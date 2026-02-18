Colombia

Francisco Barbosa cuestiona a Nueva EPS por divulgar historia médica de Kevin Acosta: “Es un delito”

El exfiscal señaló que la revelación de datos clínicos de un menor podría constituir una violación a la normativa sobre protección de datos personales y citó el artículo 269F del Código Penal

Guardar
El exfiscal general pidió que
El exfiscal general pidió que las instituciones de salud refuercen sus protocolos de confidencialidad frente a casos sensibles. - crédito Colprensa/Álvaro Tavera y Nueva EPS

El exfiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, afirmó que la divulgación de la historia médica de Kevin Acosta constituye un delito conforme al Código Penal. Su pronunciamiento surge tras la difusión pública de información clínica del menor fallecido por parte de la Nueva EPS y su utilización por parte del presidente Gustavo Petro en un acto público.

A través de sus redes sociales, Barbosa expresó que la Nueva EPS no debió entregar la información médica, al considerar que dicha acción vulnera el derecho a la privacidad del menor y su familia. El exfiscal citó el artículo 269F del Código Penal, que sanciona la divulgación de datos personales sin autorización, y recordó que la ley contempla penas de prisión de cuarenta y ocho a noventa y seis meses y multas de 100 a 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes para quienes incurran en esta conducta.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En su mensaje, Barbosa enfatizó que la protección de los datos personales es un principio fundamental en el país y que, en este caso, “revelar la historia médica del menor fallecido Kevin Acosta es un delito”. Además, subrayó que la responsabilidad de la Nueva EPS resulta ineludible al haber entregado la información clínica, ya que solo puede ser compartida bajo circunstancias excepcionales y con la debida autorización.

El exfiscal sostuvo que la
El exfiscal sostuvo que la información médica del menor estaba amparada por reserva legal y cuestionó que se hiciera pública. - crédito @FBarbosaDelgado/X

El uso de la historia clínica en la alocución presidencial

La polémica se intensificó después de que el presidente Gustavo Petro leyó públicamente fragmentos del expediente médico de Kevin Acosta durante un evento multitudinario. Petro justificó la lectura argumentando que pretendía contrarrestar las versiones que responsabilizan al Gobierno nacional por el fallecimiento del menor, quien padecía hemofilia y murió en Bogotá tras complicaciones derivadas de un accidente.

El mandatario detalló que el niño sufrió un accidente y fue remitido a un hospital en Palestina, Huila, donde posteriormente fue trasladado a Pitalito ante la gravedad de las lesiones. Según la versión presidencial, en ese centro médico se recomendó una intervención quirúrgica, pero la madre de Kevin Acosta habría rechazado el procedimiento y solicitado priorizar el tratamiento clínico. El menor fue llevado finalmente a Bogotá, donde falleció.

Petro señaló que existe un documento firmado por la madre del menor, fechado el 8 de febrero, en el que habría manifestado su negativa a la intervención quirúrgica. El presidente explicó que su intención al compartir esta información fue desmentir las acusaciones de negligencia estatal y aclarar que la familia recibió el medicamento necesario para el tratamiento hasta diciembre.

El presidente Gustavo Petro leyó
El presidente Gustavo Petro leyó fragmentos de la historia clínica de Kevin Acosta durante un acto público para responder a las acusaciones sobre el caso del menor. - crédito Presidencia/Joel González

Debate sobre responsabilidad y acceso al medicamento

En su alocución, el presidente también afirmó que el menor había recibido por última vez el medicamento correspondiente para su tratamiento el 14 de diciembre. Señaló que, debido a un traslado de la familia, no se entregó la dosis correspondiente al mes de enero.

De acuerdo con la versión oficial, fue durante ese período cuando el niño sufrió la caída que desencadenó las complicaciones médicas que derivaron en su fallecimiento.

El mandatario defendió su decisión de revelar el contenido del expediente médico argumentando que lo hizo para contrarrestar versiones que responsabilizaban al Gobierno nacional de la muerte del menor.

“No mentimos anoche. No estamos tapando algo con otra cosa. No hacemos lo que hacen aquí con los miles de niños que han muerto por falta de agua potable. Aún hay que investigar más”, expresó, al tiempo que aseguró que aún deben adelantarse investigaciones para establecer responsabilidades, si las hay.

