El ‘influencer’ Yeferson Cossio anunció alianza para entregar becas a sus seguidores, serán del 90%

Yeferson Cossio anunció la alianza con el Centro Universal de Idiomas a través de sus redes sociales - crédito composición fotográfica / Yeferson Cossio

El creador de contenido y empresario Yeferson Cossio anunció un nuevo programa social para otorgar 1.000 becas de estudios de inglés a jóvenes colombianos, en alianza con el instituto Universal Idiomas.

El plan cubrirá el 90,6% del costo y busca que más personas accedan a formación en un segundo idioma, considerado clave para el empleo y el emprendimiento en un entorno global.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La iniciativa surge según Cossio de la convición de que el alcance digital puede ser un motor de transformación social. “Creo profundamente que las oportunidades cambian vidas. Aprender inglés abre puertas reales, permite acceder a mejores trabajos y conecta a las personas con el mundo. Esta iniciativa busca que más jóvenes puedan dar ese paso”, afirmó.

Los seleccionados recibirán una enseñanza orientada a la comunicación práctica, con el objetivo de que las habilidades adquiridas sean útiles en el entorno laboral. Según lo anunciado, la dinámica para postularse se presentará en las redes sociales del creador.