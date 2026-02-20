El negocio ligado a la muerte: los planes de Montesacro con la administración de los cementerios del distrito

El director de la Uaesp destacó su interés en transformar los recintos municipales de Bogotá, poniendo énfasis en cuidar el bienestar ciudadano y renovar la percepción colectiva sobre el ámbito de los servicios funerarios - crédito Colprensa

Luego de que el Consorcio Jardines de Luz y Paz terminó el contrato de la administración de los cementerios distritales en Bogotá, la Uaesp se había hecho cargo de los espacios mientras avanzaba un proceso de licitación que inicialmente se declaró desierto.

El 19 de febrero, la Uaesp confirmó que le fue adjudicado el contrato de la concesión para la administración, mantenimiento y conservación de los cementerios de la ciudad a la firma Inversiones Montesacro S.A.S. Cabe recordar que los espacios mencionados son los del cementerio Distrital del Sur, el Distrital del Norte, el Parque Serafín y el Central.

El operador mencionado asumirá la gestión de los espacios desde febrero de 2026 hasta el mismo mes en 2031. “Con esta concesión, garantizamos espacios más dignos, seguros y humanizados para todas las familias bogotanas. Estamos trabajando para ofrecer servicios eficientes a la ciudadanía, de manera que cada servicio funerario se preste con la calidad y el respeto que nuestra gente merece”, declaró Armando Ojeda, director de la Uaesp.

Lo que se sabe de la empresa que ganó la licitación

La firma iniciará la operación de los camposantos en 2026, tras un proceso licitatorio que contó con varios intentos previos. La compañía busca transformar la infraestructura y modernizar los servicios funerarios en la ciudad - crédito Colprensa

En los detalles públicos sobre la licitación se confirmó que el proceso comenzó en marzo de 2025 y terminó con adjudicación a la empresa mencionada, que tiene experiencia en el sector funerario desde 1990.

La estructura directiva de la compañía está conformada por Cesar Daniel Cañón López como representante legal. En un informe de Cambio, se reveló que en 2024, Inversiones Montesacro S.A.S. registró un incremento del 1.64% en sus ingresos netos y un crecimiento del 7.56% en su activo total.

Los ingresos operativos de la empresa mostraron una fuerte caída de 18.968 millones de pesos en 2021 a 12.862 millones en 2022, aunque en 2024 hubo una leve recuperación con 12.980 millones. La utilidad bruta se ubicó en 6.432 millones en 2024, después de haber bajado a 4.897 millones en 2022. El margen bruto mejoró de 38,73 % en 2022 a 50,23 % en 2024. En los últimos años, la empresa mantuvo un flujo de caja operativo negativo desde 2022 y un bajo nivel de efectivo disponible al cierre de 2024.

El nuevo contrato otorgado por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos permitirá la gestión integral de cuatro cementerios, incluyendo el mantenimiento y la modernización de infraestructuras para mejorar la calidad de los servicios funerarios - crédito Colprensa

La idea que tienen para la administración de los cementerios distritales

En diálogo con el medio citado, César Cañón López, gerente general de Inversiones Montesacro S.A.S., afirmó que la compañía tiene como objetivo recuperar el valor urbano, cultural y patrimonial de los cementerios distritales de Bogotá, destacando que la empresa está comprometida con la modernización de estos espacios, la actualización de su infraestructura y la renovación de su imagen ante la ciudadanía.

Entre las prioridades de la nueva administración figura el fortalecimiento de los hornos crematorios en diferentes puntos de la ciudad. La intención es facilitar el acceso a este servicio y reducir los desplazamientos de las familias, permitiendo que los procesos funerarios se realicen dentro de Bogotá y evitando traslados hacia otras zonas o municipios para la cremación de los fallecidos.

El gerente general de Inversiones Montesacro S.A.S. resaltó la importancia de innovar para beneficiar a los habitantes de la ciudad y elevar la calidad de los servicios ofrecidos en los sitios funerarios - crédito Colprensa

Cañón López resaltó que la ubicación estratégica de los cementerios permitirá mejorar la movilidad de los usuarios y garantizar procesos más ágiles y cercanos para la comunidad; además, la empresa proyecta revalorizar estos espacios como parte integral del patrimonio urbano de la ciudad.

El gerente general subrayó la importancia de ofrecer servicios funerarios más eficientes y dignos para las familias bogotanas, alineados con estándares de calidad y atención. La meta es transformar los cementerios distritales en lugares que, además de cumplir su función esencial, aporten a la memoria colectiva y a la identidad de la capital, reforzando su relevancia dentro del tejido social y urbano de Bogotá.