Becas completas para colombianos en maestrías Stem en Seúl: con cobertura total de matrícula y estipendio mensual superior a dos millones

El Seoul Tech 2026 —oficialmente Seoul Tech Scholarship 2026—, es una de las oportunidades académicas internacionales más relevantes para estudiantes colombianos interesados en cursar maestrías en áreas Stem (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas).

El programa de becas, completamente financiado por el Gobierno Metropolitano de Seúl, está diseñado para captar talento global y potenciar la formación de profesionales que contribuyan al desarrollo de las industrias tecnológicas del futuro.

El objetivo central del programa es atraer a estudiantes internacionales destacados, promoviendo la innovación y la investigación avanzada en campos científicos y tecnológicos clave. Para ello, la convocatoria contempla nueve reconocidas universidades de la capital surcoreana, que ofrecen cupos a quienes cumplan con el perfil y los requisitos de excelencia establecidos.

Perfil de las personas aspirantes

El programa Seoul Tech 2026 establece criterios estrictos para quienes deseen postularse. El rango de edad permitido va desde los 20 años cumplidos hasta menores de 40 años en la fecha de cierre de la convocatoria, sin excepciones. La verificación de ese requisito se realiza tomando como referencia la fecha de nacimiento de la persona candidata y contrastándola con el calendario oficial de la postulación.

En cuanto a la formación académica, las personas aspirantes deben contar con un título profesional en carreras de ingeniería o áreas Stem. El requisito debe cumplirse antes del 31 de agosto de 2026 y el título debe estar registrado y avalado por la autoridad educativa competente en Colombia, o convalidado por el Ministerio de Educación Nacional. También se admite la postulación de quienes hayan culminado sus estudios de pregrado en una institución de educación superior reconocida oficialmente.

El desempeño académico es otro filtro relevante. El programa exige un promedio mínimo de notas, que puede acreditarse mediante una puntuación porcentual igual o superior a 80 o por sistemas de calificación equivalentes: CGPA de 2,64/4,0; 2,8/4,3; 2,91/4,5; 3,23/5,0 o superior. La equivalencia debe estar debidamente certificada por la entidad educativa correspondiente.

Adicionalmente, las personas candidatas deberán comprobar competencia lingüística en inglés o coreano, conforme a los parámetros detallados en el anexo de admisión del programa. Las exigencias específicas de idioma pueden variar según la universidad de destino, por lo que se recomienda consultar la información actualizada en el portal oficial.

Cobertura de la beca y rubros financiados

El número de becas no está predeterminado, pero todas las personas seleccionadas reciben el 100% del valor de la matrícula académica. Entre los beneficios incluidos se encuentran el seguro médico válido durante la estancia en Corea del Sur. El seguro de salud cubre las necesidades médicas básicas durante el periodo de estudios.

El tiquete internacional incluye únicamente el trayecto aéreo principal; los vuelos domésticos, impuestos, tasas aeroportuarias y otros costos asociados deben ser asumidos por la persona beneficiaria. Este se hará efectivo en el aeropuerto internacional de Bogotá.

El estipendio mensual está destinado a gastos de manutención, pero no cubre alojamiento, trámites migratorios ni otros conceptos no especificados en la convocatoria. Este beneficio mensual es de KRW 1.000.000 (aproximadamente 2.900.000 pesos colombianos).

El programa establece de forma explícita que no se financiarán rubros adicionales a los mencionados. Los gastos de vivienda, documentación, visados y cualquier otro costo relacionado con la estancia en Seúl son responsabilidad directa de quien resulte seleccionado.

Proceso de postulación y aclaración de dudas

El proceso de postulación se realiza exclusivamente a través de los canales oficiales del programa, accesibles en el portal web designado por el Gobierno Metropolitano de Seúl. El Icetex actúa únicamente como divulgador de la oportunidad para la comunidad colombiana, sin intervenir en las etapas de preselección ni selección, ni asumir responsabilidades sobre el desarrollo del proceso.

Para resolver inquietudes sobre los requisitos, las personas interesadas deben remitir sus consultas al correo electrónico oficial (sts@hissf.or.kr) antes de la fecha de cierre. La información detallada sobre los criterios de admisión, documentos exigidos y cronograma se encuentra disponible en el portal oficial del programa, que es la única fuente válida para la gestión de trámites y solicitudes.