Barbosa subrayó que la responsabilidad
Barbosa subrayó que la responsabilidad de la Nueva EPS resulta ineludible al haber entregado la información clínica. - crédito Leonardo Duque/Nueva EPS

Reacciones en redes y críticas al Gobierno

Las declaraciones del presidente y del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, generaron una fuerte reacción en redes sociales. Usuarios cuestionaron la exposición pública de información médica sensible y señalaron que se habría vulnerado la privacidad de la familia.

Para Barbosa, la divulgación de la historia clínica no solo es jurídicamente reprochable, sino que también afecta derechos fundamentales. En su pronunciamiento insistió en que la protección de datos personales, especialmente tratándose de menores de edad, es un deber legal y constitucional.

Temas Relacionados

Francisco BarbosaNueva EPSKevin Acostadivulgación de datosCódigo Penalprotección de datos personalesGustavo PetroColombia-Noticias

Más Noticias

Ecuador presenta “reclamos formales” contra Colombia ante la CAN por arancel del 30 %

Ecuador presentó tres reclamos contra Colombia ante la CAN como respuesta a los recursos interpuestos por Bogotá por el arancel del 30 %. Quito argumenta seguridad nacional e incumplimientos comunitarios previos

Ecuador presenta “reclamos formales” contra

Lotería de la Cruz Roja resultados martes 17 de febrero de 2026: números ganadores del premio mayor y los 50 secos millonarios

Como cada martes, aquí están los resultados de la Lotería de la Cruz Roja

Lotería de la Cruz Roja

Resultados Super Astro Luna del martes 17 de febrero: número y signo ganador del último sorteo

A continuación, presentamos el signo y los números ganadores del sorteo nocturno de esta popular lotería colombiana

Resultados Super Astro Luna del

Sinuano Noche hoy: números ganadores del último sorteo del 17 de febrero

A continuación se presentan los números ganadores de la edición nocturna, correspondientes al segundo de los dos sorteos diarios que celebra la lotería

Sinuano Noche hoy: números ganadores

Santander: estos son los cortes de la luz este miércoles 18 de febrero

Conoce con antelación los trabajos de mantenimiento que se llevarán a cabo en tu localidad

Santander: estos son los cortes
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Entre el silencio y el

Entre el silencio y el miedo: disidencias reclutan a menores en el Valle del Cauca dentro de sus escuelas

Subestación de Policía en Dagua, Valle del Cauca, fue blanco de dos ataques armados con drones en menos de tres horas

Reportan explosión en pista aérea militar de Saravena, Arauca: sería un ataque del ELN

Autoridades incautaron arsenal a estructura de alias Iván Mordisco en Meta: preparaba atentados

Enfrentamientos entre Los Pachencas y las AGC deja más de 60 familias desplazadas en Ocaña: Defensoría del Pueblo exige respeto a los Derechos Humanos

ENTRETENIMIENTO

J Balvin felicitó a la

J Balvin felicitó a la “súper cabra” Michael Jordan por su cumpleaños: “Gracias por inspirar”

Final del ‘Desafío Siglo XXI’: Zambrano se coronó como el ganador tras ser el primero en llegar a Cartagena

Laura G se sumó a ‘La casa de los famosos’ de Telemundo: así fue su ingreso en el programa inaugural

La cadena “Mi Promesa” de Yeison Jiménez vuelve a brillar: así reaccionó la esposa del cantante tras la restauración de la joya

DJ Exotic habló de Marcela Reyes, sus infidelidades y su acompañamiento luego de los seis disparos que recibió

Deportes

Medellín dio el golpe en

Medellín dio el golpe en Uruguay por la Copa Libertadores: victoria 2-1 sobre Liverpool en fase previa

El último amistoso de la selección Colombia antes del Mundial 2026 será en Estados Unidos: esta será la ciudad

Cuándo vuelve a jugar Medellín por la Copa Libertadores: define la clasificación ante Liverpool

Luis Javier Suárez figura entre los delanteros más veloces de la Champions League: no es el único colombiano

Otro entrenador quedó desempleado en la Liga BetPlay: este es el quinto técnico despedido por malos resultados