Colombia

Exsenador del Centro Democrático se despachó contra sus excompañeros por “campaña sucia” en su contra: “Es una vergüenza”

Carlos Felipe Mejía, que fue congresista de la colectividad del expresidente Álvaro Uribe Vélez, se despachó contra algunos de los miembros del partido opositor, que según él, buscarían interponerse en su campaña al Congreso, en esta ocasión por Salvación Nacional

Guardar
El político caldense, candidato al Senado por Salvación Nacional, rechazó la intención de algunos miembros del Centro Democrático de torpedear su aspiración para volver al legislativo - crédito @CarlosFelipeMejia/X

Con un duro video en sus redes sociales, el exsenador Carlos Felipe Mejía lanzó en la tarde del miércoles 18 de febrero una fuerte crítica contra sus antiguos compañeros del Centro Democrático, tras señalar que enfrenta ataques sostenidos después de su salida del partido. La acusación de Mejía se conoció mientras hace parte de la lista abierta del partido de Salvación Nacional, de la familia Gómez, que apoya la aspiración presidencial de Abelardo de la Espriella.

“Es una vergüenza lo que está ocurriendo. Miembros del Centro Democrático están regando por todas partes la especie de que estoy inhabilitado para llegar al Congreso de la República. Es falso y ellos lo saben”, afirmó Mejía, que durante ocho años hizo parte de la colectividad cuyo líder máximo es el expresidente Álvaro Uribe Vélez, entre 2014 y 2022, y que tras casi cuatro años por fuera del legislativo quiere retornar al Senado, ahora con otras banderas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Carlos Felipe Mejía estuvo entre
Carlos Felipe Mejía estuvo entre 2014 y 2022 en el Senado, como miembro del Centro Democrático - crédito carlosfelipemejia/Instagram

El excongresista reiteró que la información que circula sobre su supuesta inhabilidad para aspirar a un nuevo periodo legislativo carece de fundamento. “El director Gabriel Vallejo y el veedor del Centro Democrático Cristian Sánchez revisaron toda mi documentación y avalaron la posibilidad de que yo fuera en la lista del Centro Democrático”, agregó el político caldense, de 63 años, que tras el final de su último periodo en el Congreso decidió alejarse.

Según el denunciante, el partido opositor habría instrumentalizado rumores para obstaculizar su candidatura. “No hay derecho que recurran a esto, jueguen limpio. Gánenme en las urnas, derrótenme en las urnas, pero no con esas bajezas”, expresó el político, que no ocultó su molestia frente a lo que estaría sucediendo en su caso, al ser blanco, presuntamente, de ataques de sus excolegas, aunque no se atrevió a dar nombres de los que estarían involucrados.

Carlos Felipe Mejía indicó que
Carlos Felipe Mejía indicó que recibió el aval de Gabriel Vallejo, director del Centro Democrático - crédito Centro Democrático

Carlos Felipe Mejía y los motivos que lo habrían llevado a tomar distancia del Centro Democrático

La decisión de abandonar el Centro Democrático habría surgido tras la exclusión de Mejía del proceso de selección de precandidatos presidenciales rumbo a la contienda de 2022. Para el exsenador, otra razón determinante fue su cercanía con el abogado y candidato presidencial De la Espriella, al que apoya desde que inició su trasegar en la actual contienda, siendo este un respaldo al que se sumaron, entre otros, el director de Salvación Nacional, Enrique Gómez.

Como llevo dos años al lado de Abelardo de la Espriella construyendo Defensores de la Patria, yo me haya ido a la lista del Tigre de Salvación Nacional porque no me recibieron en el Centro Democrático, precisamente por estar al lado de Abelardo de la Espriella”, detalló Mejía. En esta nueva etapa, el veterano político quiere volver a la corporación, en la que se destacó en el pasado por su fuerte tono frente a las iniciativas impulsadas por el progresismo en las plenarias.

Carlos Felipe Mejía respalda la
Carlos Felipe Mejía respalda la candidatura de Abelardo de la Espriella a la presidencia - crédito Luisa González/REUTERS

Mejía, agrónomo de la Universidad Zamorano y magíster en Gobierno y Gestión Pública de la Universidad Pompeu Fabra, fundó el primer grupo uribista en Caldas en 2002, antes de desempeñarse como diputado y luego senador. En su perfil político, el aspirante al Congreso está convencido de querer adoptar una postura más radical y firme contra el actual Gobierno de Petro, al oponerse a sus grandes reformas: la laboral, la pensional y la de la salud.

