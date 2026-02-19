Colombia

La indagatoria a Lucho Herrera y su hermano por la desaparición de cuatro campesinos fue programada para esta fecha

Las autoridades judiciales avanzan en la recopilación y análisis del material probatorio, enfocado especialmente en testimonios obtenidos de exintegrantes de las Autodefensas Campesinas del Casanare (ACC)

Guardar
Lucho Herrera: Dentro del expediente,
Lucho Herrera: Dentro del expediente, se destaca una de las declaraciones en las que se dice que Herrera habría señalado a los campesinos desaparecidos como supuestos colaboradores de la guerrilla - crédito Colprensa/@FiscaliaCol/X

Fuentes judiciales confirmaron que la Fiscalía General de la Nación fijó para el próximo 10 de abril de 2026 la indagatoria al excampeón de la Vuelta a España 1987, Luis Alberto “Lucho” Herrera Herrera, y a su hermano Rafael Herrera, en medio de una investigación por la desaparición de cuatro campesinos en la zona rural de Fusagasugá, Cundinamarca.

Las víctimas de este delito de lesa humanidad fueron identificadas como Víctor Manuel Rodríguez Martínez, Diuviseldo Torres Vega, Gonzalo Guerrero Jiménez y José del Carmen Rodríguez Martínez, que fueron interceptados y desaparecidos por hombres armados.

El proceso, que se lleva a cabo bajo la Ley 600 de 2000, busca esclarecer los hechos en un contexto de presencia paramilitar en la región.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La investigación, que involucra al reconocido exciclista y su hermano, se desarrolla bajo el antiguo sistema penal colombiano, lo que implica procedimientos y garantías propias de la época en que ocurrieron los hechos. Las autoridades judiciales avanzan en la recopilación y análisis del material probatorio, enfocado especialmente en testimonios obtenidos de exintegrantes de las Autodefensas Campesinas del Casanare (ACC).

Dentro del expediente, se destaca una de las declaraciones en las que se dice que Herrera habría señalado a los campesinos desaparecidos como supuestos colaboradores de la guerrilla. Según esta versión, Herrera solicitó ayuda a “Martín Llanos”, que entonces lideraba la estructura paramilitar en la zona.

El exdeportista colombiano es investigado
El exdeportista colombiano es investigado por presuntos hechos de desaparición forzada ocurridos en 2002 en Fusagasugá, Cundinamarca - crédito AFP

Autodefensas y disputa por tierras en Fusagasugá

Otra de las piezas clave del proceso corresponde a la declaración de alias Ojitos, también exintegrante de las ACC.

Esta persona planteó que detrás del caso existiría un posible interés en las tierras de los vecinos de los Herrera en Fusagasugá. Según su testimonio, Lucho, supuestamente pretendía apropiarse de estos predios, lo que habría motivado los señalamientos contra los campesinos. Las versiones recogidas forman parte del extenso material probatorio que la Fiscalía aún verifica y contrasta.

Ley 600 y presunción de inocencia

La utilización de la Ley 600 de 2000 en este caso implica que la indagatoria será una etapa central para definir la situación jurídica de los Herrera. Las autoridades judiciales insisten en que los testimonios y pruebas aún deben someterse a rigurosos procesos de verificación. En ese sentido, se mantiene la presunción de inocencia de los investigados hasta que se adopte una decisión de fondo.

"Lucho " Herrera, en el
"Lucho " Herrera, en el bunker de la Fiscalía General de la Nación en Bogotá, en medio de la investigación por desaparición forzada - crédito redes sociales/X

El caso pone de relieve la compleja interacción entre figuras públicas, conflictos agrarios y la actuación de estructuras armadas en Colombia. La investigación sigue abierta y las autoridades no han emitido pronunciamientos adicionales sobre el avance del expediente.

Hermano del exciclista Lucho Herrera es investigado por presunto abuso sexual

Durante las indagaciones del caso de desaparición delos campesinos, nuevos relatos ampliaron el contexto del caso. Según información suministrada a Infobae Colombia, mientras avanzaba la búsqueda de pruebas por el delito ya mencionado, emergieron detalles sobre un presunto abuso sexual cometido por Rafael Herrera.

Esta acusación se centra en hechos ocurridos a comienzos de los años 2000 en el Motel Acuarios de Fusagasugá, propiedad de los Herrera. La víctima, hermana de una de las personas desaparecidas, trabajó allí como empleada de limpieza siendo menor de edad. Según su testimonio, después de solo un mes de trabajo, Rafael Herrera la habría encerrado y amenazado con un arma de fuego.

mientras avanzaba la búsqueda de
mientras avanzaba la búsqueda de pruebas por el delito ya mencionado, emergieron detalles sobre un presunto abuso sexual cometido por Rafael Herrera - crédito Colprensa

La joven recordó: “Venga que le voy a decir algo”, relató antes de que el agresor asegurara la puerta y colocara el arma sobre la mesa de noche. Las autoridades consideran que los hechos se repitieron en varias oportunidades durante ese periodo.

