Colombia

Bogotá amplió el acceso al régimen subsidiado de salud con nuevos puntos de afiliación: guía para inscribirse en los SuperCade

La estrategia conjunta entre la EPS Capital Salud y la Administración local brinda atención centralizada para quienes deben afiliarse, actualizar datos o recibir información sobre el sistema subsidiado del distrito

Guardar
Capital Salud EPS y la
Capital Salud EPS y la Secretaría General de la Alcaldía promueven el aseguramiento en salud, beneficiando especialmente a los sectores más vulnerables de la ciudad - crédito Academia Nacional de Medicina de Colombia

La ampliación del acceso al régimen subsidiado de salud en Bogotá recibió un impulso con la habilitación de módulos exclusivos para afiliaciones en los principales Cade de la ciudad.

La medida, producto de un convenio interadministrativo entre Capital Salud EPS y la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, busca fortalecer la cercanía con la ciudadanía y garantizar el aseguramiento en salud, especialmente para los habitantes más vulnerables.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Desde ahora, todos los residentes de Bogotá, tanto colombianos como población migrante, pueden adelantar trámites relacionados con el régimen subsidiado de salud en los SuperCADE de Suba, Carrera 30, Américas y 20 de Julio.

Los módulos de atención operan de lunes a viernes, entre las siete de la mañana y las cuatro y treinta de la tarde, brindando una solución centralizada y accesible a quienes requieren afiliarse a la red pública de salud.

De acuerdo con la Secretaría de Salud, en esos puntos, los ciudadanos acceden a orientación sobre el régimen subsidiado, afiliaciones a Capital Salud EPS, traslados de EPS, actualización de datos y otros servicios asociados al aseguramiento.

En los SuperCADE, los ciudadanos
En los SuperCADE, los ciudadanos pueden realizar afiliación, traslado de EPS, actualización de datos y recibir orientación sobre el régimen subsidiado de salud - crédito Alcaldía de Bogotá

Para la entidad, dicho proceso permite que nuevos usuarios y sus familias comiencen a recibir atención médica sin costo, incluyendo consultas, servicios de urgencias, tratamientos, medicamentos y programas de promoción y prevención. Con esto, se refuerza el derecho a la salud y se eliminan barreras para el ingreso al sistema público.

Cabe resaltar que estos módulos en los SuperCade no gestionan autorizaciones de servicios médicos. Para dichos trámites, los usuarios deben dirigirse a la red de Puntos de Atención al Usuario (PAU), distribuidos en toda la ciudad y cuya localización se encuentra disponible en el portal oficial www.capitalsalud.gov.co.

Qué es régimen subsidiado de salud en Bogotá y cómo afiliarse

El régimen subsidiado de salud constituye el mecanismo estatal a través del cual la población más pobre y sin capacidad de pago accede a servicios médicos mediante un subsidio financiado por el Estado.

La encuesta Sisbén IV, gestionada
La encuesta Sisbén IV, gestionada por la Secretaría Distrital de Planeación, determina la elegibilidad para la afiliación al régimen subsidiado de salud en Bogotá - crédito Secretaría de Salud

Para afiliarse, es indispensable contar con la encuesta Sisbén IV aplicada por la Secretaría Distrital de Planeación, la cual determina el nivel de necesidad y la elegibilidad para los programas sociales. Aquellos interesados en actualizar su nivel Sisbén o realizar la encuesta deben presentar un recibo de servicio público y su documento de identidad en cualquier CADE o SuperCADE. Para resolver inquietudes, está disponible la Línea Salud para Todos 3649666.

La afiliación al régimen subsidiado se dirige principalmente a ciudadanos identificados en los niveles uno o dos del Sisbén, siempre que no estén vinculados al régimen contributivo. También pueden acceder personas pertenecientes a grupos especiales como desmovilizados, comunidades indígenas, habitantes de calle, niños en protección y desplazados. Este enfoque garantiza que los recursos lleguen a quienes más lo necesitan y que se reduzcan las brechas de acceso a la atención médica.

El acceso al régimen subsidiado
El acceso al régimen subsidiado permite a nuevos usuarios y sus familias recibir atención médica gratuita en consultas, medicamentos y servicios de urgencias en Bogotá - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

Para afiliarse a una Empresa Promotora de Salud Subsidiada (EPS-S), el usuario debe verificar qué entidades prestan servicios en su localidad y cuáles hospitales o clínicas mantienen convenio con la EPS-S escogida. Solo se permite la elección de una EPS-S, y la entrega del carné se realiza directamente al beneficiario sin ningún costo.

El proceso no requiere intermediarios ni encuestas adicionales, y todos los servicios contemplados en el Plan Obligatorio de Salud Subsidiado (POS-S) están garantizados por igual para todas las EPS-S habilitadas.

