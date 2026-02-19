Colombia podría ser el único país de América Latina con problemas para solicitar créditos en medio de las elecciones de 2026

Colombia registra calificaciones crediticias negativas que afectan la economía del país - crédito Luisa González/Reuters

Colombia enfrenta un momento crucial en materia de calificación crediticia dentro de América Latina. Mientras la mayoría de los países de la región mantienen perspectivas de estabilidad o mejora según Fitch Ratings, la nación sudamericana fue degradada a grado especulativo, en contraste con la tendencia predominante de cara a 2026.

La agencia indicó que para 2026 ningún país de la región tiene una perspectiva negativa; de hecho, cinco soberanos cuentan con perspectivas positivas. De acuerdo con la misma, Aruba, Barbados, Costa Rica, República Dominicana y Paraguay figuran entre los países con pronóstico favorable. Se destaca que estas economías cuentan con marcos institucionales sólidos, un manejo adecuado de la liquidez y mayor estabilidad macroeconómica.

En el plano económico, se proyecta que la región registrará un crecimiento del PIB del 2,2% en 2026. La cifra supera el promedio del 0,9% alcanzado entre 2015 y 2019. El informe justifica esta recuperación por el “precio favorable de materias primas, particularmente cobre y oro, la solidez de la liquidez externa y un dólar estadounidense débil”.

Fitch Ratings evalúa el riesgo crediticio de gobiernos, empresas y productos financieros, emitiendo notas que indican la probabilidad de incumplimiento de deuda (calidad crediticia) - crédito Dylan Martínez/Reuters

Sin embargo, la agencia advierte sobre riesgos globales persistentes, como la desaceleración en las economías de China y Estados Unidos, así como tensiones geopolíticas derivadas de la mayor injerencia de Estados Unidos en Venezuela y el resurgimiento de la Doctrina Monroe. Se suma la incertidumbre en la revisión pendiente del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), lo que podría afectar la estabilidad financiera regional.

Colombia es una excepción en la región

El caso de Colombia marca una excepción en la región. En diciembre de 2025, Fitch Ratings y S&P Global rebajaron la calificación soberana del país a ‘BB’, por lo que la situaron en el nivel especulativo, mientras que Moody’s Ratings la ubicó en ‘Baa3’, el escalón más bajo dentro del grado de inversión. La decisión responde a “déficits fiscales persistentes” que promediaron más del 7% del PIB en los últimos seis años, el aumento de la deuda pública y la inestabilidad normativa.

Por su parte, S&P Global fundamentó la rebaja en el deterioro del perfil fiscal y los riesgos relacionados con la sostenibilidad de la deuda. Moody’s Ratings matizó que, aunque reconoce la resiliencia estructural y la fortaleza institucional de Colombia, persisten preocupaciones sobre el aumento de la deuda y la vulnerabilidad ante impactos externos.

Colombia tiene el segundo déficit fiscal más alto entre 40 países, según The Economist - crédito Colprensa

Las tres agencias identifican entre los principales factores que afectan la calificación crediticia de Colombia:

Déficit fiscal elevado.

Lento crecimiento económico.

Incertidumbre institucional.

Suspensión de la regla fiscal durante tres años.

Además, Fitch Ratings remarcó el efecto de la suspensión provisional del incremento del salario mínimo en un 23% decretado por el Consejo de Estado, sumado a la volatilidad de la normativa económica. A esto se suma que cerca del 30% de la deuda pública colombiana está denominada en dólares, lo que expone al país al riesgo de una depreciación abrupta del peso.

“El déficit fiscal colombiano podría deteriorarse aún más debido a efectos de base y rigideces presupuestarias”, enfatizó.

Tasa de interés e inflación

La economía nacional también enfrenta un clima de tasas de interés restrictivas y una inflación que todavía no se ajusta a la meta del 3% establecida por el Banco de la República. Aunque la agencia proyecta un crecimiento del 2,9% para 2026, considera el panorama incierto, influido por el clima preelectoral y la indefinición sobre reformas trascendentales. Dice que la ausencia de estímulos a la inversión privada y una política monetaria ajustada dificultan la recuperación.

Así las cosas, el descenso a nivel especulativo ya tiene impacto tangible, debido a que dificulta el acceso a financiamiento externo, incrementa el costo del endeudamiento estatal y limita la obtención de créditos en condiciones favorables. Tanto S&P Global como Moody’s advierten que el entorno puede desacelerar la inversión y generar consecuencias negativas para la economía real y el bienestar de la población.

Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda son firmes candidatos a ganar la Presidencia de Colombia - crédito @delaespriella_style/Instagram - Facebook

De cara al futuro, Fitch Ratings remarca que la relación deuda/PIB deberá mostrar una tendencia descendente para que Colombia logre estabilidad en la calificación. En el informe también se insiste en las rigideces presupuestarias, por lo que señala que serán imprescindibles ajustes en el gasto y el hallazgo de nuevas fuentes de ingreso. El proceso electoral de 2026 será decisivo, ya que la estrategia fiscal del nuevo gobierno incidirá de manera determinante en la percepción de los mercados internacionales.

Elecciones de 2026

El calendario electoral prevé elecciones legislativas el 8 de marzo de 2026 y la primera vuelta presidencial el 31 de mayo. Según Fitch Ratings, los principales aspirantes plantean alternativas opuestas:

Iván Cepeda: propone un modelo de “crecimiento liderado por el Estado”, en el que se priorice el gasto social e impuestos elevados para los sectores de mayores ingresos, lo que, advierte la agencia, podría aumentar los riesgos fiscales si no se controla el déficit.

Abelardo de la Espriella: promueve una plataforma basada en los modelos de Javier Milei y Nayib Bukele, con énfasis en la reducción de impuestos y del gasto estatal. No obstante, el 90% del gasto público de Colombia es rígido, según Fitch Ratings, lo que limita el margen de maniobra para este tipo de reformas.

En la región, Paraguay se aproxima al grado de inversión, mientras que países como Argentina y Bolivia muestran señales de recuperación desde niveles bajos, de acuerdo con Fitch Ratings. Colombia permanece bajo observación estricta, en medio de vigilancia internacional reforzada.