Petro denunció el uso político del caso del niño Kevin Acosta: “El cartel de la hemofilia volvió a actuar”

El presidente Gustavo Petro señaló a la prensa de mentir sobre el caso de Kevin Acosta para perjudicar al Gobierno - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

Durante la concentración que se registró en la Plaza de Bolívar de Bogotá el 19 de febrero de 2026 para defender el salario mínimo decretado por el Gobierno nacional, el presidente Gustavo Petro volvió a referirse al caso de Kevin Acosta, niño de siete años que falleció el 13 de febrero tras haber sufrido una caída.

El problema en concreto detrás del fallecimiento del menor y que sacudió a la administración se centra en que llevaba dos meses sin recibir un medicamento que requería para tratar la hemofilia A severa que padecía. El fármaco debía ser garantizado por la Nueva EPS, actualmente intervenida por la Superintendencia Nacional de Salud.

Al respecto, el jefe de Estado aseguró ante la multitud que el caso del niño fue utilizado por los políticos para hacer señalamientos en contra del Gobierno. “No quiero hablar del niño Kevin, porque lo usaron salvajemente. Sevicia de políticos para intentar decir que no estamos haciendo lo que toca y que su muerte, incluso, es responsabilidad mía”, aseveró.

De acuerdo con el primer mandatario, hay información que demostraría que esos señalamientos en contra de su administración son “un infundio y una mentira de la prensa”. Aunado a ello, afirmó que detrás de este caso habría un “cartel de la hemofilia” que se debe investigar.

Kevin Acosta estaba afiliado a la Nueva EPS. Su familia denunció trabas para acceder a un medicamento vital para el menor, que debía ser garantizado por la entidad - crédito Nueva EPS

“El cartel de la hemofilia volvió a actuar (...), lo cierto es que se presentó una ley para reformar la salud, que nosotros hemos practicado una parte, pero no hemos podido avanzar de otra, porque necesitamos la ley”, advirtió.

La iniciativa, que se ha hundido en dos ocasiones en la Comisión Séptima del Senado, busca que las EPS dejen de funcionar como aseguradoras financieras y dejen de “tumbarse la plata” proporcionada por el Estado. Entonces, para defender su gestión en la protección de la salud de los niños y niñas menores de cinco años, presentó cifras sobre la reducción de las muertes de esa población:

Gobierno del expresidente Álvaro Uribe (2006-2009): 2.959 menos muertes frente al cuatrienio anterior, que también correspondió a su administración.

Gobierno del expresidente Juan Manuel Santos (2010-2014): 1.828 menos muertes con respecto a la administración anterior.

Gobierno del expresidente Juan Manuel Santos (2014-2018): 1.308 menos muertes con respecto a la administración anterior.

Gobierno del expresidente Iván Duque (2018-2021): 2.219 menos muertes con respecto a la administración anterior.

Gobierno del presidente Gustavo Petro (2022-2025): 6.768 menos muertes con respecto a la administración anterior.

El presidente Petro presentó cifras de reducción de muerte de menores de cinco años en su administración y en anteriores gobiernos - crédito Nicolás Téllez/Colprensa

Con esos datos, el primer mandatario reiteró su crítica a los medios de comunicación y a las personas que señalaron a su Gobierno como responsable del fallecimiento de Kevin Acosta: “¿Qué querían hacer en estos tres días, cuatro días, de estar sacando a un niño que muere en un accidente de bicicleta, tratando de tirarse a Petro, que ni tenía la culpa ni supo? Era ocultar esta cifra", aseveró.

De acuerdo con su explicación, los resultados que mostró responden a las reformas que su administración ha ido implementando en el sistema de salud, orientándolo hacia la prevención de las enfermedades. Destacó, por ejemplo, la atención que reciben los ciudadanos en distintas zonas del país por parte de los equipos de personal de salud.

Incluso, afirmó que la reducción en la tasa de mortalidad infantil en Colombia también obedece a la puesta en marcha de la Reforma Laboral.

Madre de Kevin Acosta aseguró que su hijo no murió por un golpe

Familia de Kevin Acosta culpó al Gobierno y a la Nueva EPS por la muerte del menor, que no recibió un medicamento para la hemofilia durante dos meses - crédito @saviasaludeps / X

Pese a las explicaciones del presidente, la familia de Kevin Acosta responsabiliza al Gobierno y a la Nueva EPS de la muerte del menor, por la falta de acceso al medicamento que necesitaba y que puso en pausa su tratamiento. Yudy Pico, madre del niño, afirmó que su hijo no falleció por una caída; dijo que su muerte se debió a las fallas en la atención en salud que se registraron.

En conversación con Blu Radio, pidió al primer mandatario dejar de señalar a la familia como culpable por presunta negligencia. “Que no venga este señor a dárselas de buen presidente y a dárselas de mejor dicho, porque ese señor hizo algo que nunca debió de haber hecho. Y que deje de estar echándome la culpa a mí de la muerte del niño, porque él sabe que la muerte del niño no fue el golpe que él tuvo”, dijo.