Colombia

Carolina Ramírez relató las dificultades de su embarazo durante las grabaciones de ‘La reina del flow’

En plena producción de la tercera temporada, la actriz vivió días críticos en Bogotá por problemas de salud ligados a su estado, demostrando una vez más su fortaleza dentro y fuera de la pantalla

La actriz vallecaucana reconocida por
La actriz vallecaucana reconocida por sus papeles en 'La hija del mariachi' y 'La reina del flow' anunció que se encuentra embarazada - crédito @carocali/Instagram

Durante una reciente entrevista en Vibra, la actriz Carolina Ramírez contó detalles hasta ahora desconocidos acerca de su embarazo a los 42 años.

La caleña reconocida por su papel protagonista en La reina del flow y su participación en la recién lanzada serie de Netflix En el barro, sorprendió hace algunas semanas a sus seguidores al dar la noticia, que coincidió con su aparición como portada de la revista Marie Claire.

Hasta ese momento la vallecaucana no había dado muchos detalles sobre este proceso, pero con la noticia compartida por toda la red, ahora relata tanto los desafíos médicos como el aprendizaje emocional de una maternidad que llegó en una etapa distinta de su vida.

Carolina confesó que deseaba ser madre desde hace tiempo, pero no lograba fecundar y eso le generó una frustración significativa. “Era muy frustrante no poder y seguir envejeciendo y envejecer y envejecer. Crecer y decir como: ‘Ay, no me pasó. Está bien, en otra vida será’”, expresó, añadiendo que hasta su propio entorno personal ejercía cierta presión al respecto.

El deseo de ser madre llevó a Carolina a realizar cambios profundos. Decidió mudarse a México junto a su pareja, el argentino Martín Cornide, y trabajar en su salud física y emocional: “Hice un movimiento muy grande en la vida y es salir de mi zona de confort, de venirme a vivir acá. Empecé por mi salud... le paré muchas bolas a mi salud gastrointestinal, el colon, que es muy importante también. Empecé con un tratamiento muy fuerte, con un bioenergético también, pero empecé a trabajar mucho la parte de la espiritualidad”.

Carolina Ramírez detalló que tuvo
Carolina Ramírez detalló que tuvo que adaptar su agenda para participar de las grabaciones de 'En El Barro' por su embarazo - crédito Netflix

La actriz relató una experiencia transformadora junto a sus padres en una ceremonia de ayahuasca: “Hicimos una sesión así, había otras personas obviamente. Yo fui al mismísimo infierno, o sea, tuve que ir a caminar en mi infierno y fue durísimo, pero necesitaba pasar por ahí para que mis papás pudieran ponerse en el lugar correcto y de alguna manera yo salgo de ese lugar gracias a ellos”.

Esta vivencia, según Carolina, la ayudó a reconciliarse con su rol de hija y a sanar heridas familiares: “Mi mamá que me empieza a mimar, mi papá que agarra el bastón de la familia diciendo ‘nosotros vamos a estar con vos siempre’. Fue algo muy mágico. Volví a ser la hija”.

Según contó, en las primeras semanas de gestación le diagnosticaron un hematoma. Aunque no representó un riesgo grave, debió extremar cuidados. En paralelo, sus compromisos laborales exigían su presencia en los preparativos del lanzamiento de la tercera temporada de la serie, lo que aumentó su nivel de estrés y llevó a una hospitalización prolongada.

Carolina Ramírez destacó la discreción
Carolina Ramírez destacó la discreción de los productores de 'La reina del flow' para no revelar su embarazo a los medios de comunicación - crédito @carlos1torres1/IG

“Cuando tienes 42 años y estás embarazada, es como decir, ‘Dios, cualquier cosa puede pasar’. Me encontraron un hematoma al inicio del embarazo, pero nada grave. Luego regresé a Colombia y estuve ocupada con los preparativos de La reina del flow, asegurándome de dejar todo listo para el lanzamiento. Esos días de trabajo fueron muy intensos y me jodieron: estuve hospitalizada siete días (...) Estuve en Bogotá prácticamente inmóvil, no podía viajar a Cali, y tampoco me querían dejar tomar un avión hacia México. Sin embargo, lo logré y, aunque fue difícil, todo salió bien”, contó.

Las complicaciones de salud obligaron a Ramírez a permanecer en reposo absoluto en Bogotá, y la logística de su agenda profesional debió adaptarse para priorizar su bienestar y el del bebé.

Prueba de ello es que Carolina contó cómo debió reorganizar sus tiempos y comunicar su situación a las productoras con las que tenía contrato, incluido Netflix. “A mí cuando me ofrecieron En el barro, que hablamos el año pasado de que íbamos a hacer temporada tres y cuatro, eso se va a hacer ahora a mediados de año, yo dije que sí. En un momento me toca llamar como al productor y decirle: ‘Pablo, tengo un tema, no puedo arrancar el 22 de junio como ustedes van a arrancar... yo tengo que esperar un poquito más. Estoy embarazada’”, contó.

La actriz afirmó que el apoyo de su entorno fue fundamental para sobrellevar la etapa: “En Caracol, por ejemplo, sabían antes y gracias porque me respetaron el hecho de no divulgar la noticia. Han sido súper respetuosos, ha sido muy bonito este proceso para darme cuenta quién sirve y quién no”, señaló.

