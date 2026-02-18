Colombia

En video quedó registrado el accidente del camión de basura que chocó casa histórica en Bogotá sin dejar heridos

Las imágenes del siniestro, ocurridas cerca de la calle 10 con carrera 2, muestran el momento en que el vehículo toma fuerza en una pendiente y choca el inmueble

Así quedó registrado el momento en que un bus recolector de basuras chocó un inmueble en el sector de la Candelaria en Bogotá - crédito Gustavo León/Canal de difusión

Un video compartido masivamente en redes sociales registró el instante en que un camión de basura colisionó una vivienda en la localidad de La Candelaria, cerca de la Universidad de la Salle, en Bogotá, durante la mañana del martes 17 de febrero de 2026.

Las imágenes mostraron la normalidad en la vía minutos antes del accidente, hasta que, alrededor de las 11:30 a. m., el vehículo, que se encontraba parqueado y sin ocupantes comenzó a descender hasta que impactó la fachada de una casa, alcanzando a golpear un carro que circulaba por la zona.

Hipótesis del siniestro vial

La primera hipótesis apuntó a una falla en los frenos del camión como causa del siniestro, lo que habría generado la pérdida de control y la colisión. Más tarde, se conoció la versión de que el hecho se originó por una maniobra irregular durante el estacionamiento del vehículo.

El accidente de un camión
El accidente de un camión de basura en La Candelaria fue registrado en video y difundido ampliamente en redes sociales - crédito Gustavo León/Canal de difusión

Según reportó Bogotá Tránsito, el siniestro ocurrió en la calle 10 con carrera 2 y fue atendido por el Cuerpo Oficial de Bomberos, que confirmó la ausencia de personas heridas tras realizar las labores de control de riesgos en el sitio.

Bomberos de Bogotá indicó que, además de controlar los riesgos, se solicitó el apoyo del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger) para atender la emergencia. De acuerdo con lo que conoció Noticias Caracol, uno de los afectados, un ciudadano francés y único habitante del inmueble que funcionaba como restaurante, salió cubierto de polvo tras el choque, sin lesiones visibles.

Las imágenes difundidas permitieron observar que la construcción afectada era de larga data, se estima que de la década de los 80, lo que generó incertidumbre sobre su futuro, ya que el camión derribó por completo una de las paredes principales.

El Idiger anunció que está realizando una evaluación técnica para determinar si el predio representa riesgo de colapso o si son necesarias medidas adicionales de seguridad, como evacuaciones o delimitación del área.

Por su parte, la Alcaldía Local de La Candelaria y la Alcaldía Mayor de Bogotá expresaron su solidaridad con los afectados y reiteraron el acompañamiento institucional para garantizar la atención y el cumplimiento de las responsabilidades derivadas del incidente. La alcaldesa local, Angélica María Angarita Serrano, aseguró que se mantendría un seguimiento permanente del caso y reafirmó el compromiso con la seguridad y el bienestar de la comunidad.

Las autoridades identificaron una falla
Las autoridades identificaron una falla en los frenos como posible causa del choque del camión contra una vivienda en la calle 10 con carrera 2 de Bogotá - crédito Gustavo León/Canal de difusión

“La Alcaldía Local de La Candelaria realizará seguimiento permanente a este caso, con el fin de garantizar la atención adecuada a los afectados y el cumplimiento de las responsabilidades derivadas de este incidente. Nos solidarizamos con los dueños y trabajadores del lugar y reiteramos nuestro compromiso con la seguridad, el bienestar de la comunidad y la correcta prestación de los servicios públicos en el territorio”, sostuvo.

De otro lado, la empresa Promoambiental Distrito activó sus protocolos de seguridad y atención, acompañando a los trabajadores y a los propietarios del inmueble afectado. Asimismo, comunicó la activación de las pólizas correspondientes para cubrir los daños materiales, mientras continuaban las labores de evaluación y recuperación en el sector.

Finalmente, hacia de las 4:00 p. m., dos grúas retiraron el vehículo del interior del restaurante.

Agreden a conductor de alimentador Sitp tras accidente en Bogotá

El 16 de febrero se conoció el caso de la agresión sufrida por un conductor del Sistema Integrado de Transporte Público (Sitp) en Bogotá, minutos después de un accidente vial.

Según las versiones del hecho, varias personas irrumpieron en el bus alimentador y atacaron al operario, en un caso que las autoridades investigan como un nuevo acto de intolerancia en el espacio público.

TransMilenio investiga un presunto hecho
TransMilenio investiga un presunto hecho de intolerancia contra un conductor del Sitp - crédito Transmilenio

TransMilenio S.A. condenó el hecho, calificando la violencia contra su personal como inaceptable y reiterando la importancia de garantizar condiciones de seguridad y respeto para quienes prestan el servicio. La entidad informó que la empresa concesionaria del vehículo revisó la situación de inmediato, activando los protocolos de asistencia y acompañamiento para el conductor agredido.

El caso fue puesto en conocimiento de las autoridades competentes, que ya iniciaron las investigaciones para identificar a los responsables. TransMilenio hizo un llamado a la ciudadanía para tramitar cualquier inconformidad a través de los canales institucionales y no mediante la violencia física, enfatizando que estas conductas afectan gravemente la convivencia en el transporte masivo.

