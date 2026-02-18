Luisa Chima se defendió de críticas por su revelación de cómo maneja sus finanzas: “Se vuelve difícil cuando las parejas viven en escasez”

Luisa Chima responde a la polémica por sus consejos sobre tarjetas de crédito y finanzas en pareja - crédito @luisachima/IG

La empresaria colombiana Luisa Chima quedó en el centro de una intensa conversación digital luego de publicar un video en el que explicó cómo maneja las finanzas junto a su esposo.

Lo que inició como una respuesta espontánea durante una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram terminó generando opiniones divididas, cuestionamientos sobre el privilegio económico y un debate más amplio sobre el uso de las tarjetas de crédito en la vida cotidiana.

La polémica se originó cuando una seguidora le preguntó directamente: “¿Cómo se dividen los gastos en pareja?” y Chima respondió sin rodeos, explicando que en su hogar no llevan un control estricto de quién paga cada cosa ni hacen cuentas detalladas al final del mes.

Según relató, los gastos se cubren de manera práctica y natural: quien esté en casa paga el mercado, y en las salidas, generalmente es su esposo quien asume las cuentas por una cuestión de caballerosidad, no por un acuerdo formal.

“Yo creo que este tema se vuelve difícil cuando las parejas viven en escasez. Cuando uno vive en abundancia, como que esos no son problemas”, afirmó la empresaria en su respuesta inicial, una frase que rápidamente se viralizó y se convirtió en uno de los puntos más criticados por algunos usuarios, quienes consideraron que ese enfoque no representa la realidad de la mayoría de las parejas.

Chima también explicó que tanto ella como su esposo comparten sin problema sus instrumentos financieros y utilizan indistintamente sus tarjetas de crédito.

“Normalmente las cosas que lleguen, cualquiera que esté ahí lo va pagando con cualquier tarjeta. Él tiene mi número de tarjeta de crédito también”, dijo, enfatizando que para ellos el dinero es compartido y no un motivo de conflicto.

Fue precisamente el tema de las tarjetas de crédito lo que encendió con mayor fuerza la discusión, pues en medio de los comentarios, una usuaria escribió: “Si uno tuviera tanta plata no viviría pagando con tarjetas de crédito”, mensaje que llevó a la empresaria a publicar un nuevo clip en el que profundizó sobre su relación con este medio de pago y defendió su postura desde la educación financiera.

En su respuesta, Luisa Chima hizo un recuento personal para contextualizar su visión y contó que creció en un hogar donde las tarjetas de crédito eran utilizadas como un “salvavidas” cuando el dinero no alcanzaba y que, durante años, las asoció con deudas difíciles de pagar.

“Yo crecí en una familia donde las tarjetas de crédito eran como una especie de salvavidas cuando la plata no alcanzaba. Entonces se pagaban y se compraban cosas que se diferían, por ejemplo, a veinticuatro o treinta y seis cuotas. Y al final del mes mis papás siempre estaban como colgados para pagar esa cuota. Y cuando me fui de la casa y tuve mi primera tarjeta de crédito, yo la usaba igual y me pasaba lo mismo y tenía los mismos problemas y eso hizo que yo creciera pensando que las tarjetas de crédito eran malas", confesó la empresaria colombiana.

Sin embargo, aseguró que su percepción cambió cuando adquirió educación financiera y comprendió cómo utilizarlas de manera estratégica.

“Después, ya cuando tenía como educación financiera entendí que son de los mejores aliados que uno puede llegar a tener si se usan bien... Entonces aquí les voy a contar un poquito a ustedes de cómo las pueden usar a su favor. Primero, lo que más miedo le da a la gente de las tarjetas de crédito son los intereses, pero las tarjetas de crédito son cero interés si uno paga a una cuota y la paga, pues después paga la cuota puntual. Entonces ahí no se pagan intereses, uno está utilizando la plata del banco gratis por treinta días y no está utilizando la plata de uno. Y créanme que ese es un tip de educación financiera superpro ”, exolicó Chima.

Además, destacó otros beneficios como el cashback o dinero de vuelta, la acumulación de millas y puntos para viajes, la construcción de un historial crediticio sólido y ventajas como el acceso a salas VIP en aeropuertos o preventas exclusivas para eventos: “Todo eso, bien usado, puede representar un ahorro muy grande durante un año”, aseguró.

Chima también fue enfática en advertir que el problema no es la tarjeta en sí, sino el uso irresponsable: “Si uno empieza a comprar cosas innecesarias y a diferirlas a muchísimas cuotas, los intereses te van a tragar y vamos a tener problemas”, afirmó, subrayando que la clave está en la disciplina y la planificación.

Mientras algunos seguidores aplaudieron la claridad con la que explicó su modelo financiero y valoraron que hablara abiertamente de educación económica, otros insistieron en que se trata de una dinámica difícil de replicar para la mayoría de los hogares. Aun así, la empresaria dejó claro que su intención no fue imponer un modelo, sino compartir su experiencia y defender una visión en la que la confianza y la educación financiera son pilares fundamentales en la vida en pareja.