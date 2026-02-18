Colombia

Estas son las nuevas tarifas de ingreso a los Parques Nacionales de Colombia para 2026: hay precios especiales

El sistema contempla montos variables para colombianos y extranjeros, agrupando a los visitantes por categorías y ajustando valores en función de cada parque, actividades realizadas y clase de transporte utilizado

El nuevo sistema de tarifas
El nuevo sistema de tarifas busca asegurar la financiación para la conservación de los ecosistemas y fortalecer la gestión de guardaparques en áreas protegidas - crédito Parques Nacionales Naturales de Colombia

La actualización de las tarifas de ingreso a los Parques Nacionales Naturales de Colombia en 2026 introduce un esquema diferenciado, en el que los valores varían según nacionalidad, edad, temporada y, en ciertos casos, por actividades adicionales o tipo de transporte empleado.

Esta estructura, anunciada por Parques Nacionales Naturales, tiene como finalidad asegurar la financiación de la gestión de los ecosistemas, reforzar la presencia de guardaparques y optimizar la experiencia de los visitantes.

El sistema tarifario agrupa a los visitantes en tres categorías principales: nacionales o extranjeros residentes en Colombia (incluyendo miembros de la Comunidad Andina de Naciones), adultos nacionales mayores de 25 años y extranjeros no residentes. En la mayoría de los parques, los menores de 25 años acceden a una tarifa reducida, lo que busca fomentar el acceso de los jóvenes a estas áreas protegidas.

Los visitantes se agrupan en
Los visitantes se agrupan en tres categorías principales: nacionales residentes, adultos nacionales mayores de 25 años y extranjeros no residentes, con tarifas diferenciadas - crédito Parques Naturales Nacionales

La diferencia en el costo de ingreso resulta notoria en parques como Puracé, Los Farallones de Cali y Old Providence McBean Lagoon, donde los nacionales pagan $8.000 y los extranjeros ascienden a $40.000 en las dos primeras áreas y a $27.500 en la última.

En destinos de alta demanda, como El Cocuy y Gorgona, el monto para visitantes extranjeros puede alcanzar $107.000 y $77.500 respectivamente, mientras que los nacionales mayores de 25 años abonan $52.500 y $32.000.

Algunas áreas protegidas han adoptado solo dos categorías tarifarias: nacionales, residentes y miembros de la Comunidad Andina, junto con los extranjeros. Este modelo predomina en santuarios de fauna y flora, donde, por ejemplo, en el Santuario de Flora Isla de la Corota y en el Santuario de Flora y Fauna Galeras, los nacionales pagan $8.000 y los extranjeros $15.500. Otras áreas, como el área Natural única Los Estoraques, establecen un valor único de ingreso de $6.500, sin distinción por nacionalidad.

Parques de alta demanda como
Parques de alta demanda como El Cocuy y Gorgona exhiben las mayores diferencias tarifarias entre nacionales y extranjeros, con precios de hasta $107.000 para visitantes internacionales - crédito Parques Naturales Nacionales

En varios parques se cobra un valor adicional por el ingreso de vehículos terrestres, que varía según el tipo: automóvil particular, colectivo, bus o motocicleta. Por ejemplo, el ingreso en automóvil al Parque Nacional Natural Tayrona cuesta $21.000, mientras que la entrada de un bus asciende a $113.000. En algunos casos, como en el Parque Nacional Natural Los Nevados, la entrada de motocicletas está prohibida.

El Parque Nacional Natural Tayrona destaca por la complejidad de su estructura tarifaria, que distingue entre temporada alta y baja, nacionalidad, edad y sector específico (como Bahía Concha). Durante la temporada baja, un nacional menor de 25 años paga $27.500, mientras que en temporada alta el valor sube a $30.500. Los extranjeros no residentes abonan $81.000 en temporada baja y $96.500 en temporada alta. Los nacidos en Santa Marta cuentan con tarifas especiales: $13.500 para menores de 25 años en temporada baja.

Algunas áreas protegidas utilizan esquemas
Algunas áreas protegidas utilizan esquemas tarifarios simplificados con solo dos categorías, mientras que en casos excepcionales, la tarifa es única para todos los visitantes - crédito Parques Naturales Nacionales

Para quienes realizan actividades de buceo en el Tayrona, los costos también varían: un buzo nacional o extranjero residente debe pagar $169.000 por día, mientras que un buzo o instructor en barco extranjero paga $314.000. Además, se aplican cargos diferenciados para embarcaciones según bandera y periodo de permanencia, con valores entre $51.500 y $94.500 por 24 horas.

El Santuario de Fauna y Flora Malpelo mantiene las tarifas más elevadas para actividades de buceo, estableciendo montos de acuerdo con el tipo de embarcación y la nacionalidad de los visitantes. En estos casos, los valores buscan cubrir los altos costos de conservación de ecosistemas marinos de alta fragilidad.

En otros parques, los valores para nacionales y extranjeros residentes mayores de 25 años oscilan entre $15.000 y $52.500, mientras que para extranjeros no residentes los montos fluctúan desde $15.500 hasta $107.000, dependiendo del área protegida. En áreas como Chingaza, la tarifa para un nacional menor de 25 años es de $24.500, y para un extranjero llega a $78.500.

El ingreso de vehículos en
El ingreso de vehículos en parques nacionales implica cobros adicionales que varían según el tipo, y en algunos casos se prohíbe el acceso de motocicletas por motivos de conservación - crédito Parques Naturales Nacionales

Los recursos provenientes de las tarifas se destinan, según la entidad, a fortalecer la protección de los parques, mantener la infraestructura, apoyar la labor de los guardaparques y garantizar la conservación de los ecosistemas. Además, la aplicación de tarifas diferenciadas busca balancear la carga turística y proteger zonas de alta fragilidad ambiental.

La entidad también comunicó que la actualización de las tarifas responde a la necesidad de adaptar la gestión turística al aumento de visitantes y a los desafíos de conservación, implementando un modelo flexible que permite ajustes según la demanda y las características de cada parque.

