Iniciarían extradiciones desde Colombia hacia Venezuela luego de llamadas entre Gustavo Petro y Delcy Rodríguez

Gustavo Petro, presidente de Colombia y Delcy Rodríguez, presidente interina de Venezuela

El presidente colombiano, Gustavo Petro, anticipó la extradición de los primeros capos hacia Venezuela tras la captura en Cúcuta de dos individuos vinculados al narcotráfico y presuntos aliados de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Los detenidos, capturados en un operativo denominado Operación Imperio, están implicados en lavado de activos y delitos trasnacionales bajo la solicitud de la justicia venezolana.

Esta acción fue informada por el propio mandatario a través de sus redes sociales: “Dos capos de origen venezolano y con capacidad de lavar activos del ELN han sido capturados en Cúcuta. Podrán ser extraditados a Venezuela”.

El anuncio marca un giro en la cooperación judicial entre ambos países y representa un avance en la agenda bilateral que prioriza seguridad y combate al crimen organizado en la frontera.

En un contundente operativo denominado 'Operación Imperio', la Policía Nacional capturó en Bucaramanga, Santander, a César Pérez Serrano, alias 'César'. Este individuo es señalado como un importante cabecilla de narcotráfico y lavado de activos asociado al Frente de Guerra Oriental del ELN

De acuerdo con Semana, la Fiscalía General, liderada por Luz Adriana Camargo, también ordenó la detención con fines de extradición del mayor venezolano Juven José Sequea Torres, exmilitar opositor de Nicolás Maduro.

Sequea, identificado como uno de los participantes en operativos de relevancia política como el alzamiento contra Maduro en abril de 2019 y la denominada Operación Gedeón, sería trasladado a las autoridades venezolanas en cumplimiento de los recientes acuerdos de cooperación.

Por su aprte, la Casa de Nariño informó que Petro y Delcy Rodríguez, mandataria encargada del gobierno venezolano, sostuvieron una conversación telefónica enfocada en fortalecer acciones conjuntas en la frontera, políticas de seguridad, y temas de energía, agua, agricultura y producción. Dicho diálogo, calificado como respetuoso, culminó con el compromiso de avanzar hacia un futuro encuentro binacional.

Presidencia sobre llamada entre Gustavo Petro y Delcy Rodríguez

De acuerdo con la información oficial, ambos gobiernos buscan establecer nuevos mecanismos de colaboración, especialmente frente a temas migratorios y de delincuencia transnacional.

La posibilidad de extradición hacia Venezuela aparece como una herramienta clave para enfrentar el lavado de activos y el tráfico de estupefacientes en la región fronteriza.

Petro propuso una agenda energética conjunta con Venezuela

La región fronteriza entre Colombia y Venezuela enfrenta desafíos crecientes debido a la escasez de agua, la pobreza y los efectos del cambio climático. En este contexto, el presidente Gustavo Petro propuso una agenda de cooperación energética destinada a fortalecer el desarrollo binacional y responder a las necesidades más urgentes de los habitantes de zonas como La Guajira y Arauca.

El presidente Gustavo Petro propuso una agenda de cooperación energética destinada a fortalecer el desarrollo binacional y responder a las necesidades más urgentes

El mandatario colombiano anunció desde la comunidad de Yotojoroin, en el municipio de Uribia, que la iniciativa apunta a coordinar esfuerzos entre el occidente venezolano y el oriente colombiano. El objetivo central es “mejorar el acceso a servicios básicos en regiones fronterizas” y preparar a ambos países para enfrentar los embates del cambio climático.

Presidencia de Venezuela y diálogo internacional

Durante su discurso, Petro confirmó que extendió una invitación formal a Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, para mantener una reunión en la frontera. “Yo quiero que usted le comente a su Cancillería que a Delcy, por teléfono, cuando estábamos en las situaciones más graves, la hemos invitado a que hagamos una reunión en la frontera para hablar de estos temas”, expresó el presidente, subrayando la prioridad del encuentro para discutir proyectos energéticos y de infraestructura.

La canciller Rosa Villavicencio ratificó la invitación y anticipó que la visita de Rodríguez podría concretarse en los próximos días, lo que marca un nuevo capítulo en la relación bilateral.

Delcy Rodríguez anuncia un encuentro con Petro sobre economía y seguridad

El jefe de Estado insistió en la urgencia de avanzar hacia una transición energética que permita “combatir el cambio climático y, al mismo tiempo, responder a la falta de agua potable y recursos básicos en zonas afectadas por la sequía y la pobreza”. La propuesta contempla la posibilidad de que Colombia suministre energía eléctrica a regiones de Venezuela y se desarrollen infraestructuras compartidas, según detalló el propio mandatario.

Petro hizo un llamado a la participación de actores internacionales para financiar estos proyectos: “Se necesita más capital, que Venezuela hoy no tiene y que a Colombia le queda de para arriba porque nos tumban los impuestos. Otros países que también ponen capital, otros países que hemos hecho amistad, tanto Venezuela como Colombia, como Qatar”, sostuvo.