Exsenador del Centro Democrático se despachó contra sus excompañeros por “campaña sucia” en su contra: “Es una vergüenza”

Con un duro video en sus redes sociales, el exsenador Carlos Felipe Mejía lanzó en la tarde del miércoles 18 de febrero una fuerte crítica contra sus antiguos compañeros del Centro Democrático, tras señalar que enfrenta ataques sostenidos después de su salida del partido. La acusación de Mejía se conoció mientras hace parte de la lista abierta del partido de Salvación Nacional, de la familia Gómez, que apoya la aspiración presidencial de Abelardo de la Espriella.

“Es una vergüenza lo que está ocurriendo. Miembros del Centro Democrático están regando por todas partes la especie de que estoy inhabilitado para llegar al Congreso de la República. Es falso y ellos lo saben”, afirmó Mejía, que durante ocho años hizo parte de la colectividad cuyo líder máximo es el expresidente Álvaro Uribe Vélez, entre 2014 y 2022, y que tras casi cuatro años por fuera del legislativo quiere retornar al Senado, ahora con otras banderas.

Carlos Felipe Mejía estuvo entre 2014 y 2022 en el Senado, como miembro del Centro Democrático - crédito carlosfelipemejia/Instagram

El excongresista reiteró que la información que circula sobre su supuesta inhabilidad para aspirar a un nuevo periodo legislativo carece de fundamento. “El director Gabriel Vallejo y el veedor del Centro Democrático Cristian Sánchez revisaron toda mi documentación y avalaron la posibilidad de que yo fuera en la lista del Centro Democrático”, agregó el político caldense, de 63 años, que tras el final de su último periodo en el Congreso decidió alejarse.

Según el denunciante, el partido opositor habría instrumentalizado rumores para obstaculizar su candidatura. “No hay derecho que recurran a esto, jueguen limpio. Gánenme en las urnas, derrótenme en las urnas, pero no con esas bajezas”, expresó el político, que no ocultó su molestia frente a lo que estaría sucediendo en su caso, al ser blanco, presuntamente, de ataques de sus excolegas, aunque no se atrevió a dar nombres de los que estarían involucrados.

Carlos Felipe Mejía indicó que recibió el aval de Gabriel Vallejo, director del Centro Democrático - crédito Centro Democrático

Carlos Felipe Mejía y los motivos que lo habrían llevado a tomar distancia del Centro Democrático

La decisión de abandonar el Centro Democrático habría surgido tras la exclusión de Mejía del proceso de selección de precandidatos presidenciales rumbo a la contienda de 2022. Para el exsenador, otra razón determinante fue su cercanía con el abogado y candidato presidencial De la Espriella, al que apoya desde que inició su trasegar en la actual contienda, siendo este un respaldo al que se sumaron, entre otros, el director de Salvación Nacional, Enrique Gómez.

“Como llevo dos años al lado de Abelardo de la Espriella construyendo Defensores de la Patria, yo me haya ido a la lista del Tigre de Salvación Nacional porque no me recibieron en el Centro Democrático, precisamente por estar al lado de Abelardo de la Espriella”, detalló Mejía. En esta nueva etapa, el veterano político quiere volver a la corporación, en la que se destacó en el pasado por su fuerte tono frente a las iniciativas impulsadas por el progresismo en las plenarias.

Carlos Felipe Mejía respalda la candidatura de Abelardo de la Espriella a la presidencia - crédito Luisa González/REUTERS

Mejía, agrónomo de la Universidad Zamorano y magíster en Gobierno y Gestión Pública de la Universidad Pompeu Fabra, fundó el primer grupo uribista en Caldas en 2002, antes de desempeñarse como diputado y luego senador. En su perfil político, el aspirante al Congreso está convencido de querer adoptar una postura más radical y firme contra el actual Gobierno de Petro, al oponerse a sus grandes reformas: la laboral, la pensional y la de la salud.

Hasta el momento, su excolectividad no se ha pronunciado sobre este asunto, que empezó a desatar una serie de reacciones frente a lo que serían las diferencias del excongresista con el Centro Democrático. Pese a ello, Mejía ha declarado su admiración por el exmandatario Uribe Vélez y por otros miembros del partido, con los que compartió en el Capitolio y defendió las ideas promulgadas por el líder político antioqueño, que también quiere volver al Legislativo.