Colombia

Netflix confirmó la fecha del estreno de la temporada final de “La primera vez”, la serie colombiana que conquistó a la audiencia

Francisca Estévez, Emmanuel Restrepo y el resto del reparto se despiden de esta franquicia, que pondrá punto final a una historia llena de emociones, romance y aprendizaje en marzo

Guardar
La serie colombiana La primera vez cierra un ciclo exitoso contando el crecimiento de Camilo y Eva en una Colombia marcada por el cambio - crédito Netflix/Instagram

La plataforma de streaming Netflix anunció la llegada de la cuarta y última entrega de “La primera vez”, la serie colombiana que ha marcado un hito en la producción audiovisual nacional.

La temporada final estará disponible a partir del 18 de marzo, cerrando así el ciclo de una de las historias más populares del catálogo latinoamericano. La producción original de Caracol Televisión narra desde sus inicios el recorrido de Camilo Granados para conquistar el corazón de Eva Samper, y retrata la vida en Colombia entre 1976 y 1978, extendiéndose ahora hasta los turbulentos años ochenta.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

A lo largo de tres temporadas, el público ha acompañado a Camilo, Eva y la tribu del 364 en un viaje de descubrimiento, marcado por el contexto social y político del país. En los últimos episodios emitidos, la historia se detuvo en momentos decisivos: Luisa y Arbelaez apostaron por el matrimonio y la familia tras la llegada de la hija de Luisa; sin embargo, la celebración se vio alterada por el accidente de un amigo del grupo, subrayando el tono dramático que caracteriza a la serie.

El elenco principal regresa para
El elenco principal regresa para la temporada final, incluyendo a Francisca Estévez, Emmanuel Restrepo y Verónica Orozco, entre otros destacados actores - crédito Netflix/Instagram-Francisca Estevez/Instagram

Por su parte, Camilo encontró en la escritura un refugio y una manera de expresar sus sentimientos, entregando a Eva una novela titulada La primera chica, texto que selló el inicio formal de su relación sentimental.

La tercera temporada cerró varias tramas fundamentales. Los padres de Camilo, tras un largo distanciamiento, lograron reconciliarse, mientras que el vínculo entre Camilo y Eva finalmente evolucionó hacia una relación romántica definida.

El profesor Silva, figura clave en etapas anteriores, parece haber quedado definitivamente al margen de la historia, tras el reconocimiento de Eva sobre sus verdaderos sentimientos. Luisa, en tanto, consolidó no solo su relación con Arbelaez, también su crecimiento personal y familiar, reflejando la madurez de los personajes principales al cierre de la etapa previa.

El romance entre Camilo y
El romance entre Camilo y Eva vuelve al primer plano, intensificado por el contexto de amenazas y la evolución de sus identidades personales - crédito Netflix/Instagram

Qué se espera para la cuarta temporada

La nueva temporada situará a los personajes en la década de los ochenta, época marcada por la inestabilidad y el surgimiento de nuevas amenazas en el país. Los protagonistas enfrentarán decisiones trascendentales que pondrán a prueba sus valores, la lealtad y los lazos que los han mantenido unidos.

El relato avanzará tras la publicación de la primera novela de Camilo, un acontecimiento que no solo expone detalles íntimos del grupo, también desencadena conflictos inesperados y obliga a los personajes a confrontar sus propias identidades.

Netflix confirma el estreno de
Netflix confirma el estreno de la cuarta y última temporada de La primera vez el 18 de marzo para toda América Latina - crédito Netflix/Instagram

El romance entre Eva y Camilo volverá a ocupar el centro de la trama, aunque esta vez en un contexto de mayor ambigüedad, donde las certezas parecen diluirse y los desafíos externos amenazan con separar definitivamente al grupo de amigos conocido como la tribu del 364. La serie explorará así la transición de la adolescencia a la adultez, en medio de una Colombia convulsa, reafirmando su apuesta por historias que combinan lo personal y lo político.

Con el lanzamiento previsto para el 18 de marzo, se espera que la conclusión de la historia de Camilo, Eva y sus amigos convoque nuevamente a miles de espectadores en América Latina y otras regiones, interesados en seguir de cerca el desenlace de una narrativa que ha sabido combinar drama, nostalgia y crítica social en cada entrega.

