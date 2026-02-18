Colombia

Lina Arroyave se pronunció luego de los comentarios de DJ Exotic sobre su etapa como amantes: “No me arrepiento de nada”

La modelo, a través de sus redes sociales, estableció su punto de vista luego de que la expareja de Marcela Reyes recordará cómo le fue infiel con la vallecaucana

Luego de una reciente entrevista concedida por el DJ y expareja de Marcela Reyes en la que recordó sus infidelidades pasadas, Lina Arroyave se pronunció en redes sociales - crédito @linaarroyave8 y @exoticdj/Instagram

Daniel Alejandro Salinas, conocido como Dj Exotic concedió una entrevista al pódcast Más Allá Del Silencio, en la que relató distintos aspectos de su vida, incluido lo ocurrido el 3 de noviembre de 2024, cuando recibió seis impactos de bala durante un set en un motel de Cali, que lo dejaron entre la vida y la muerte.

Tras superar el coma y completar un complejo proceso de rehabilitación, Exotic volvió al ruedo y anunció que ya tiene programadas algunas fechas en Europa. Sin embargo, las revelaciones que dejó la charla reabrieron situaciones del pasado, especialmente en lo relacionado con su vida sentimental.

En el pódcast, el DJ recordó su relación con Marcela Reyes, con la que tuvo a su hijo Valentino, y rememoró las dos situaciones de infidelidad en las que se vio involucrado con dos amigas de la “reina de la guaracha”: la primera, Lina Arroyave, y la segunda con Valeria Gutiérrez.

La de Cali fue una amiga que nos presentaron. Igual, nos hicimos muy amigos los tres. Empezamos a salir mucho, ella a dormir en la casa cada ocho días con ella, y empezamos a crear mucho vínculo y nos enamoramos”, contó Exotic en la entrevista, haciendo referencia directa a Lina Arroyave.

Según explicó, Reyes se enteró de la infidelidad por una foto que le enviaron del padre de su hijo con la modelo en Bogotá, en una situación que los comprometía, hecho que propició la separación de Marcela y Exotic.

Pese a ello, él remarcó que terminó su infidelidad con Arroyave de inmediato y se dispuso a recuperar su hogar, mismo que volvería a romperse tiempo después cuando volvió a ser infiel, esta vez con Valeria Gutiérrez en lo que terminó desencadenando el video viral de Marcela Reyes pateando la puerta donde se encontraban los dos.

Horas después de publicarse la entrevista, y a través de sus historias de Instagram, Lina Arroyave compartió un mensaje en el que, sin dar nombres, hizo referencia a lo sucedido con Exotic.

De manera indirecta, Lina Arroyave se refirió a lo dicho por DJ Exotic en su reciente entrevista - crédito @linaarroyave8/Instagram

“Cuando llego a la vida de alguien llego sola… cuando me voy para mí es tema cerrado y enterrado… No me arrepiento de nada nunca”, expresó.

Cabe señalar que este comentario prolonga una relación conflictiva entre Reyes y Arroyave, pues luego de que rompieran su amistad por la infidelidad con DJ Exotic, los años siguientes estuvieron marcados por las indirectas y cruces de declaraciones. Una de las más recientes se relacionó con el paso de la “reina de la guaracha” por La casa de los famosos Colombia, cuando protagonizó de inmediato una disputa con Valentino Lázaro, por la que la vallecaucana le escribió en redes sociales “Te amo” al influenciador.

Así fue la reacción de Lina Arroyave a la pelea entre Valentino Lázaro y Marcela Reyes - crédito @rechismes/IG

DJ Exotic reveló los lazos de sus familiares con el narcotráfico

El relato de Daniel Salinas no se detuvo solo en su experiencia personal durante el atentado, sino que expuso las cicatrices que dejó en su vida el entorno familiar en el que creció. “Mi abuelo fue narcotraficante, hizo su condena casi 25 años en los Estados Unidos”, recordó.

Además, el DJ mencionó que su padre pasó 17 años en prisión, igualmente en Estados Unidos, por vínculos con el tráfico de estupefacientes. En su relato, Salinas recordó cómo, a pesar de ser un niño, estuvo marcado por las ausencias y el peso de los errores de sus padres.

Exotic afirmó que los nexos familiares llegaban al punto de que tenía vínculos con uno de los más importantes en la historia reciente del país. “El mejor amigo de mi papá en ese tiempo era alias Chupeta. ‘Chupeta’ es mi padrino”, dijo sobre el que fuera uno de los principales líderes del cartel del Norte del Valle hasta su arresto en 2007 y posterior liberación como testigo protegido en diciembre de 2024.

