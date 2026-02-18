Colombia

Presidencia confirmó contrato de amiga de Verónica Alcocer y aseguró que apoya la organización de eventos presidenciales: “Es una necesidad institucional”

La contratación busca concentrar en una sola persona la coordinación de eventos oficiales y la logística de la agenda presidencial, según explicó la entidad

Los eventos presidenciales en la
Los eventos presidenciales en la Casa de Nariño y otras residencias oficiales cuentan con la coordinación de logística y protocolo de Ingrid Carolina Plata Navas - crédito Presidencia de Colombia/DAPRE/Facebook

El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) confirmó que mantiene vigente un contrato con Ingrid Carolina Plata Navas, cercana a la primera dama, Verónica Alcocer, y defendió la contratación como una medida de eficiencia administrativa que centraliza funciones protocolarias y logísticas en una sola persona.

En un comunicado oficial, el Dapre señaló que “esta contratación responde a una necesidad institucional histórica, presente en gobiernos anteriores, y se encuentra directamente relacionada con el cumplimiento de la misionalidad del Dapre, entidad encargada de apoyar las actividades del señor Presidente de la República en su calidad de Jefe de Estado y Suprema Autoridad Administrativa, garantizando el adecuado desarrollo de su agenda oficial y protocolaria”.

La entidad aclaró que las funciones de Plata Navas incluyen la organización, coordinación y seguimiento de actividades protocolarias, así como la implementación logística de los eventos institucionales del presidente.

Además, la contratista se encarga de la atención de necesidades de bienes y servicios en los Salones de Estado y Casas Privadas, incluyendo la Casa de Nariño, la Hacienda Hato Grande y la Casa de Huéspedes Ilustres de Cartagena, así como de la asistencia en actos donde participe la familia presidencial.

Comunicado oficial del Dapre donde
Comunicado oficial del Dapre donde se explica que la contratación de Plata Navas responde a necesidades institucionales históricas y busca optimizar recursos - crédito Dapre/X

El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República destacó que, al concentrar estas responsabilidades en una sola persona, se logra una reducción presupuestal del 51% frente a administraciones pasadas, donde estas tareas eran desempeñadas por equipos más numerosos.

La entidad insistió en que la medida no constituye un privilegio, sino un avance administrativo en eficiencia y optimización de recursos.

Los contratos y montos

Desde agosto de 2022, Plata Navas ha recibido $719.321.778 pesos a través de contratos de prestación de servicios directos con la Presidencia. El primero, fechado el 26 de agosto de 2022, tenía un valor de $70.808.710 pesos, destinado a apoyo en eventos oficiales.

Posteriormente, el contrato de mayor cuantía fue firmado el 16 de diciembre de 2022 por $482.480.725 pesos, con vigencia hasta el 30 de noviembre de 2024.

Danilo Romero, esposo de Ingrid
Danilo Romero, esposo de Ingrid Carolina Plata Navas y presunto amigo del presidente Gustavo Petro, mantiene vínculos cercanos con el círculo presidencial - crédito Colprensa

Durante 2023, Plata Navas percibió $20.259.159 pesos mensuales, y en 2024 su salario mensual fue de $20.866.934 pesos durante once meses, sumando $229.536.274 pesos. Los registros de transparencia muestran que todos los contratos fueron adjudicados de manera directa y sin interrupciones desde el inicio del gobierno de Petro.

Su cercanía con el círculo presidencial: amiga de la exesposa de Petro

La controversia sobre estos contratos se centra en la relación de Plata Navas con la primera dama y su círculo cercano. Además, está casada con Danilo Romero, presunto amigo del presidente Petro y contratista vinculado a la petrolera venezolana Pdvsa, donde participó en la firma de contratos para operar campos petroleros en Venezuela.

De acuerdo con informes de la Unidad de Información y Análisis Financiero, Plata Navas ha recibido transferencias económicas desde cuentas asociadas con el presidente, y todos los contratos fueron adjudicados pocos días después de la llegada de Petro a la Casa de Nariño.

La experiencia profesional y su declaración patrimonial

Plata Navas cuenta con experiencia en el sector privado, con cargos directivos en empresas como Carbones de Toledo S.A., propiedad de su esposo, Supra Assets SAS y Rumbos Ltda, desempeñándose como jefe de personal, gerente general y responsable administrativa.

Ingrid Carolina Plata Navas, amiga
Ingrid Carolina Plata Navas, amiga cercana de la primera dama Verónica Alcocer, mantiene un contrato vigente con el Dapre- crédito Andrea Puentes/Presidencia

En su declaración patrimonial de 2024, reportó ingresos y patrimonio por $401.725.000 pesos, con bienes por 700 millones (100 millones en muebles y 600 millones en inmuebles) y una cuenta de ahorros con 20 millones de pesos. Sin embargo, no reportó posibles conflictos de interés ni declaró a su esposo como cónyuge.

A pesar de los cuestionamientos, el Dapre sostiene que las funciones asignadas a Plata Navas han existido históricamente y que la centralización de estas responsabilidades constituye un ahorro significativo y una optimización administrativa, asegurando la correcta logística y protocolo de la Presidencia. Actualmente, Plata Navas mantiene un contrato vigente con la entidad.

