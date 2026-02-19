Jeffrey Epstein mencionó al expresidente Álvaro Uribe y su relación con Hugo Chávez en correos enviados al sultán árabe Ahmed Bin Sulayem: esto se sabe

Los exjefes de Estado fueron mencionados mientras Epstein asesoraba al sultán árabe Ahmed Bin Sulayem en sus negociones en la región - crédito Colprensa/Reuters/AFP

Salieron a la luz varias conversaciones, con fecha del 2009, entre Jeffrey Epstein y el sultán Ahmed Bin Sulayem en las que se hizo mención a las tensiones entre el entonces presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, y su homólogo venezolano Hugo Chávez.

El fallecido magnate estadounidense actuó como asesor estratégico para el entonces directivo de DP World, con el fin de salvaguardar los intereses emiratíes en la región, según una investigación de Cambio.

Los mensajes del magnate estadounidense, que actuó como asesor estratégico para el entonces directivo de DP World, se centraron en la complejidad de lograr alianzas sin generar suspicacias

Cabe recordar que, entre julio y agosto de 2009, el contexto diplomático entre Colombia y Venezuela estaba gravemente afectado por confrontaciones entre ambos presidentes. La presencia de bases militares estadounidenses en Colombia, el bombardeo al campamento de alias Raúl Reyes, de la narcoguerrilla de las Farc, en Ecuador y las acusaciones del Gobierno colombiano contra Venezuela por acoger terroristas aumentaron la presión.

En ese escenario, DP World, empresa emiratí dedicada al manejo de terminales portuarias, tenía inversiones importantes en Venezuela, sobre todo en Puerto Cabello, en sociedad con la familia Boulton. La decisión del régimen chavista de nacionalizar todos los puertos puso en peligro la posición de los emiratíes, de acuerdo con la reconstrucción del medio citado.

Hugo Chávez y Álvaro Uribe mantuvieron una tensa relación cuando eran mandatarios de Venezuela y Colombia, respectivamente

El 12 de agosto de 2009, el sultán Bin Sulayem, entonces director ejecutivo de DP World, informó a Epstein sobre la situación crítica en Venezuela. Al día siguiente, los contactos venezolanos del grupo Capriles comunicaron novedades sobre el futuro de los negocios portuarios tanto al empresario árabe como a Epstein, que funcionaba como asesor informal en asuntos regionales.

La revisión de esos correos, seleccionados y verificados por Cambio, muestra cómo Epstein adoptaba el rol de consultor geopolítico ante el empresario dubaití.

En un mensaje del 14 de agosto de 2009, recomendó precaución ante un posible encuentro con el presidente colombiano. “Chávez es muy sensible; podría decidir, como una chica celosa, que quiere ser tu pareja, en lugar de Uribe... sus celos podrían favorecerte”, escribió Epstein, enfatizando la dimensión emocional en las dinámicas políticas.

El acaudalado financiero alertó que si dicha visita tenía solo un objetivo social, Chávez podría verlo como una alianza con su adversario. De ese modo, Epstein aconsejó calibrar el propósito de cualquier acercamiento a Uribe Vélez para no intensificar las suspicacias en Caracas.

En comunicaciones posteriores, Epstein orientó a los emiratíes a enfocar su atención en Cuba y en Colombia, dejando en segundo plano a Venezuela tras la nacionalización de los puertos. “Los puntos de influencia son Cuba y Columbia. [...] Deberías invitar a los cubanos a Dubái para que lo vean por sí mismos(sic)”, recomendó, sugiriendo oportunidades de expansión en la isla caribeña.

Ahmed Bin Sulayem era un amigo cercano de Jeffrey Epstein

De acuerdo con la correspondencia obtenida por el medio citado, el objetivo era ampliar la presencia de DP World a todas las terminales portuarias de ambos países, aunque Epstein indicó que sería un proceso largo. Propuso dedicar esfuerzos personales a Cuba y aplazar cualquier intento de reunión con Chávez por el entorno político cambiante.

Ese agosto, Bin Sulayem resumió ante sus socios emiratíes las conversaciones con su contacto en Venezuela, señalando que había hablado con Chávez y, siguiendo el consejo de su fuente, consideraba viajar a Cuba después de la Asamblea General de Naciones Unidas. En sus comunicaciones, reiteró la recomendación recibida: el reto esencial para los emiratíes era diversificar fuera de Venezuela.

Tras estos intercambios, la relación entre Emiratos Árabes Unidos y Venezuela se profundizó. En diciembre de 2010, el canciller emiratí visitó Caracas y fue recibido tanto por Chávez como por Nicolás Maduro. De forma paralela, Emiratos reforzó sus vínculos con Cuba y mantuvo contactos con Colombia: en marzo de 2009, una delegación emiratí fue recibida por Uribe Vélez, aunque no consta ninguna reunión directa entre el mandatario colombiano y el sultán Bin Sulayem.

En sus mensajes, Epstein insistía en la complejidad del equilibrio político entre los líderes sudamericanos y en la dificultad de lograr alianzas sin generar suspicacias, subrayando la necesidad de adaptar cada movimiento a las condiciones en continua transformación de la región.