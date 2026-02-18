Colombia compró más de lo que vendió al exterior en 2025: se registró cifra histórica que dejó dudas para la economía nacional

Las manufacturas jalonaron el dinamismo de las importaciones colombianas - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

Las importaciones Colombia 2025 alcanzaron el récord de USD70.502,1 millones, lo que supone un crecimiento del 10% respecto al año anterior y elevó el déficit comercial a USD 16.377,3 millones, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane). La estructura de las importaciones colombianas en 2025 estuvo liderada por el sector de las manufacturas, que sumó USD52.937,4 millones, el 74% del total y un alza anual de 11,7%. Dentro de este grupo, destacó el repunte del 14,3% en maquinaria y equipo de transporte, reflejando esfuerzos por la modernización industrial.

Por su parte, los productos agropecuarios, alimentos y bebidas totalizaron USD10.346,1 millones, con un incremento del 10,8% y consolidaron la tendencia de dependencia alimentaria externa.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Mientras que, el segmento de combustibles y productos de las industrias extractivas experimentó el único retroceso significativo, con una disminución anual del 2,5%, hasta USD7.090 millones. El descenso estuvo determinado mayoritariamente por la caída del 6,2% en la compra de combustibles y lubricantes minerales, lo que golpeó el sector energético del país.

Las importaciones de Colombia crecieron 1,7% en 2025 - crédito Dane

Durante diciembre, considerado un mes de intensa actividad comercial, las importaciones ascendieron a USD6.050,7 millones, un incremento interanual del 7,1%. El desempeño mensual estuvo explicado por el incremento del 12,5% en las importaciones de manufacturas, que representaron el 74,4% del valor importado y aportaron 8,8 puntos porcentuales al crecimiento total del mes.

Dinamismo de las manufacturas

Además, el Dane expuso que “el dinamismo de diciembre dentro de las manufacturas se debió, en gran parte, a la subida del 17% en maquinaria y equipo de transporte y al 16% en artículos manufacturados clasificados principalmente según el material, aportando juntos 9,9 puntos porcentuales a la variación del grupo”.

Por su parte, el grupo agropecuario y alimentos también reportó un crecimiento en diciembre (9,8%), donde sobresalió el subgrupo de bebidas y tabacos, que registró un salto del 81,4% en compras externas, asociado al consumo estacional durante las festividades de fin de año.

Colombia redujo su apuesta en la industria del petróleo para darle paso a la transición energética durante el Gobierno Petro - José Miguel Gómez/Reuters

En contraste, los combustibles y productos de las industrias extractivas presentaron una caída del 22% en diciembre, debido, sobre todo, al descenso del 23,7% en las compras de petróleo y sus derivados.

China, principal proveedor internacional

Frente a los principales proveedores internacionales, China se consolidó como el mayor socio comercial de Colombia en diciembre, al aportar el 28,8% de las importaciones y mostrar un crecimiento del 20,2%. Estados Unidos mantuvo una presencia relevante con el 21,8%, aunque las importaciones desde ese país disminuyeron un 11,5% en el mes, lo que restó 3 puntos porcentuales (pp) a la variación total mensual. Japón resaltó con un crecimiento mensual del 80,2%, consolidándose como uno de los mercados asiáticos de mayor expansión para Colombia en 2025.

El déficit de la balanza comercial se amplió de forma relevante: llegó a USD16.377,3 millones, lo que representa un aumento del 51,5% comparado con el saldo negativo de 2024 (USD10.806,7 millones). La diferencia de USD5.570,6 millones evidencia que el país importó mucho más de lo que exportó. Según datos del Dane, mientras las importaciones alcanzaron USD70.502,1 millones en el año, las exportaciones quedaron en USD50.199 millones.

Javier Díaz Molina, presidente de Analdex, dijo que el crecimiento de 10% de las importaciones al cierre de 2025 da muestras de reactivación económica - crédito Analdex

Al respecto, el presidente de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), Javier Díaz Molina, advirtió sobre el escenario que reflejan estas cifras. “Hay un crecimiento de las compras provenientes del exterior del 10% en el año. Eso muestra que la economía empieza a reactivarse, a tener una mayor aceleración. Manufacturas crece de manera importante, no así combustibles, que caen”, manifestó el dirigente.

Cifras preocupantes

No obstante, resaltó que la preocupación que le dejan las cifras es que “nuestra balanza comercial se sigue ampliando. Estamos importando mucho más de lo que exportamos. Necesitamos exportar más para cerrar esa balanza”.

Dejó claro el dirigente que la evolución de la balanza comercial evidencia el desafío de fortalecer las exportaciones para reducir el saldo deficitario y asegurar el equilibrio en el comercio exterior del país ante el sostenido aumento de las compras internacionales.