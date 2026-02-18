Laura Zapata, señalada de impedir el ingreso de Yina Calderón a ‘La casa de los famosos’ en México, envió mensaje a la colombiana: “La vulgaridad la dejo a otros”

La actriz mexicana envió un contundente mensaje que fue relacionado con la inesperada ausencia de Yina Calderón en 'La casa de los famosos de Telemundo' - crédito @laurazapataoficial @yinacalderonoficial/ Instagram

La sexta edición de La casa de los famosos de Telemundo comenzó con una sorpresa para la audiencia: la colombiana Yina Calderón, que figuraba entre los nombres anunciados para ingresar al reality, no entró como participante en la gala de apertura del 17 de febrero de 2026.

Aunque su presencia estaba confirmada en la previa, la influencer apareció en el programa solo para aclarar que no sería una de las habitantes principales, sino que asumiría un rol de panelista desde el exterior.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Esta inesperada decisión provocó una ola de comentarios y teorías en redes sociales. Entre los rumores más difundidos, varios apuntaron a que Laura Zapata, actriz mexicana y también miembro del elenco, habría tenido incidencia en la decisión de la producción para dejar fuera a Calderón. El debate creció tras la circulación de un video en el que Zapata hace referencia a su preferencia por evitar la “vulgaridad”, frase que muchos interpretaron como una alusión a la colombiana.

Yina Calderón responde a Robinson Díaz y defiende el trabajo de los influencers en las redes sociales - crédito @yinacalderontv/IG

La frase surgió en una conversación con el modelo argentino Horacio Pancheri en donde Laura aseguró: “Oye, qué fuerte que la gente se divierte con la gente violenta... Pero no hay que hacerlo”, a lo que Horacio añadió: “No, por favor, no demos ese show acá, podemos discutir y ser elegantes, sin ser vulgares”. “Bueno, yo la vulgaridad se la dejo a otros”, dijo Laura.

En ese momento, Horacio le recuerda los encontrones que tuvo con Yina antes de iniciar el programa. “Tu tenías como una pelea con la colombiana, que sacaron”, a lo que Laura respondió: “No, no, mi amor, eso fue que se puso pendeja, eso fue lo de la colombiana”.

Las palabras de Zapata desataron las reacciones de los internautas que dejaron comentarios divididos. “Esta señora no respeta”, “Laura, toda la razón 😍“, ”te amo Laura", “La colombiana que sacaron! 😮 yo opino que Yina debió guardar sus cartas y jugar dentro", “Señorona!!! Tiene toda la razón”.

Por ahora, Calderón seguirá vinculada al reality desde su papel de panelista, opinando sobre lo que ocurre dentro de la casa. Algunos observadores del formato consideran posible que en algún momento la producción decida integrarla como concursante sorpresa, recurso habitual en este tipo de programas para mantener la atención del público y generar impacto en redes sociales.

Laura Zapata, actual participante de La casa de los famosos 6 en Telemundo, lanzó mensaje a Yina Calderón - crédito @yinacalderontv @laurazapataoficial/ Instagram

Mientras tanto, el desarrollo del reality se mantiene enfocado en las figuras confirmadas para esta temporada, como Lupita Jones, Kunno, Caeli y la propia Laura Zapata, en un ambiente marcado por la expectativa sobre posibles cambios en el elenco y el futuro papel de Yina Calderón en la competencia.

Laura G sorprendió con su ingreso a ‘La casa de los famosos’ de Telemundo

El estreno de la sexta temporada de ‘La casa de los famosos’ en Telemundo, realizado el 17 de febrero, llegó con sorpresas para la audiencia. Entre las novedades estuvo el ingreso de Laura G, modelo e influenciadora recordada en Colombia por su participación en Protagonistas de Nuestra Tele en 2017 y más recientemente en La casa de los famosos Colombia 2.

Aunque la producción había confirmado previamente a Yina Calderón como representante colombiana, la llegada de Laura G se mantuvo en secreto hasta el programa inaugural.

El anuncio oficial de su incorporación se realizó a través de las redes sociales del reality, donde se destacó su experiencia frente a las cámaras y su disposición para enfrentar nuevos retos en la convivencia. Durante la transmisión, Laura ingresó junto a Josh Martínez, conocido por ganar Big Brother 19 y por su presencia en varios formatos de convivencia. Al entrar a la casa, la colombiana posó para las cámaras y saludó a Laura Flores, figura reconocida de la televisión mexicana.

La modelo y creadora de contenido fue la gran sorpresa en el programa inaugural de la sexta temporada - crédito Telemundo

La noticia tomó por sorpresa a sus seguidores, aunque Laura ya había dado pistas sobre su ingreso en sus redes sociales. Horas antes de la gala, publicó una historia en Instagram con la frase “ES HOY, ES HOY”, anticipando su aparición. Además, difundió un reel con inteligencia artificial donde se mostraba disfrazada de Mujer Maravilla, alentando a sus seguidores, a quienes llama “guerreros”, a apoyarla desde su canal de Telegram para avanzar en el programa.