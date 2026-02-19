Colombia

Zambrano respondió a las acusaciones del uso de santería para ganar el ‘Desafío Siglo XXI’

El ganador de la temporada aseguró que sus creencias no fueron utilizadas como prácticas para sacar ventaja, como se dice en redes sociales

El ganador del 'Desafío Siglo XXI' se refirió al revuelo ocasionado alrededor de sus prácticas religiosas - crédito wil.castillo70 / TikTok

Anthony Zambrano se convirtió en el campeón del Desafío Siglo XXI y luego de oficializarse su título en el capítulo que fue transmitido en la jornada del 17 de febrero de 2026, el atleta habló de las especulaciones sobre sus creencias religiosas, así como las tensiones surgidas por las acusaciones de brujería durante el reality.

En declaraciones en Lo más viral de Caracol en vivo, el atleta separó de manera contundente su fe de cualquier intento de obtener ventaja en la competencia: “Soy santero orgullosamente, mi santería no tiene que ver nada con hacerle daño a nadie”. Además, aseguró que esta práctica es una tradición familiar y, para él, no implica manipulación espiritual sobre otras personas.

El deportista indicó que su espiritualidad representa una búsqueda de protección: “La santería es para protección, para tu salud, más nada, eso no te hace rico ni pobre ni nada”, afirmó en el mismo programa.

Y es que al ser consultado directamente por los rumores sobre la supuesta utilización de prácticas religiosas para obtener beneficios en el reality, Zambrano contestó: “Si fuera así, si fuera verdad no estuviera en el Desafío. Utilizara mi religión para volverme millonario. ¿Qué hago yo aguantando golpes o mostrando la Colombia cómo es luchar y trabajar?”.

Luego explicó que estos comentarios surgen desde el desconocimiento: “Son cosas de gente ignorante, que no sabe”.

El ganador del Desafío no
El ganador del Desafío no dudó en aclarar rumores sobre su religión y las acusaciones de brujería hacia una compañera - crédito Emisión Desafío / Caracol Televisión

Acusaciones de brujería

Cabe mencionar que, durante una de las emisiones, Zambrano calificó a su compañera Valkyria como “bruja”, lo que desató un debate tanto en redes sociales como dentro del set.

El atleta y detalló: “Valkyria tiene como un nudo de protección aquí (señalando su espalda) de bruja (...) Yo hablé de ella, ese nudo de protección es de bruja, si lo tienes por algo eres bruja, ya, sencillamente eso”, comentó en el formato.

Por su parte, Valkyria respondió desde sus redes sociales: “La ignorancia es atrevida, si ser bruja es no dejarse humillar, no dejar que te pasen por encima y no dejar que las injusticias y que el machismo siga triunfando en esta sociedad... Entonces que BRUJOTAAA! Ojalá hubieran más!!!”.

Zambrano y Valkyria protagonizaron una
Zambrano y Valkyria protagonizaron una de las acusaciones más polémicas de la temporada - crédito Emisión Desafío / Caracol Televisión

¿Por qué Zambrano es santero?

En entrevista con Día a Día, Zambrano profundizó en el origen de su vínculo espiritual. Reveló que enfrentó una etapa de problemas de salud y lesiones recurrentes en su desempeño como atleta: “Yo estuve muy mal mucho tiempo, estuve enfermo, la gente eso no lo ve, yo me lesionaba mucho y decía: ¿qué pasa? Me hicieron mucha investigación, no, tiene tal problemita, esto, esto”.

Ante el resultado, el atleta relató que su entrenador y su fisioterapeuta, ambos cubanos, influyeron en su decisión de recurrir a la protección espiritual: “Mi fisio me dijo: ‘Tú tienes que protegerte de la envidia, de las personas que no te quieren ver bien’. Porque lastimosamente yo soy un brillo, yo soy un palo que da mucha fruta. Donde llego hay prosperidad, hay muchas cosas, entonces, el que más piedras le tiran”.

Zambrano contó que suele usar amuletos religiosos y habló de sus creencias: “San Miguel Arcángel y la Virgen. Y el signo dólar y la corona. La corona soy yo. Yo siempre he sido coronado por Dios y por mi vida. Y siempre le tengo fe”.

El deportista olímpico tuvo un
El deportista olímpico tuvo un incidente en la pista que fue tomado por los televidentes como un problema con sus amuletos - crédito Emisión Desafío / Caracol Televisión

Cabe mencionar que durante la competencia final, fue protagonista de un hecho vinculado a la caída de una pulsera, sobre la que surgieron especulaciones en redes: “Cuando yo pasé el túnel, cuando meto la mano, la manilla se me abre porque eso se abre. Entonces, qué hice yo, me la quité y la tiré para que se viera. No que se me cayó como dicen, es que la gente especula”.

El propio Zambrano reiteró que no la recogió porque no hacía parte de ningún ritual como se rumora en redes: “No, no, yo la dejé ahí porque dije: ‘Eso no se va a perder. Al fin y al cabo, si se pierde, ahí estoy luchando un sueño, eso más adelante’ Todo es vano. Eso se recupera”.

Diana Riveros, esposa de Diógenes

Sondra Macollins acusó a Abelardo

Encuentran a una abuelita de

Triunfo agónico de Junior ante

Iván Cepeda marcó una elevada
Asesinan a líder indígena en

'A Otro Nivel' hizo su

Triunfo agónico de Junior ante

