Bogotá amplió el acceso al régimen subsidiado de salud con nuevos puntos de afiliación: guía para inscribirse en los SuperCade

La ampliación del acceso al régimen subsidiado de salud en Bogotá recibió un impulso con la habilitación de módulos exclusivos para afiliaciones en los principales Cade de la ciudad.

La medida, producto de un convenio interadministrativo entre Capital Salud EPS y la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, busca fortalecer la cercanía con la ciudadanía y garantizar el aseguramiento en salud, especialmente para los habitantes más vulnerables.

Desde ahora, todos los residentes de Bogotá, tanto colombianos como población migrante, pueden adelantar trámites relacionados con el régimen subsidiado de salud en los SuperCADE de Suba, Carrera 30, Américas y 20 de Julio.

Los módulos de atención operan de lunes a viernes, entre las siete de la mañana y las cuatro y treinta de la tarde, brindando una solución centralizada y accesible a quienes requieren afiliarse a la red pública de salud.

De acuerdo con la Secretaría de Salud, en esos puntos, los ciudadanos acceden a orientación sobre el régimen subsidiado, afiliaciones a Capital Salud EPS, traslados de EPS, actualización de datos y otros servicios asociados al aseguramiento.

Para la entidad, dicho proceso permite que nuevos usuarios y sus familias comiencen a recibir atención médica sin costo, incluyendo consultas, servicios de urgencias, tratamientos, medicamentos y programas de promoción y prevención. Con esto, se refuerza el derecho a la salud y se eliminan barreras para el ingreso al sistema público.

Cabe resaltar que estos módulos en los SuperCade no gestionan autorizaciones de servicios médicos. Para dichos trámites, los usuarios deben dirigirse a la red de Puntos de Atención al Usuario (PAU), distribuidos en toda la ciudad y cuya localización se encuentra disponible en el portal oficial www.capitalsalud.gov.co.

Qué es régimen subsidiado de salud en Bogotá y cómo afiliarse

El régimen subsidiado de salud constituye el mecanismo estatal a través del cual la población más pobre y sin capacidad de pago accede a servicios médicos mediante un subsidio financiado por el Estado.

Para afiliarse, es indispensable contar con la encuesta Sisbén IV aplicada por la Secretaría Distrital de Planeación, la cual determina el nivel de necesidad y la elegibilidad para los programas sociales. Aquellos interesados en actualizar su nivel Sisbén o realizar la encuesta deben presentar un recibo de servicio público y su documento de identidad en cualquier CADE o SuperCADE. Para resolver inquietudes, está disponible la Línea Salud para Todos 3649666.

La afiliación al régimen subsidiado se dirige principalmente a ciudadanos identificados en los niveles uno o dos del Sisbén, siempre que no estén vinculados al régimen contributivo. También pueden acceder personas pertenecientes a grupos especiales como desmovilizados, comunidades indígenas, habitantes de calle, niños en protección y desplazados. Este enfoque garantiza que los recursos lleguen a quienes más lo necesitan y que se reduzcan las brechas de acceso a la atención médica.

Para afiliarse a una Empresa Promotora de Salud Subsidiada (EPS-S), el usuario debe verificar qué entidades prestan servicios en su localidad y cuáles hospitales o clínicas mantienen convenio con la EPS-S escogida. Solo se permite la elección de una EPS-S, y la entrega del carné se realiza directamente al beneficiario sin ningún costo.

El proceso no requiere intermediarios ni encuestas adicionales, y todos los servicios contemplados en el Plan Obligatorio de Salud Subsidiado (POS-S) están garantizados por igual para todas las EPS-S habilitadas.

La actualización y consulta del estado de afiliación al sistema general de seguridad social en salud puede realizarse desde la plataforma de Sisbén Bogotá, donde se ofrece la opción de imprimir el comprobante de afiliación. Asimismo, la consulta de la base de datos única de afiliados (Bdua) para el régimen contributivo y subsidiado está disponible en www.adres.gov.co, facilitando la verificación a nivel nacional.

La consulta de resultados de la encuesta Sisbén puede realizarse en el portal www.sdp.gov.co, permitiendo a los usuarios imprimir la certificación del puntaje y la fecha de aplicación.

Quedan excluidas del régimen subsidiado aquellas personas con vínculo laboral vigente, ingresos suficientes para afiliarse al régimen contributivo, pensionados o quienes sean beneficiarios de otro régimen de salud, sin importar el puntaje Sisbén.

De acuerdo con la Secretaría de Salud de Bogotá, dicha disposición asegura que los subsidios se orienten exclusivamente a la población sin capacidad de pago y reduce el riesgo de dobles afiliaciones.