Señalan a subdirectora del Dapre de presunto acoso laboral; activistas le pidieron a Petro tomar medidas: “Muy grave”

Activistas políticos de izquierda alertaron sobre una denuncia que reveló Noticias Uno relacionada con el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre). El informativo tuvo acceso a una grabación de una funcionaria de la entidad que expuso un presunto caso de acoso laboral del que fue víctima.

De acuerdo con el audio revelado por el medio, la trabajadora se quejó con alguien de una conducta arbitraria que presuntamente habría tenido su jefa, la subdirectora del Dapre, Letty Rosmira Leal Maldonado.

En la conversación, la funcionaria, cuyo nombre no fue revelado, aseguró: “Estoy cansada, estoy cansada. Qué día me cogió mi celular: ‘Márqueme a Pastora’ (Pastora González Colino, actual asesora del Dapre). Le dije: ‘Listo’, si necesitaba algo, un minuto, no sé, listo. Y después se metió con todos a la oficina y ya me la volaron, y dije: ‘Me dan ya mi celular’”.

La trabajadora se molestó por el hecho de que su jefa tomara su teléfono y que, además, lo utilizara mientras estaba en una reunión con otras personas. “¿Por qué tienen que coger mi celular?, ¿qué están haciendo con mi celular?”, cuestionó.

Tras hacer el reclamo y salir del lugar, al parecer, la subdirectora volvió a tomar su celular, pero la funcionaria se lo impidió, indicándole que no le permitiría utilizarlo de nuevo. “Me parece una falta de respeto. Y nuevamente me coge mi celular y le dije: ‘Qué pena, doctora, yo no le voy a dar mi celular’”, detalló.

La respuesta de su jefa, al parecer, fue desafiante. Presuntamente, la cuestionó por no dejar que utilizara su celular e insinuó que podría estar asustada por eso. “Me dice que es que si a mí me da mucho miedo. (Lo dijo) delante de Laura, de Juan Reyes y de Cristian. Y la doctora Sonia todavía no estaba. Y me dice eso, que si a mí me daba mucho miedo, entonces que me fuera. Entonces, me voy”, contó.

Además, según el noticiero, la funcionaria ha estado siendo obligada a acatar órdenes que no están relacionadas con sus responsabilidades en la entidad. Leal Maldonado no se ha pronunciado sobre la denuncia que expuso el medio de comunicación.

El activista político David Rozo, conocido como “Don Izquierdo” en redes sociales, se pronunció sobre el caso, instando al presidente Gustavo Petro a investigar los hechos. Afirmó que este tipo de conductas de maltrato a nivel laboral no pueden pasarse por alto.

“Muy grave esta denuncia de @NoticiasUno sobre la subdirectora del @DapreCol, Letty Rosmira Leal, por presunto maltrato laboral y abuso de poder. Sería bueno que el presidente @petrogustavo revisara esto. Estas prácticas no se pueden permitir. Mucho ojo”, indicó.

A su comentario se unió la activista política Derli López, que también envió un mensaje directo al primer mandatario, con el fin de motivarlo a tomar acciones al respecto. Advirtió que la ciudadanía merece explicaciones sobre lo que pasó y aseguró que las personas que incurren en acoso laboral no representan al cambio que promete el Gobierno nacional.

“Una funcionaria del DAPRE relató que Leti (sic) Rosmira Leal, subdirectora, retuvo su teléfono personal y la obligó a cumplir órdenes fuera de sus funciones, generando un ambiente hostil. Presidente @petrogustavo, esa persona no representa el cambio, necesitamos explicaciones y garantías de respeto para todos los funcionarios”, escribió.

El Gobierno Petro ha sido salpicado por otras denuncias relacionadas con acoso laboral. Una de las funcionarias del gabinete ministerial que está siendo señalada de incurrir en conductas de maltrato en el entorno de trabajo es la ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación, Yesenia Olaya, que, según algunos subalternos, estaría generando un ambiente laboral tóxico y hostil que los ha estado afectando a nivel físico y emocional.