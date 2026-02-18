Ignoraron a Yina Calderón en ‘La casa de los famosos Telemundo’ y así reaccionó la colombiana

Yina Calderón denunció desplante en vivo de Manelyk González y Cristina Porta y desató polémica tras su cambio de rol en ‘La casa de los famosos Telemundo’ - crédito @yinacalderontv/IG

La creadora de contenido colombiana Yina Calderón volvió a ser tendencia en redes sociales, esta vez no por una confrontación directa, sino por un episodio que muchos calificaron como incómodo y humillante.

Durante un espacio en el que debía compartir set como panelista de La casa de los famosos, Calderón fue ignorada por Manelyk González y Cristina Porta, quienes, según los usuarios y los clips que están circulando en redes sociales, no le dieron la palabra y le dieron la espalda en plena transmisión.

El momento no pasó desapercibido, pero lejos de quedarse en silencio, Yina decidió exponer lo ocurrido en su perfil de Instagram, pues publicó un video en el que se observa cómo sus compañeras de panel no interactúan con ella, además de dos fotografías en las que aparece claramente de espaldas al resto del equipo.

Todo el material fue acompañado por un mensaje cargado de ironía: “Excelente ambiente laboral… 😂😂”.

El tenso debut de Yina Calderón como panelista tras el desplante de Manelyk González y Cristina Porta en La casa de los famosos - crédito @yinacalderontv/IG

Con esta publicación, la empresaria de fajas y DJ dejó claro su malestar por la actitud de Manelyk y Porta, sin necesidad de un pronunciamiento extenso.

Aunque Calderón no utilizó un tono confrontacional directo en ese momento, el mensaje fue interpretado como una crítica clara al trato recibido y a la falta de profesionalismo que, según algunos, se evidenció en el set.

Para muchos de sus seguidores, el gesto fue suficiente para evidenciar que la colombiana se sintió desplazada y minimizada dentro del espacio, especialmente teniendo en cuenta que las tres habían quedado asignadas al mismo rol como panelistas, luego de que Yina fuera bajada oficialmente de la competencia.

Como suele ocurrir con Yina Calderón, las reacciones de los internautas no tardaron en llegar y fueron profundamente polarizadas. Algunos usuarios se burlaron abiertamente de la situación. Comentarios como “Pensé que era la guardaespaldas de Cristina” o “Qué incomodidad, hasta lástima por Yina sentí. Ella con su pose de mala siendo ignorada” se multiplicaron rápidamente.

Yina Calderón responde con ironía tras ser ignorada por sus compañeras y desata debate entre sus fans - crédito @yinacalderontv/IG

Otros fueron más duros y señalaron que, según ellos, el trato recibido sería consecuencia de su historial de polémicas: “No lo siento, pero me dio demasiada risa, es que ella no puede esperar que hablando mal de las personas e inventando cosas para atacar, a ella le pueda ir bien” y “Lo merece por lengüisuelta, pensó que allá podía insultar y no pasaba nada como lo hace aquí”, escribieron algunos.

Sin embargo, también hubo quienes salieron en defensa de la influencer: “Yina eres la mejor, ellas no gustaron, todos estaban enfocados en ti” y “Hay que saber diferenciar lo personal de lo profesional. Eso dice más de ellas que de ti”, fueron algunos de los mensajes que cuestionaron la actitud de Manelyk y Cristina, señalando que el desplante fue innecesario y poco ético en un entorno laboral.

El trasfondo de la llegada a México de Yina Claderón y el cambio de proyecto

La polémica se da en medio del revuelo que provocó la llegada de Yina Calderón a Ciudad de México, donde surgieron rumores sobre su supuesta participación como concursante en la nueva temporada del reality de Telemundo, que inició el 17 de febrero. No obstante, la ausencia de su imagen en la campaña publicitaria oficial encendió las alarmas.

Ante las especulaciones, la propia Calderón aclaró que tenía un contrato con la cadena: “Tengo contrato con Telemundo por los cuatro meses que dura la temporada, muy bien paga”, afirmó ante la prensa mexicana.

Entre rumores y polémicas, Yina Calderón confirma su nuevo papel en La casa de los famosos: "Les haré la vida imposible desde afuera" - crédito @yinacalderontv/Instagram y Telemundo

Más tarde, en el aeropuerto, fue aún más precisa: “Que yo esté aquí en México responde únicamente a mis compromisos con Telemundo”, subrayando que en este tipo de formatos las decisiones pueden cambiar en cualquier momento.

Incluso, lanzó fuertes acusaciones al asegurar que figuras como Kunno, Lupita Jones y Laura Zapata estarían detrás de un supuesto acuerdo para impedir su ingreso a la casa estudio, versión que tomó fuerza luego de que Sergio Mayer ingresara al reality, algo que muchos seguidores interpretaron como que él ocupó el lugar que Yina esperaba.

Finalmente, durante una de las transmisiones oficiales, Yina Calderón confirmó su nuevo rol con una frase que volvió a sacudir las redes: “No, no voy a entrar, pero desde aquí estaré observándolos minuciosamente… les voy a hacer la vida imposible desde afuera”.

Con esto, dejó claro que, aunque no sería participante, sí asumiría un papel activo como panelista y figura controversial de la temporada.