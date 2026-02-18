La ola del fenómeno de los ‘therian’ llegó a Armando Benedetti: “De joven también tuve esa maricada”

Armando Benedetti compartió que, aunque en su juventud también tuvo una fuerte conexión con los animales, nunca llegó al punto de ser un 'therian' - crédito @armandobenedetti/Instagram

La tendencia de los ‘therians’ llegó a Colombia, un fenómeno que provocó opiniones divididas en la sociedad. Se trata de personas que se identifican como animales no humanos a nivel emocional, espiritual o psicológico, y se convirtió en un tema de conversación en varias plataformas digitales.

Esta tendencia llegó a los oídos del ministro del Interior, Armando Benedetti, que no dudó en expresar su opinión sobre el fenómeno, lo que generó más reacciones sobre este tema, sobre todo por la manera en la que se refirió al respecto, muy propia del dialecto de la costa, a la que pertenece.

Benedetti, conocido por su estilo directo y su particular acento costeño, aprovechó su cuenta de Instagram para lanzar duras críticas —aunque graciosas— sobre los ‘therian’. En un video grabado desde su oficina, el alto funcionario mostró su desconcierto ante lo que consideró una “moda absurda” que, en su opinión, raya en la ridiculización de las identidades personales.

La crítica de Armando Benedetti sobre los 'therians' generó reacciones encontradas en las redes - crédito Infobae Colombia - @armandobenedetti/Instagram

“Me parece la peor estupidez”, sentenció Benedetti, al dejar claro que no entiende este tipo de prácticas que, según él, se alejan de lo que él considera una expresión genuina de la identidad.

El ministro compartió con sus seguidores una anécdota personal relacionada con los animales, que pareciera que fluyó en su perspectiva. “Yo de joven también tuve esa maricada y me tatué varios animales; que aquí está el uno, el dos y el tres”, dijo mientras mostraba que se había realizado un lobo, un león y un tigre, en un intento de comparar su amor por los animales con la nueva tendencia.

No obstante, no tardó en marcar la diferencia entre lo que él considera un tributo estético a los animales y el fenómeno ‘therian’. Benedetti fue tajante al afirmar que nunca llegó al punto de disfrazarse de animal, ni de adoptar comportamientos como los de un perro o un oso, algo que para él es completamente inaceptable.

Armando Benedetti reveló que en su juventud se realizó varios tatuajes de animales porque tenía una fascinación por ellos - crédito @armandobenedetti/Instagram

“Pero no llegué a la estupidez de disfrazarme de perro, ladrar como perro, disfrazarme de oso. Eso me parece lo peor que he visto”, dijo con tono contundente, provocando risas y algunos comentarios sarcásticos en las redes sociales, sobre todo porque usó el famoso fragmento donde el Pibe Valderrama dice: “Puro pela’o marica”.

No obstante, el ministro también expresó una visión más tolerante sobre las libertades individuales: “Cada quien puede hacer lo que le dé la gana, siempre y cuando no interfiera con la vida del otro”.

Pero dejó claro mediante su discurso una advertencia sobre los límites de esa libertad: “Lo que no se puede hacer en este país, y ojo con esto, es identificarse con la muerte, porque eso juega con cosas serias”.

Armando Benedetti calificó los actos de las personas que se identifican como 'therian" como una "estupidez" - crédito @MinInterior / X

La postura de Benedetti generó una serie de reacciones en las redes sociales, donde se polarizó la opinión. Mientras algunos apoyaron su derecho a expresar su desconcierto, otros lo acusaron de ser insensible o despectivo hacia quienes eligen identificarse como ‘therians’. Sin embargo, el ministro dejó en claro que su crítica no era hacia las personas, sino hacia lo que considera una exageración de la moda.

Junto a este video, el ministro escribió: “Bienvenidos los Therians! 🐶🐼🐻 Colombia es un país libre 🇨🇴, pero ojo: cuidado te identificas con otra vaina 👀 (sic)”.

Numerosos usuarios dejaron comentarios en la publicación del ministro: “Qué tal la estupidez de creerse Tigre 😂“; ”yemeeee Tocayo, pero como reacciones tan rápido a los temas del día😂“; ”ajajajajajajajajajaja yo amo a este man"; “Puro pelao mk”; “le pagamos su salario para que haga estos videos estúpidos????”.

Armando Benedetti aseguró que en Colombia todos tienen derecho a identificarse como deseen, pero dejó en claro que hay límites - crédito @armandobenedetti/Instagram

¿Qué son los ‘therians’?

El fenómeno de los ‘therians’ creció en los últimos años a nivel mundial. A diferencia de un hobby o una preferencia estética, ser ‘therian’ es para algunos una identidad profundamente arraigada, que va más allá de una simple afición por los animales.

Muchos de estos individuos se sienten como animales no humanos en el fondo de su ser, un sentimiento que afirman haber tenido desde muy pequeños. Para ellos, esta identidad no se limita a un disfraz o una actitud juguetona, sino que es un aspecto de su vida diaria y su interacción con el mundo.

En Colombia, la comunidad ‘therian’ comenzó a hacerse notar, especialmente en redes sociales, donde algunos grupos comparten sus experiencias y realizan actividades relacionadas con su identidad.