Datacrédito responde dudas sobre puntaje crediticio y cómo mejorarlo en Colombia

El interés de los colombianos por conocer su puntaje crediticio y el estado de su historial financiero ha aumentado en los últimos meses. De acuerdo con información divulgada por Semana, las consultas relacionadas con la calificación y el comportamiento crediticio encabezan las preguntas en materia de educación financiera dentro de Midatacrédito, el ecosistema financiero de DataCrédito Experian.

La tendencia evidencia que ya no solo existe interés en acceder a un préstamo, sino también en comprender cómo se encuentra la situación financiera personal antes de asumir nuevas obligaciones. El análisis de búsquedas y uso de la plataforma muestra que miles de personas revisan a diario su información para planificar decisiones como compras a cuotas o solicitudes de crédito.

Según el análisis de la entidad, este comportamiento refleja un cambio cultural en la manera en que los ciudadanos perciben el control de su información crediticia y la toma de decisiones financieras.

El puntaje crediticio se define como un número que resume la forma en que una persona ha manejado sus compromisos y pagos. A partir de ese indicador se estima la probabilidad de cumplimiento futuro frente a nuevas obligaciones. La calificación se construye con base en la información generada por el comportamiento en sectores como el financiero, cooperativo, comercial y de telecomunicaciones.

En Colombia, la escala del puntaje va desde 150 hasta 999 puntos. Este rango permite sintetizar el historial de cada usuario y facilita la comprensión de su perfil ante entidades que otorgan productos financieros. La referencia nacional se sitúa alrededor de 630 puntos, cifra que funciona como parámetro para comparar el desempeño individual frente al promedio del país.

La entidad explicó que conocer el puntaje se ha convertido en una herramienta para planear con mayor claridad antes de solicitar financiación o reorganizar compromisos vigentes. El acceso a esta información permite evaluar la capacidad de endeudamiento y proyectar decisiones con base en datos propios.

Jacob Sandberg, vicepresidente de Midatacrédito, se refirió al incremento en las consultas y señaló: “Estamos viendo un interés creciente de los colombianos por conocer su información crediticia, entender qué significa su puntaje y cómo pueden utilizarlo a su favor. Este comportamiento demuestra que cada vez más personas quieren tomar decisiones informadas y buscar productos financieros que realmente se ajusten a sus necesidades”.

Entre las inquietudes más frecuentes se encuentra cómo mejorar la calificación. La organización indicó que el fortalecimiento del puntaje depende de hábitos sostenidos en el tiempo. Una de las prácticas señaladas consiste en pagar oportunamente las obligaciones y compromisos adquiridos, lo que contribuye a consolidar un historial positivo.

También se recomienda mantener compromisos acordes con la capacidad de pago para evitar situaciones de sobreendeudamiento. Otro aspecto relevante es el uso moderado de los cupos disponibles en productos financieros, procurando no alcanzar el 100 % del límite asignado. Estas acciones permiten reflejar un manejo responsable ante las entidades que reportan información.

La revisión periódica del historial crediticio es otra medida mencionada, ya que facilita hacer seguimiento a la evolución del puntaje. De igual forma, actualizar datos personales y conservar una gestión ordenada de cuentas y productos vigentes contribuye a mantener coherencia en la información registrada.

A través de Midatacrédito, los usuarios pueden consultar gratuitamente su historial, activar alertas de protección contra suplantación por fraude, acceder a contenidos educativos e identificar opciones de financiación. La plataforma también ofrece alternativas para negociar obligaciones con entidades aliadas, de acuerdo con la información suministrada.

La entidad ha advertido sobre riesgos asociados a fraudes que podrían afectar a los colombianos en 2026, por lo que promueve el uso de herramientas de protección y monitoreo. En este contexto, la educación financiera se presenta como un componente central para comprender el funcionamiento del sistema y aprovechar la información disponible.

En relación con este enfoque, Sandberg agregó: “La educación financiera avanza cuando las personas cuentan con herramientas que les permiten entender y usar su información a su favor. Ese es el rol de Midatacrédito: brindar acceso, claridad y acompañamiento para que más colombianos tomen decisiones informadas y construyan un futuro financiero más sólido”.