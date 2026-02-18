Qué debe hacer si le llegó un requerimiento de la Dian: Claves para responder a tiempo

- crédito Colprensa

Recibir un requerimiento de la Dian implica una solicitud formal de información para verificar el cumplimiento de obligaciones fiscales y no constituye, por sí mismo, una sanción. Este tipo de comunicaciones pueden llegar tanto a personas naturales como a empresas y forman parte de los procesos de control que adelanta la entidad encargada de la administración tributaria en el país.

De acuerdo con información publicada por Semana, en la mayoría de los casos estos requerimientos corresponden a actuaciones mediante las cuales la autoridad fiscal busca confirmar el cumplimiento de disposiciones tributarias o solicitar datos adicionales, aclaraciones y documentos que respalden lo declarado en determinados periodos.

El contenido de estos documentos suele detallar los conceptos que están siendo revisados, los periodos gravables involucrados y el plazo establecido para dar respuesta. La notificación fija un término específico que debe ser atendido por el contribuyente o por los representantes legales en el caso de las compañías.

Por medio de su cuenta de Instagram, la creadora de contenido ScGestiónContable compartió orientaciones dirigidas a quienes reciben este tipo de comunicación. “¿Te llegó un requerimiento de la Dian y entraste en pánico? Respira, yo te digo qué hacer. No entres en pánico: un requerimiento no es una sanción, es una solicitud de información. Todavía estás a tiempo. Lee muy bien qué te están pidiendo: qué documentos, qué periodo y qué soportes específicos necesitan. Reúne todos los documentos que te solicitan —facturas, comprobantes, declaraciones— y responde antes de la fecha límite. Si la dejas pasar, ahí sí vienen las sanciones”, señala la creadora de contenido.

Según las recomendaciones difundidas, el primer paso consiste en leer de manera completa y detallada el requerimiento. En ese documento se especifica el tipo de actuación adelantada por la entidad, los conceptos bajo revisión y el plazo para entregar la información solicitada.

Especialistas en temas tributarios advierten que el cumplimiento de los términos es un aspecto central del proceso. Los plazos legales son estrictos y una respuesta presentada fuera del tiempo establecido puede generar consecuencias desfavorables, incluso en situaciones en las que el contribuyente considere que tiene la razón frente a lo requerido.

Otra de las acciones sugeridas es revisar, junto con el contador de confianza o el equipo financiero, la información económica presentada ante la autoridad tributaria en los últimos periodos. Tener disponibles los soportes fiscales facilita la elaboración de una respuesta sustentada en documentos verificables.

En algunos casos, los requerimientos se originan por inconsistencias detectadas en la información reportada, las cuales pueden derivar en eventuales sanciones si no se aclaran de manera adecuada. Por esta razón, la organización de los soportes es considerada un paso determinante dentro del trámite.

“Organizar los documentos es el siguiente paso. Reúna facturas, certificados, extractos bancarios, contratos y cualquier soporte que respalde las cifras declaradas. La respuesta debe estar sustentada con pruebas claras, no solo con afirmaciones. Una contestación bien estructurada, con anexos ordenados y argumentos basados en la normativa vigente transmite seriedad y facilita la evaluación por parte de la entidad”, son otros de los consejos que dan los expertos en el tema.

Dentro del contexto tributario reciente, la Dian emitió una resolución para definir los documentos equivalentes a la factura electrónica. Entre ellos se incluyen recibos de servicios públicos, entradas a cine y pasajes de transporte, elementos que pueden servir como soporte en determinados procesos de verificación.

Las recomendaciones también incluyen conservar copia de todos los documentos relacionados con el trámite que se esté enfrentando. Guardar comunicaciones, soportes y constancias de envío permite contar con respaldo en caso de futuras actuaciones administrativas.

Si el contribuyente no comprende la razón del requerimiento o tiene dudas sobre el procedimiento, puede solicitar orientación directamente a la entidad. Esta asesoría puede gestionarse de manera presencial o virtual, según las opciones disponibles.

El proceso de atención a un requerimiento exige revisar con detenimiento la información solicitada, reunir los soportes correspondientes y responder dentro del plazo fijado. Estas actuaciones hacen parte de los mecanismos de control y verificación que adelanta la autoridad tributaria en ejercicio de sus funciones.