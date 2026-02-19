Escasez de jurados de votación en Atlanta, pese a número de colombianos en esa ciudad: piden a connacionales que se registren

El Consulado de Colombia en Atlanta extendió la invitación a connacionales a que sean jurados de votación - crédito Consulado de Colombia en Atlanta

Las autoridades colombianas en el exterior mantienen la atención sobre la ciudad de Atlanta, en Estados Unidos, debido a la insuficiencia de jurados de votación colombianos, pese a la cantidad de connacionales que residen allí y en los estados del sur.

La preocupación radica en que el bajo número de jurados, tanto para las elecciones legislativas como presidenciales de 2026, compromete el funcionamiento adecuado de las mesas electorales, según informó la emisora colombiana Blu Radio.

Atlanta constituye una de las circunscripciones más extensas para los colombianos en el exterior, al centralizar la atención consular de los nacionales que habitan gran parte del sur de Estados Unidos, incluyendo Misisipi, Tennessee, Alabama, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Georgia y Kentucky, regiones donde hay cerca de 24.500 colombianos habilitados para votar.

La encargada consular, Andrea Rojas, aseguró que existe una urgencia de sumar voluntarios, de manera que, a través de redes sociales, recordó a la comunidad colombiana que el consulado atiende a connacionales en varios canales de atención.

En el llamado, se pidió a los colombianos que “se registren para participar como jurados en la jornada del domingo, en horario de 8:00 a. m. a 4:00 p. m., a través del enlace: https://jurados.cancilleria.gov.co/”.

La funcionaria enfatizó la importancia de asegurar la operatividad de todas las mesas, especialmente ante la escasez actual de postulantes.

Cancillería extendió el plazo de inscripción de jurados de votación en el exterior

El Ministerio de Relaciones Exteriores respaldó la convocatoria mediante un comunicado oficial, en el que se confirmó que “se amplía hasta el 20 de febrero de 2026 la convocatoria para inscribirse como jurado de votación en las elecciones de 2026”.

Allí se especificó que pueden participar mayores de 18 años con cédula vigente y residencia en el exterior, contribuyendo así a “garantizar el orden, la transparencia y la confianza en estas jornadas electorales para todos”.

Mientras tanto, el puesto de votación en Atlanta abrirá sus puertas del 2 al 8 de marzo, pero la falta de jurados amenaza con dificultar la logística electoral en la región.

El consulado recordó que la labor de jurado será certificada y detalló los requisitos para postularse, establecidos por la Registraduría Nacional del Estado Civil: ser colombiano de nacimiento o adopción, tener entre 18 y 60 años, contar con cédula vigente, estar inscrito en el censo electoral exterior preferiblemente y manifestar expresamente la voluntad de desempeñar el cargo.

Las autoridades reiteran que la participación de los connacionales como jurados es clave para proteger la transparencia y la legitimidad del proceso electoral. El equipo de jurados será responsable de velar por los resultados desde el exterior, en una jornada que definirá el rumbo político del país para los próximos años.

“Ser jurado es más que un deber, es un acto de amor por Colombia. Es velar por la transparencia, el orden y la confianza de nuestra democracia“, se lee en la más reciente publicación del Consulado de Colombia en Atlanta.

Más de 1,2 millones de colombianos pueden votar en el exterior

Por su parte, más de 1,25 millones de colombianos registrados en el exterior podrán participar en las elecciones legislativas que se celebrarán el 8 de marzo de 2026, fecha en la que también tendrán lugar las consultas interpartidistas y la votación para la Cámara de Representantes, según datos de la Registraduría.

La votación estará disponible en 67 países, con 1.945 mesas habilitadas específicamente para el 8 de marzo y 1.387 mesas entre el 2 y el 7 de ese mes, distribuidas en 253 puestos de votación.

De acuerdo con la Cancillería, la diáspora colombiana supera los cinco millones, pero solo aproximadamente una quinta parte está habilitada para votar. La mayoría de estos votantes reside en Estados Unidos, España y Chile.

En la anterior jornada electoral de 2022, hubo 908.566 colombianos en el exterior habilitados para sufragar, con una participación del 13,39% y 121.685 votos emitidos para la curul exterior. Este año, el censo electoral aumentó un 37,67% respecto a ese periodo.