Hasta el momento, su excolectividad no se ha pronunciado sobre este asunto, que empezó a desatar una serie de reacciones frente a lo que serían las diferencias del excongresista con el Centro Democrático. Pese a ello, Mejía ha declarado su admiración por el exmandatario Uribe Vélez y por otros miembros del partido, con los que compartió en el Capitolio y defendió las ideas promulgadas por el líder político antioqueño, que también quiere volver al Legislativo.

Temas Relacionados

Carlos Felipe MejíaCentro DemocráticoSenado ColombiaGabriel VallejoSalvación NacionalAbelardo de la EspriellaElecciones Congreso 2026Elecciones Presidencia 2026Colombia-Noticias

Más Noticias

‘A Otro Nivel’ EN VIVO: siga minuto a minuto el regreso del programa de talentos a la televisión colombiana con su cuarta temporada

El reality de talentos musicales de Caracol Televisión vuelve a las pantallas tras cinco años de ausencia

‘A Otro Nivel’ EN VIVO:

Periodista contradijo a Petro tras felicitar a David Racero por fallo a favor en el caso Fruver: “Las pruebas están a la vista”

El Consejo de Estado negó pérdida de investidura del representante, que fue señalado de poner a trabajar a un miembro de su UTL en su negocio de venta de frutas y verduras

Periodista contradijo a Petro tras

Junior vs. América de Cali EN VIVO, fecha 7 de la Liga BetPlay: Yeison Guzmán empató el juego en el Romelio Martínez

El equipo de David González quiere sumar los tres puntos ante el campeón de Colombia en la capital del Atlántico

Junior vs. América de Cali

‘Lalis’ acusó a Nicolás de Francisco de estigmatizar a mujeres que trabajan en el espacio público: “Eso también es acoso”

El testimonio presentado advierte que la exhibición de imágenes no consentidas en redes acentúa el riesgo y la discriminación que enfrentan quienes sobreviven en el comercio callejero de la capital colombiana

‘Lalis’ acusó a Nicolás de

Carolina Ramírez relató las dificultades de su embarazo durante las grabaciones de ‘La reina del flow’

En plena producción de la tercera temporada, la actriz vivió días críticos en Bogotá por problemas de salud ligados a su estado, demostrando una vez más su fortaleza dentro y fuera de la pantalla

Carolina Ramírez relató las dificultades
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Asesinan a líder indígena en

Asesinan a líder indígena en Cumbal, Nariño, cuatro años después del homicidio impune de su hermana

Policía descartó tercer hostigamiento con drones en Dagua, Valle del Cauca, y explicó lo que ocurrió

ELN le envió fuerte mensaje al presidente Petro: “Tergiversa nuestra propuesta y la saca de contexto”

Entre el silencio y el miedo: disidencias reclutan a menores en el Valle del Cauca dentro de sus escuelas

Subestación de Policía en Dagua, Valle del Cauca, fue blanco de dos ataques armados con drones en menos de tres horas

ENTRETENIMIENTO

‘A Otro Nivel’ EN VIVO:

‘A Otro Nivel’ EN VIVO: siga minuto a minuto el regreso del programa de talentos a la televisión colombiana con su cuarta temporada

Carolina Ramírez relató las dificultades de su embarazo durante las grabaciones de ‘La reina del flow’

Aria Vega respondió a Altafulla luego de sus declaraciones por su fallida colaboración: “Le queremos atribuir el éxito de una mujer a un hombre”

La contundente respuesta de Maleja Restrepo a los que la critican por sus creencias: “Que si yo rezo el rosario no debería...”

Marcela Reyes habló de su vida sentimental y de ‘La casa de los famosos Colombia’: “Fui más viral que cuando di la patada en la puerta”

Deportes

Junior vs. América de Cali

Junior vs. América de Cali EN VIVO, fecha 7 de la Liga BetPlay: Yeison Guzmán empató el juego en el Romelio Martínez

Alberto Gamero desmintió presiones de los directivos para dejar al Deportivo Cali

Linda Caicedo y Real Madrid no la tendrán fácil en la Champions League: se enfrentarán a su “bestia negra”

Presidente de Alianza reveló que razones extrafutbolísticas influyeron en la salida de Huberth Bodhert y anunció al nuevo técnico

América de Cali presentó nueva camiseta y la estrenará contra el Junior de Barranquilla: “Una cita con el diablo”