Este giro en las pesquisas refuerza la complejidad del expediente y amplía el alcance judicial sobre los implicados.

Temas Relacionados

Luis Alberto HerreraLucho HerreraRafael HerreraDesaparición forzadaCampesinos en FusagasugáColombia-Noticias

Más Noticias

Gustavo Petro publicó una imagen en protesta de la suspensión provisional del salario mínimo de 2026: “Ni un peso atrás”

El primer mandatario convocó a movilizaciones programadas para el jueves 19 de febrero de 2026, instando a los trabajadores a defender sus derechos

Gustavo Petro publicó una imagen

Hombre que afirma ser ‘therian-rata’ fue detenido tras cometer un hurto en Bogotá: la comunidad lo agredió y todo quedó en video

En video quedó captado el momento exacto cuando, en la localidad de Suba, un sujeto que manifiestó identificarse como animal recibió golpes ante el acto delictivo que había cometido momentos antes

Hombre que afirma ser ‘therian-rata’

Colombia vs. Brasil EN VIVO, Sudamericano Sub-20 Femenino: siga el minuto a minuto del partido de la Tricolor

Las dirigidas por Carlos Paniagua buscarán recuperarse de la derrota ante Ecuador, mientras que Brasil viene con confianza al derrotar a la anfitriona del torneo: Paraguay

Colombia vs. Brasil EN VIVO,

Grupo de inteligencia de la Policía denunció amenazas y un plan para asesinarlos tras captura de alias Papá Pitufo

Las comunicaciones enviadas a los oficiales apuntan a una estrategia de intimidación orquestada por líderes criminales, contemplando pagos para atacar a los agentes involucrados en la investigación sobre redes de contrabando

Grupo de inteligencia de la

Deportivo Tachira vs. Deportes Tolima - EN VIVO: siga aquí al Piajo en el partido de ida de la fase 2 de la Copa Conmebol Libertadores

La Tribu inicia su camino en el torneo de clubes más importante de Suramérica, en condición de visita, ante el cuadro venezolano que dejó en la fase 1 a The Strongest de Bolivia

Deportivo Tachira vs. Deportes Tolima
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Asesinan a líder indígena en

Asesinan a líder indígena en Cumbal, Nariño, cuatro años después del homicidio impune de su hermana

Policía descartó tercer hostigamiento con drones en Dagua, Valle del Cauca, y explicó lo que ocurrió

ELN le envió fuerte mensaje al presidente Petro: “Tergiversa nuestra propuesta y la saca de contexto”

Entre el silencio y el miedo: disidencias reclutan a menores en el Valle del Cauca dentro de sus escuelas

Subestación de Policía en Dagua, Valle del Cauca, fue blanco de dos ataques armados con drones en menos de tres horas

ENTRETENIMIENTO

Shakira en Barranquilla: se conocen

Shakira en Barranquilla: se conocen nuevos detalles de la visita de la colombiana a su ciudad natal junto a Beéle

Grupo Niche confirmó fecha en el prestigioso Hollywood Bowl de Los Ángeles junto a Natti Natasha

‘A Otro Nivel’ hizo su regreso a la televisión colombiana con cambio de formato y dos hermanas como protagonistas

Zambrano respondió a las acusaciones del uso de santería para ganar el ‘Desafío Siglo XXI’

Maluma relató cómo conoció a Yeison Jiménez y por qué decidió lanzar ‘Con el corazón’ tras su fallecimiento: “Tu música va a vivir por siempre”

Deportes

Colombia vs. Brasil EN VIVO,

Colombia vs. Brasil EN VIVO, Sudamericano Sub-20 Femenino: siga el minuto a minuto del partido de la Tricolor

Deportivo Tachira vs. Deportes Tolima - EN VIVO: siga aquí al Piajo en el partido de ida de la fase 2 de la Copa Conmebol Libertadores

Tulio Gómez estalla contra el árbitro tras la caída del América: “Tuvo que esperar hasta el minuto 99 para meternos la mano”

Triunfo agónico de Junior ante América de Cali: así quedó la tabla tras la fecha 7 de la Liga BetPlay

Teófilo Gutiérrez le dio el triunfo a Junior de Barranquilla: venció al América por 2-1 en la Liga BetPlay