de proteger el territorio ancestral de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada.

La falta de cartografía oficial
La falta de cartografía oficial y la ausencia de consulta previa a todas las comunidades étnicas influyeron en la decisión sobre la Línea Negra - crédito Parques Nacionales de Colombia

En 2010, por ejemplo, la Corte ordenó la suspensión de las obras de un puerto en el municipio de Dibulla, al considerar que posiblemente afectaba territorios de la “Línea negra” y no se había realizado la consulta previa correspondiente.

Para 2013, la Corte instó a la Presidencia de la República a redefinir o actualizar los territorios que componen el espacio ancestral de las comunidades de la Sierra, y en 2014 estableció que en todo proyecto que se pretenda ejecutar en esos territorios debe realizarse consulta previa.

El decreto 1500 de 2018 se emitió como respuesta a estas órdenes judiciales y representó un avance significativo en la formalización de los derechos de los pueblos indígenas.

No obstante, el acto fue demandado en 2019 por el abogado Yefferson Dueñas, que desde 2024 es viceministro de Justicia en el Gobierno de Gustavo Petro.

Dueñas argumentó que el decreto carecía de soporte cartográfico oficial, no contó con la versión definitiva del “Documento Madre” y no incluyó una consulta previa adecuada y participativa para todas las comunidades indígenas y afrodescendientes involucradas.

También señaló una presunta afectación a la autonomía de los departamentos de La Guajira, Magdalena y Cesar, así como a los derechos de propiedad privada de entidades territoriales, otros grupos étnicos y particulares.

Temas Relacionados

Línea NegraAgencia Nacional de TierrasConsejo de EstadoSierra Nevada de Santa MartaGustavo PetroPueblos indígenas ColombiaColombia-Noticias

Más Noticias

La verdad detrás de los ‘therians’ vistos en TransMilenio: “Ustedes son los Perros Criollos”

En redes sociales se hicieron virales los videos en los que se observaba a un joven paseando a dos personas con antifaces de animales

La verdad detrás de los

Los españoles Siloé ya están en Colombia como parte de su primera gira por Latinoamérica: “Nuestro directo es como una especie de montaña rusa”

Infobae Colombia habló con el trío originario de Valladolid antes de la primera de sus dos fechas en Bogotá y Medellín, que marcan su debut en el país

Los españoles Siloé ya están

El colegio Refous descarta cierre y defiende la normalidad en sus operaciones pese a proceso de insolvencia

La institución, que lleva más de 70 años funcionando, descartó que tenga planeado abandonar a sus estudiantes

El colegio Refous descarta cierre

Corte Suprema condenó a 10 años de prisión al exmagistrado José Leonidas Bustos por el escándalo del ‘cartel de la toga’

La decisión incluye orden de captura y notificación roja a Interpol, tras hallarlo responsable de concierto para delinquir y cohecho propio

Corte Suprema condenó a 10

Revelaron nueva camiseta de Millonarios para el 2026: aficionados reaccionan con memes y críticas

El club bogotano presentó oficialmente su uniforme de visitante para la temporada conmemorativa de los 80 años, un diseño celeste tornasolado con detalles rosados que divide opiniones entre los hinchas

Revelaron nueva camiseta de Millonarios
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Condenado exjefe paramilitar alias Botalón:

Condenado exjefe paramilitar alias Botalón: había sido designado gestor de paz por Gustavo Petro

Hallan muerta a Constanza, conocida como la “abuela de todas las travestis” y referente histórica del movimiento trans en Bogotá

Violencia en Cauca y Arauca: Ejército frustró atentado con cilindros bomba y repelió el ataque a un vehículo blindado

Clan del Golfo subió las cuotas de extorsión en Toledo, Antioquia, en medio de la reanudación de los diálogos de paz con el Gobierno

Experto descartó que el Clan del Golfo y el Estado colombiano firmen la paz: “No existe ninguna posibilidad”

ENTRETENIMIENTO

La verdad detrás de los

La verdad detrás de los ‘therians’ vistos en TransMilenio: “Ustedes son los Perros Criollos”

Los españoles Siloé ya están en Colombia como parte de su primera gira por Latinoamérica: “Nuestro directo es como una especie de montaña rusa”

Retiran demanda contra Karol G por presunto plagio en Estados Unidos

Votación especial provocó la salida inesperada de Maiker Smith de ‘La casa de los famosos’: por qué se fue si no estaba nominado

Shakira regresará a la India tras 19 años y dará dos conciertos en Mumbai y Nueva Delhi en 2026

Deportes

Revelaron nueva camiseta de Millonarios

Revelaron nueva camiseta de Millonarios para el 2026: aficionados reaccionan con memes y críticas

James Rodríguez es la sensación en la MLS sin aún debutar con el Minnesota United: este es el récord en ventas del colombiano

Así reaccionó Carlos Antonio Vélez al posible regreso de Falcao a la selección Colombia para el Mundial de 2026: “Me inquieta”

Jefe de Luis Díaz lo elogió en la previa del partido entre Bayern Múnich y Eintracht Frankfurt: “Nos alegra tener tantos jugadores flexibles”

Bayern Múnich vs. Eintracht Frankfurt: hora y dónde ver a Luis Díaz por la fecha 23 de la Bundesliga