Pacientes Colombia se despachó contra mujer que defendió declaraciones de Gustavo Petro sobre la familia de Kevin Acosta: “Respete el dolor de una madre”

El colectivo reiteró que la publicación de la historia clínica del pequeño de siete años por parte del presidente fue una extralimitación de sus funciones y responsabilidades

La mujer aseguró que la muerte de Kevin Acosta fue responsabilidad de su madre - crédito Presidencia/@AlejitaS22/X

La muerte de Kevin Acosta, un paciente de siete años diagnosticado con hemofilia y que falleció recientemente tras una caída en bicicleta, presuntamente por la falta de entrega de sus medicamentos, continúa generando fuertes reacciones en todo el país.

De hecho, el movimiento social Pacientes Colombia cuestionó en la mañana del jueves 19 de febrero a quienes han defendido las acciones del presidente Gustavo Petro, especialmente, tras la publicación de la historia clínica del niño pese a ser información de absoluta reserva para el personal médico.

A través de su cuenta de X, el colectivo cuestionó la posición de una internauta identificada como @laveterana_1 que, en redes, publicó un video cuestionando las acciones de la madre de Kevin, Yudy Katherine Pico, asegurando que estaba siendo instrumentalizada para desprestigiar al mandatario nacional.

Ojalá le llegara este video a la mamá de Kevin. Señora, qué pena con usted, pero a usted la están manipulando, la están utilizando. Qué triste que usted esté tan mal asesorada, ¿sí? A conveniencia de los enemigos de este gobierno. Usted dice que el presidente Gustavo Petro no tenía ningún derecho para publicar la historia del niño. Cómo no, señora, si a él lo están culpando de la muerte de su hijo. Cuando usted sabe que en esa historia clínica hay muchas cositas que demuestran que Gustavo Petro no tuvo nada que ver con esto", señaló la internauta.

Con un tono directo y contundente, esta usuaria de TikTok le pide a la mamá de Kevin que asuma su responsabilidad y no se deje utilizar por quienes, según ella, se benefician del sistema de salud y atacan al gobierno actual - crédito @laveterana_1/TikTok

Incluso, la mujer usó de pretexto los traslados solicitados por Pico para la aplicación del medicamento al menor de siete años, y hasta insinuó que debe responsabilizarse por haber hecho pública la muerte de su hijo y culpar al presidente Gustavo Petro.

Usted tiene mucha responsabilidad en esto, porque primero negó una operación que el niño necesitaba hacérsele, negó que se le hiciera, ¿verdad? Señora, si usted hace pública una noticia, toda la autoridad tiene el presidente Gustavo Petro, porque él tiene que ir al fondo de esta situación, conocer quiénes son los culpables en realidad. Y si usted es culpable, pues ahora asuma, porque usted fue la que hizo público este caso", concluyó la mujer.

Ante las críticas hacia Yudy Pico, la organización Pacientes Colombia respondió el mensaje y pidió respeto hacia la madre del pequeño, además de reafirmar la presunta extralimitación del presidente Gustavo Petro al reservar la información clínica de Kevin Acosta.

“RECHAZAMOS ESTE VIDEO, UNA MUJER ATACANDO A LA MADRE DE KEVIN, nada justifica este mensaje. La historia clínica tiene carácter privado. La muerte de Kevin es una MUERTE EVITABLE. No estaban culpando al presidente Gustavo Petro el presidente culpo a la mamá de Kevin. El niño tiene mas de dos meses sin medicamentos. Sra. respete el dolor de una madre a la que el estado dejó morir a KEVIN por falta de atención (sic)”, escribió el colectivo en su cuenta de X.

Pacientes Colombia cuestionó la crítica de una usuaria que culpó a la madre de Kevin Acosta por su muerte - crédito X

Pacientes Colombia denunció penalmente al ministro de Salud ante la Fiscalía

La organización Pacientes Colombia presentó denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra el ministro de Salud y Protección Social Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez por el presunto incumplimiento de fallos de la Corte Constitucional relacionados con la definición y suficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) dentro del sistema de salud colombiano.

En la denuncia, la principal red de pacientes del país, integrada por 202 asociaciones, requirió medidas cautelares urgentes, incluyendo la protección de denunciantes y testigos y la posible suspensión de las funciones del ministro respecto a la definición de la UPC y la asignación de recursos.

El documento argumenta que estas medidas serían necesarias para evitar que continúe un contexto de desfinanciamiento que, a su juicio, afecta la atención, oportunidad y continuidad de los servicios sanitarios.

Esta es la denuncia presentada contra el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo - crédito Pacientes Colombia

El fundamento de la acción penal, según el escrito radicado en Bogotá en febrero de 2026, es la supuesta comisión del delito de fraude a resolución judicial, de acuerdo con el artículo 454 del Código Penal, y otros posibles delitos a determinar conforme avance la investigación.

La denuncia sostiene que el ministro habría “incumplido de forma consciente, reiterada y material varias órdenes de la Corte Constitucional”, especialmente en lo relativo al valor de la UPC y a la financiación de servicios y tecnologías no cubiertas bajo ese esquema.