La actualización y consulta del estado de afiliación al sistema general de seguridad social en salud puede realizarse desde la plataforma de Sisbén Bogotá, donde se ofrece la opción de imprimir el comprobante de afiliación. Asimismo, la consulta de la base de datos única de afiliados (Bdua) para el régimen contributivo y subsidiado está disponible en www.adres.gov.co, facilitando la verificación a nivel nacional.

La consulta y actualización del
La consulta y actualización del estado de afiliación al régimen subsidiado se realiza en línea a través de la plataforma Sisbén Bogotá y www.adres.gov.co - crédito Secretaría de Salud

La consulta de resultados de la encuesta Sisbén puede realizarse en el portal www.sdp.gov.co, permitiendo a los usuarios imprimir la certificación del puntaje y la fecha de aplicación.

Quedan excluidas del régimen subsidiado aquellas personas con vínculo laboral vigente, ingresos suficientes para afiliarse al régimen contributivo, pensionados o quienes sean beneficiarios de otro régimen de salud, sin importar el puntaje Sisbén.

De acuerdo con la Secretaría de Salud de Bogotá, dicha disposición asegura que los subsidios se orienten exclusivamente a la población sin capacidad de pago y reduce el riesgo de dobles afiliaciones.

Temas Relacionados

Capital Salud EPSBogotáSecretaría de SaludSisbén IVRégimen Subsidiado de SaludAfiliación a EPSColombia-NoticiasColombia-Servicios

Más Noticias

EN VIVO | Marchas en apoyo al salario mínimo afectan la movilidad y la operación de TransMilenio en Bogotá: anuncian cierres de estaciones en la calle 26

Siga el minuto a minuto de las marchas en las principales ciudades del país, como la movilidad durante las manifestaciones

EN VIVO | Marchas en

Davinson Sánchez es protagonista con Galatasaray al ser incluido en el equipo ideal de la Champions League

El defensor colombiano selló una gran actuación en la victoria del club turco sobre Juventus, aportando un gol clave en la remontada

Davinson Sánchez es protagonista con

Este sería el jugador con el que Millonarios terminaría de completar su nómina para 2026: sorpresa entre los hinchas

El técnico Fabián Bustos tendría decidida la persona para llenar el último cupo en la plantilla, además de que los azules sufrirían dos nuevas salidas

Este sería el jugador con

Colombia vs. Brasil EN VIVO, Sudamericano Sub-20 Femenino: siga el minuto a minuto del partido de la Tricolor

Las dirigidas por Carlos Paniagua buscarán recuperarse de la derrota ante Ecuador, mientras que Brasil viene con confianza al derrotar a la anfitriona del torneo: Paraguay

Colombia vs. Brasil EN VIVO,

Contralor advirtió sobre posibles responsabilidades tras la muerte de Kevin Acosta: “La cura puede terminar siendo peor que la enfermedad”

Durante la instalación del foro sobre regalías, el jefe del órgano de control pidió al Gobierno revisar decisiones adoptadas en el sistema de salud

Contralor advirtió sobre posibles responsabilidades
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Experto descartó que el Clan

Experto descartó que el Clan del Golfo y el Estado colombiano firmen la paz en el corto plazo: “No existe ninguna posibilidad”

Los Pachenca tienen el control armado de El Rodadero en Santa Marta: defensor ambiental que denunció el hecho sacó a su familia de la ciudad por amenazas

Asesinan a líder indígena en Cumbal, Nariño, cuatro años después del homicidio impune de su hermana

Policía descartó tercer hostigamiento con drones en Dagua, Valle del Cauca, y explicó lo que ocurrió

ELN le envió fuerte mensaje al presidente Petro: “Tergiversa nuestra propuesta y la saca de contexto”

ENTRETENIMIENTO

Premios Lo Nuestro 2026 EN

Premios Lo Nuestro 2026 EN VIVO: siga todas las incidencias de los colombianos en la gala minuto a minuto

Venesti, el “rey del afro-pop”, habló de su carrera, Mike Bahía y del presente del afrobeats: “Se metió en Latinoamérica para quedarse”

Aida Victoria Merlano y Andy Rivera protagonizaron video viral que ‘enloqueció’ a sus fans: “Te quiero volver a ver”

Yina Calderón le habría lanzado duro dardo a Laura Zapata en ‘La casa de los famosos’: “Debería estar en el geriátrico”

El ‘influencer’ Yeferson Cossio anunció que regalará becas a sus seguidores, serán del 90%

Deportes

Davinson Sánchez es protagonista con

Davinson Sánchez es protagonista con Galatasaray al ser incluido en el equipo ideal de la Champions League

Este sería el jugador con el que Millonarios terminaría de completar su nómina para 2026: sorpresa entre los hinchas

Colombia vs. Brasil EN VIVO, Sudamericano Sub-20 Femenino: siga el minuto a minuto del partido de la Tricolor

Modificación en la programación de la Liga BetPlay: así quedaron las nuevas fechas según la Dimayor

Costa de Marfil ya eligió la ciudad que será su base de entrenamientos para la Copa Mundial de la FIFA 2026