El elenco principal regresa en la cuarta temporada, con Francisca Estévez, Emmanuel Restrepo, Julián Cerati, Verónica Orozco, Santiago Alarcón, Sergio Palau, Brandon Figueredo, Mateo García, María Cecilia Botero, Sara Pinzón y Juliana García.

El lanzamiento de la última
El lanzamiento de la última temporada promete resolver las historias de la tribu del 364, explorando la transición de la adolescencia a la adultez - crédito Netflix/Instagram

La dirección está a cargo de Laura Tatiana Bohórquez y Mónica Botero, con guion de Dago García y producción ejecutiva del propio García junto a María Isabel Páramo. Este equipo ha sido reconocido por convertir a La primera vez en la primera franquicia original de Netflix completamente creada y realizada en Colombia.

Temas Relacionados

La Primera VezNetflixSeries OriginalesÚltiama TemporadaFrancisca EstévezEmmanuel RestrepoColombia-NoticiasColombia-Entretenimiento

Más Noticias

EN VIVO: ‘A Otro Nivel’ hace su regreso a la televisión colombiana con su cuarta temporada

El reality de talentos musicales de Caracol Televisión vuelve a las pantallas tras cinco años de ausencia

EN VIVO: ‘A Otro Nivel’

Junior vs. América de Cali EN VIVO, fecha 7 de la Liga BetPlay: siga el minuto a minuto en el Metropolitano

El equipo de David González quiere sumar los tres puntos ante el campeón de Colombia en la capital del Atlántico

Junior vs. América de Cali

Resultado oficial del Sinuano Día hoy 18 de febrero: chance ganador

Como todos los miércoles, este tradicional sorteo colombiano reveló la combinación ganadora del primer sorteo del día

Resultado oficial del Sinuano Día

Denuncian a Nueva EPS por falta de atención a niño con leucemia tras el caso de Kevin Acosta: “Nos están matando”

La organización Pacientes Colombia elevó una denuncia a la Fiscalía General de la Nación para que investiguen al ministro de Salud, Guillermo Jaramillo

Denuncian a Nueva EPS por

Alerta en Dagua, Valle del Cauca, tras el tercer hostigamiento con drones en menos de 24 horas

La reacción oportuna de las autoridades evitó que los artefactos aéreos no tripulados explotaran cerca del inmuelble donde se encontraban altos funcionarios regionales y cuerpos policiales

Alerta en Dagua, Valle del
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Alerta en Dagua, Valle del

Alerta en Dagua, Valle del Cauca, tras el tercer hostigamiento con drones en menos de 24 horas

ELN le envió fuerte mensaje al presidente Petro: “Tergiversa nuestra propuesta y la saca de contexto”

Entre el silencio y el miedo: disidencias reclutan a menores en el Valle del Cauca dentro de sus escuelas

Subestación de Policía en Dagua, Valle del Cauca, fue blanco de dos ataques armados con drones en menos de tres horas

Reportan explosión en pista aérea militar de Saravena, Arauca: sería un ataque del ELN

ENTRETENIMIENTO

Shakira estaría en Barranquilla desde

Shakira estaría en Barranquilla desde hace días: se especula en redes sociales con los motivos de su visita

Desde Uganda hasta Cali: niños africanos rinden homenaje al Grupo Niche y confirman el poder global de la salsa caleña

Elizabeth Loaiza habló sobre el acoso en redes sociales a su hija Ana Sofía Escruceria: el periodista Carlos Lajud se defendió de las acusaciones

Sara Uribe y Marilyn Patiño criticaron a Karola por su actuación en ‘La casa de los famosos’: “Tenía mis esperanzas en ella”

Ignoraron a Yina Calderón en ‘La casa de los famosos Telemundo’ y así reaccionó la colombiana

Deportes

Junior vs. América de Cali

Junior vs. América de Cali EN VIVO, fecha 7 de la Liga BetPlay: siga el minuto a minuto en el Metropolitano

Deportivo Tachira vs. Deportes Tolima: hora y dónde ver el debut del club Pijao en la fase 2 de la Copa Libertadores 2026

Lanús vs. Flamengo: hora y dónde ver en Colombia la final de la Recopa Sudamericana 2026

Alberto Gamero fijó el objetivo en Deportivo Cali: “La meta es clasificar a cuadrangulares, no pensar en el descenso”

Colombia vs. Brasil: hora y dónde ver el segundo partido de la Tricolor en la Fase Final del Sudamericano Femenino Sub-20