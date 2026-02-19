Margarita Rosa de Francisco defendió a Gustavo Petro por el caso de Kevin Acosta: “Ha salvado la vida de muchísimos niños”

La actriz Margarita Rosa de Francisco utilizó su perfil en X para expresar su respaldo al presidente Gustavo Petro tras la muerte de Kevin Acosta, un niño de siete años diagnosticado con hemofilia severa que no recibió la medicación necesaria debido a la falta de entrega por parte de la EPS. La condición de Kevin se agravó después de una caída mientras montaba bicicleta, un accidente que, dada su enfermedad sin tratar, resultó fatal.
En su mensaje pidió analizar el contexto completo: “Tómense el tiempo de ver este resumen del consejo de ministros para no concentrarse solamente en las particularidades del triste caso de Kevin.”
De Francisco subrayó que el Gobierno también ha protegido a otros menores: “También se ha salvado la vida de muchísimos niños que morían por desnutrición, siendo el hambre una causa de muerte también inaceptable y devastadora como la muerte de Kevin.”
La actriz cuestionó la gestión de los medicamentos: “¿Por qué, si se paga por anticipado el monto destinado para medicamentos, estos no se suministran a los pacientes?” Además, reclamó justicia frente al saqueo del sistema de salud, dirigiendo su pregunta a la Fiscalía.