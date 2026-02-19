Contralor advirtió sobre posibles responsabilidades tras la muerte de Kevin Acosta: “La cura puede terminar siendo peor que la enfermedad”

El menor, de 7 años y afiliado a Nueva EPS, falleció el 13 de febrero de 2026 en Bogotá - crédito Colprensa y @marcela_ruge/X

El contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, se pronunció sobre la muerte del niño Kevin Arley Acosta Pico, de siete años, ocurrida el 13 de febrero de 2026 en Bogotá, y vinculó el caso con la situación que atraviesa el sistema de salud.

El menor, afiliado a Nueva EPS y diagnosticado con hemofilia, habría dejado de recibir durante dos meses el medicamento profiláctico emicizumab (Hemlibra), necesario para el manejo de su enfermedad, según denuncias públicas de su familia y de la Liga Colombiana de Hemofílicos.

El pronunciamiento se registró antes de abordar el tema central del foro “Paradoja de las regalías en Colombia”, escenario en el que se analizó el panorama del Sistema General de Regalías y su impacto en las regiones. En ese contexto, el funcionario hizo referencia directa a la crisis del sistema de salud y a las advertencias previas emitidas por la Contraloría frente a las intervenciones y decisiones adoptadas en el sector.

Advertencias sobre la intervención y responsabilidades

Señaló que, tras intervenir una EPS, el Gobierno asume directamente la responsabilidad por la prestación del servicio - crédito Leonardo Duque

Rodríguez aseguró que la Contraloría había alertado oportunamente sobre las dificultades del sistema y señaló que la situación actual ha generado consecuencias graves. “Llamo al Gobierno nacional para que reflexione en que esto no se trata de justificar lo injustificable. En reflexionar y revisar la muerte que acaba de acontecer de este niño, tiene que ser algo que nos lleve a reflexionar, a no tratar de justificar errores que se han venido cometiendo. Esta es una oportunidad para que se replantee si se ha venido prestando el servicio como debe ser”, indicó.

El contralor sostuvo que las decisiones adoptadas han derivado en presuntas responsabilidades fiscales por varios billones de pesos y que el Ejecutivo debe revisar en qué aspectos se están presentando fallas. Asimismo, reiteró que la Nueva EPS no ha entregado los estados financieros necesarios para adelantar el proceso de auditoría correspondiente.

“Cuando usted interviene, ¿quién asume la responsabilidad? Pues la está asumiendo usted de manera directa y tiene que responder”, afirmó al referirse a la intervención de la mayor EPS del país. En ese sentido, manifestó que al asumir el control, el Gobierno adquiere la responsabilidad directa por la prestación del servicio.

Rodríguez recordó que los problemas estructurales del sistema y de la EPS intervenida ya habían sido advertidos por el ente de control. “Ese tema de salud lo advertimos a tiempo. Expresamos nuestra preocupación frente a las dificultades que han existido, frente a las intervenciones, y frente a una situación en la que la cura puede terminar siendo peor que la enfermedad”, señaló, advirtiendo que los procesos de responsabilidad fiscal detectados en el sector no pueden convertirse en argumento para desconocer las fallas actuales en la prestación del servicio.

Exigencia de información financiera y funciones de control

Rodríguez reiteró que la Superintendencia de Salud debe cumplir funciones de inspección, vigilancia y control, sin coadministrar entidades - crédito Supersalud

En su intervención, el contralor hizo énfasis en la necesidad de contar con información financiera completa para ejercer adecuadamente las funciones de vigilancia. “Si una entidad no le entrega a usted estados financieros, díganme cómo va a poder uno auditarla en debida forma si eso es lo fundamental que debe existir”, afirmó.

Por ello, pidió que se presenten “las cuentas claras” y reiteró que la Superintendencia de Salud debe cumplir funciones de inspección, vigilancia y control, sin incurrir en labores de coadministración.

“Cada quien debe dedicarse a sus competencias y responderle a los colombianos en lo que le corresponde”, concluyó.

El procurador Gregorio Eljach pidió al presidente y al ministro de Salud actuar con sensibilidad y respeto frente al caso - crédito Colprensa

En ese contexto, el procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, también intervino para referirse a la forma en que se abordó públicamente la muerte del niño Kavin Acosta.

El jefe del Ministerio Público hizo un llamado a los altos funcionarios a actuar con sensibilidad y moderación. “Hago un llamado vehemente a todo servidor público, especialmente a quienes se ocupan los cargos de dirección en el Estado. Para no decir nombres, presidente de la república y ministro de salud a que actúen con sentido de sensibilidad y de consideración y respeto por el dolor ajeno, Me refiero al triste y lamentable y no reparable fallecimiento del niño Kevin Acosta que han ofendido e indignado a los colombianos”, aseguró.