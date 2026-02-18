CNE reporta casi 6.000 testigos electorales inscritos para 2026 y detalla partidos y regiones con más registros

Sede del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Colombia. Foto: Colprensa

El Consejo Nacional Electoral informó que, con corte al 15 de febrero, ya se encuentran inscritos 5.970 testigos electorales en la plataforma de Actores Electorales con miras a las elecciones de 2026. Estas personas cumplen un rol de vigilancia voluntaria para verificar que se respeten las reglas de los comicios y puedan reportar eventuales irregularidades durante la jornada.

La información fue divulgada por Semana y detalla que varias colectividades concentran el mayor número de registros realizados hasta la fecha. De acuerdo con los datos oficiales, la Coalición Cambio Radical-Alma lidera la lista con 31,2 % del total de inscripciones efectuadas en el sistema habilitado por la autoridad electoral.

En segundo lugar se ubica el Partido de la Unión por la Gente, conocido como La U, con 25,6 % de los registros. Le sigue Alianza por Colombia, que reúne 19,2 %, mientras que el Movimiento Salvación Nacional alcanza 11,1 %. Los partidos Mira y Colombia Renaciente completan el listado con 6,9 % de los testigos electorales inscritos hasta el momento.

El reporte del Consejo Nacional Electoral también señala que la distribución territorial de los registros presenta concentraciones específicas. El departamento con mayor número de testigos inscritos es Cesar, que representa 33 % del total, seguido por Valle del Cauca con 19,3 % y Córdoba con 9,9 %, cifras calculadas con el mismo corte del 15 de febrero.

En cuanto a los plazos, el CNE recordó que la inscripción de testigos electorales a través de la Plataforma de Postulación y Acreditación de Actores Electorales estará habilitada hasta el próximo 1 de marzo a la medianoche. Una vez finalizado ese proceso, se iniciará la fase de acreditación correspondiente.

Según lo informado por la autoridad electoral, la acreditación se realizará mediante la expedición de un acto administrativo electrónico. A partir de este procedimiento, cada testigo recibirá una credencial digital con código QR, herramienta que permitirá validar su condición el día de las elecciones y ejercer las funciones asignadas en los puestos de votación.

Los datos actuales muestran que los testigos electorales ya están registrados en 4.900 mesas de votación en todo el país. No obstante, el CNE prevé que esta cifra aumente en los días restantes del periodo de inscripción, teniendo en cuenta que aún se encuentra abierta la plataforma para nuevas postulaciones.

El organismo electoral destacó que el uso de credenciales digitales y procesos electrónicos hace parte de la modernización del sistema electoral colombiano. De acuerdo con la entidad, esta optimización busca agilizar la acreditación de actores electorales y contribuir a la transparencia de las elecciones programadas para 2026.

En paralelo a los avances en la inscripción de testigos, el contexto de seguridad también fue mencionado como un desafío relevante para el próximo proceso electoral. Algunos puestos de votación podrían enfrentar alertas por hechos de violencia, lo que exige especial atención institucional durante la jornada.

En este aspecto, la Misión de Observación Electoral identificó 170 municipios con riesgo de fraude y violencia para las elecciones de 2026. Este diagnóstico refleja un incremento frente a procesos electorales anteriores, según los datos comparativos del organismo.

Del total de municipios señalados, 81 fueron clasificados en riesgo extremo, 51 en riesgo alto y 38 en riesgo medio. Esta categorización busca advertir sobre posibles escenarios que podrían afectar el normal desarrollo de la votación y la labor de los testigos electorales acreditados.

Los focos considerados más sensibles por la MOE se concentran en seis subregiones del país. Entre ellas se encuentran Arauca; el nordeste antioqueño y el sur de Bolívar; el andén Pacífico; el norte del Cauca; el suroriente colombiano, que incluye Meta, Caquetá y Guaviare; así como el medio y bajo Putumayo.

En este escenario, la presencia de testigos electorales es vista como un componente relevante para la vigilancia del proceso. Su función consiste en observar el desarrollo de la votación, el escrutinio y el cumplimiento de los procedimientos establecidos, de acuerdo con las normas electorales vigentes.

La información presentada por el CNE da cuenta del avance en la organización previa a las elecciones de 2026, tanto en términos de participación de partidos y movimientos políticos como en la adopción de herramientas tecnológicas para la acreditación y control de los actores electorales.