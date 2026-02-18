El Ejército de Ecuador detuvo al presunto cabecilla ‘Camilo’ y a diez miembros de las Farc

La operación se desarrolló la madrugada del 17 de febrero, cuando personal militar incursionó en una vivienda señalada como base clandestina, enfrentando resistencia armada y logrando la aprehensión de once personas con armas de fuego incautadas - crédito @EjercitoECU / X

La detención de Kevin Daniel R.C., conocido como “Camilo”, presunto cabecilla colombiano de las disidencias de las Farc, específicamente del Frente Oliver Sinisterra, y de otros diez ciudadanos ecuatorianos, fue el resultado de un operativo militar realizado en la provincia de Esmeraldas, cerca de la frontera Colombia-Ecuador.

Según el Ejército de Ecuador, la acción se llevó a cabo la madrugada del 17 de febrero y estuvo enfocada en desarticular una estructura armada vinculada a minería ilegal, extorsiones y tráfico de armas.

La operación militar inició a las 6:00 a. m.en el sector Juan Montalvo, cantón Eloy Alfaro, con apoyo de inteligencia militar.

Los efectivos intervinieron en una vivienda de madera señalada como base clandestina, donde, según el Ejército de Ecuador, fueron recibidos con disparos. La respuesta fue el uso progresivo de la fuerza, lo que permitió la captura de los once presuntos integrantes y el control inmediato de la zona, añadieron ambas fuentes.

La intervención militar en el sector Juan Montalvo permitió neutralizar a presuntos integrantes de una estructura dedicada a actividades ilícitas, quienes mantenían nexos con extorsiones y conformaban un corredor delictivo en la frontera colombo-ecuatoriana - crédito captura de pantalla @EjercitoECU / X

Entre los detenidos resalta Kevin Daniel R.C. ‘Camilo’, cabecilla de las disidencias de las Farc y de nacionalidad colombiana. Los otros arrestados, todos ecuatorianos cuyos nombres figuran en los reportes, están vinculados a la estructura armada y a actividades ilícitas dentro de la región.

Durante el operativo se decomisó un arsenal que evidencia la capacidad operativa del grupo. El armamento incautado comprende un fusil AR15 calibre 5,56 mm, una pistola traumática, tres escopetas artesanales, dos cargadores 5,56 mm, dos cargadores 9 mm, 51 cartuchos calibre 5,56 mm, 27 cartuchos calibre 9 mm y dos cartuchos 12GA.

Esta colección de armas fue presentada por el Ejército como prueba de la preparación de la organización para la protección armada de actividades ilícitas.

Al ingresar a la vivienda, el personal militar enfrentó disparos, lo que resultó en que uno de los detenidos, de nacionalidad ecuatoriana, sufriera heridas y debiera ser trasladado al hospital.

La acción permitió decomisar un arsenal y aprehender a individuos relacionados con economías ilícitas, consolidando la presencia militar en zonas estratégicas de Esmeraldas e impidiendo la reorganización de células delictivas en la región - crédito @EjercitoECU / X

El Ejército explicó en ambas fuentes que la reacción fue una respuesta a la agresión recibida, lo que permitió asegurar el control del sector y neutralizar la amenaza de forma inmediata.

Las autoridades indicaron que los aprehendidos mantenían nexos con actividades ilícitas como el cobro de ‘vacunas’ (extorsiones), tráfico de armas, amedrentamiento y la protección armada de la minería ilegal.

Esta estructura habría fortalecido su control de cadenas delictivas locales y expandido su presencia en sectores estratégicos de Esmeraldas.

La influencia de este grupo armado abarca más que la protección de la minería ilegal. Destacaron su presencia en zonas como Zapallo Grande, Zapallito, Telembí, Cabuyal y Playa de Oro, donde consolidan corredores para economías ilícitas y facilitan el tránsito de personas, armas y mercancías. Estas dinámicas han transformado la frontera en un enclave prioritario para el crimen organizado y han propiciado alianzas con redes delictivas locales.

La operación militar que llevó a la detención de Kevin Daniel R.C. y su grupo revela la profundidad de los desafíos que enfrenta la región ante el avance de organizaciones armadas transnacionales y redes delictivas complejas - crédito @EjercitoECU / X

El Ejército de Ecuador advierte Que mantiene operaciones militares en la provincia de Esmeraldas tras recibir información sobre otros posibles colaboradores ocultos en viviendas y comunidades cercanas.

Las fuerzas armadas continúan su presencia en el área para impedir la reagrupación de células delictivas y asegurar el control de corredores estratégicos.

Las autoridades recalcan que la captura de alias Camilo y sus colaboradores representa un avance clave en la lucha contra estructuras armadas ilegales que amenazan la seguridad de Ecuador.

El presidente Petro ordena militarizar la frontera con Ecuador para combatir insumos de fentanilo

El presidente Gustavo Petro ordenó militarizar la frontera colombo-ecuatoriana y fortalecer los controles para impedir el ingreso de insumos utilizados en la producción de fentanilo, una sustancia que, según subrayó, provoca más de 500.000 muertes anuales en el mundo.

La disposición, dirigida a todas las Fuerzas Militares, busca ejercer un “control absoluto” en todo el corredor fronterizo, tanto terrestre como marítimo.

Durante la inauguración de la estación radar en el Aeropuerto Internacional Alfredo Vásquez Cobo en Leticia, Petro remarcó la necesidad de endurecer la vigilancia, no solo para frenar el tráfico ilegal aéreo, sino también el paso de insumos químicos que, indicó, suelen ingresar en contenedores de buques mercantes.

La decisión hace parte de las medidas adoptadas por el Ejecutivo ante la crisis diplomática con Ecuador - crédito Presidencia

Precisó: “Detener cualquier entrada de insumos de fentanilo a Colombia con rumbo donde sea. Necesitamos control absoluto en la frontera con Ecuador, por tierra, por mar, para impedir que entren insumos del fentanilo a Colombia, que no vienen en lancha”.

En el contexto de la reciente crisis diplomática, Colombia incrementó en 30% los aranceles y suspendió la venta de energía eléctrica a Ecuador, decisión que el mandatario justificó durante el acto.

“Les vendimos energía cuando necesitaban, pero ahora, como no necesitan, entonces están viendo quiénes se hacen más amigos del que más grita, pero a mí no me gusta gritar”, afirmó.

Petro también cuestionó la eficacia de las fuerzas armadas ecuatorianas para interceptar cargamentos de drogas en la frontera y señaló que, a pesar de la presencia conjunta de ambos ejércitos, sigue registrándose un tránsito constante de estupefacientes.

“¿La culpa es del colombiano o del ecuatoriano? ¿O la culpa es de ambos?”, planteó el jefe de Estado, señalando las dificultades para controlar la selva fronteriza.

La nueva estación radar, cuya inversión ascendió a $45.000 millones, forma parte de la estrategia nacional para intensificar la lucha contra el narcotráfico en la región amazónica.