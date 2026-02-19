La indagatoria a Lucho Herrera y su hermano por la desaparición de cuatro campesinos fue programada para esta fecha

Lucho Herrera: Dentro del expediente, se destaca una de las declaraciones en las que se dice que Herrera habría señalado a los campesinos desaparecidos como supuestos colaboradores de la guerrilla - crédito Colprensa/@FiscaliaCol/X

Fuentes judiciales confirmaron que la Fiscalía General de la Nación fijó para el próximo 10 de abril de 2026 la indagatoria al excampeón de la Vuelta a España 1987, Luis Alberto “Lucho” Herrera Herrera, y a su hermano Rafael Herrera, en medio de una investigación por la desaparición de cuatro campesinos en la zona rural de Fusagasugá, Cundinamarca.

Las víctimas de este delito de lesa humanidad fueron identificadas como Víctor Manuel Rodríguez Martínez, Diuviseldo Torres Vega, Gonzalo Guerrero Jiménez y José del Carmen Rodríguez Martínez, que fueron interceptados y desaparecidos por hombres armados.

El proceso, que se lleva a cabo bajo la Ley 600 de 2000, busca esclarecer los hechos en un contexto de presencia paramilitar en la región.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La investigación, que involucra al reconocido exciclista y su hermano, se desarrolla bajo el antiguo sistema penal colombiano, lo que implica procedimientos y garantías propias de la época en que ocurrieron los hechos. Las autoridades judiciales avanzan en la recopilación y análisis del material probatorio, enfocado especialmente en testimonios obtenidos de exintegrantes de las Autodefensas Campesinas del Casanare (ACC).

Dentro del expediente, se destaca una de las declaraciones en las que se dice que Herrera habría señalado a los campesinos desaparecidos como supuestos colaboradores de la guerrilla. Según esta versión, Herrera solicitó ayuda a “Martín Llanos”, que entonces lideraba la estructura paramilitar en la zona.

El exdeportista colombiano es investigado por presuntos hechos de desaparición forzada ocurridos en 2002 en Fusagasugá, Cundinamarca - crédito AFP

Autodefensas y disputa por tierras en Fusagasugá

Otra de las piezas clave del proceso corresponde a la declaración de alias Ojitos, también exintegrante de las ACC.

Esta persona planteó que detrás del caso existiría un posible interés en las tierras de los vecinos de los Herrera en Fusagasugá. Según su testimonio, Lucho, supuestamente pretendía apropiarse de estos predios, lo que habría motivado los señalamientos contra los campesinos. Las versiones recogidas forman parte del extenso material probatorio que la Fiscalía aún verifica y contrasta.

Ley 600 y presunción de inocencia

La utilización de la Ley 600 de 2000 en este caso implica que la indagatoria será una etapa central para definir la situación jurídica de los Herrera. Las autoridades judiciales insisten en que los testimonios y pruebas aún deben someterse a rigurosos procesos de verificación. En ese sentido, se mantiene la presunción de inocencia de los investigados hasta que se adopte una decisión de fondo.

"Lucho " Herrera, en el bunker de la Fiscalía General de la Nación en Bogotá, en medio de la investigación por desaparición forzada - crédito redes sociales/X

El caso pone de relieve la compleja interacción entre figuras públicas, conflictos agrarios y la actuación de estructuras armadas en Colombia. La investigación sigue abierta y las autoridades no han emitido pronunciamientos adicionales sobre el avance del expediente.

Hermano del exciclista Lucho Herrera es investigado por presunto abuso sexual

Durante las indagaciones del caso de desaparición delos campesinos, nuevos relatos ampliaron el contexto del caso. Según información suministrada a Infobae Colombia, mientras avanzaba la búsqueda de pruebas por el delito ya mencionado, emergieron detalles sobre un presunto abuso sexual cometido por Rafael Herrera.

Esta acusación se centra en hechos ocurridos a comienzos de los años 2000 en el Motel Acuarios de Fusagasugá, propiedad de los Herrera. La víctima, hermana de una de las personas desaparecidas, trabajó allí como empleada de limpieza siendo menor de edad. Según su testimonio, después de solo un mes de trabajo, Rafael Herrera la habría encerrado y amenazado con un arma de fuego.

mientras avanzaba la búsqueda de pruebas por el delito ya mencionado, emergieron detalles sobre un presunto abuso sexual cometido por Rafael Herrera - crédito Colprensa

La joven recordó: “Venga que le voy a decir algo”, relató antes de que el agresor asegurara la puerta y colocara el arma sobre la mesa de noche. Las autoridades consideran que los hechos se repitieron en varias oportunidades durante ese periodo.

Este giro en las pesquisas refuerza la complejidad del expediente y amplía el alcance judicial sobre los implicados.