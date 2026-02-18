Activista descalificó las declaraciones de Petro y el ministro de Salud por muerte de Kevin Acosta: “Convierte la enfermedad crónica en negocio”

La creadora de contenido lanzó serios cuestionamientos a la respuesta que dejó el mandatario en el Consejo de Ministros que se llevó a cabo el lunes 16 de febrero de 2026 - créditos captura de pantalla Presidencia de la República - Colombia / YouTube | @fanny_esperanza7/ig

Las declaraciones del presidente Gustavo Petro y el jefe de cartera de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, durante el Consejo de Ministros del lunes 16 de febrero por la muerte del pequeño Kevin Arley Acosta Pico siguen provocando reacciones, tanto de simpatizantes como opositores de gobierno.

En esta ocasión, una activista y creadora de contenido llamada Fanny Esperanza (afín al Gobierno Petro) compartió un video en rede sociales en el que se refirió a las palabras del jefe de Estado y uno de sus hombres más cercanos del gabinete.

Al principio de la grabación que se compartió la madrugada del miércoles 18 de febrero de 2026, la influencer recordó lo que dijo Petro sobre la responsabilidad de la muerte del circulo más cercano de Acosta Pico, que sufría de hemofilia y llevaba varios meses a la espera de sus medicamentos.

“Obviamente, la familia, si se educa más, pues está en mejores condiciones de prevenir. Si (a) un niño hemofílico no se le deja subir a la bicicleta, pues tiene menos riesgos. Es un tema de prevención”, dijo Petro en el Consejo de Ministros.

En tanto que el ministro Jaramillo expresó en ese mismo espacio: “Es entendible que los niños que sufren de hemofilia tienen que estar restringidos en muchas de las actividades que puedan generarle un trauma violento y hemorrágico grave”.

Fanny Esperanza compartió el video la madrugada del miércoles 18 de febrero de 2026 - crédito @fanny_esperanza7/IG

Por tal motivo, Fanny Esperanza inició su intervención de forma vehemente: “¡No, presidente, esto no es un tema solamente de prevención!“.

Seguido a lo anterior, la activista siguió con sus reparos por cuenta de lo que escuchó de parte de Petro y Jaramillo.

“Y es inaceptable que desde el poder se lance esa afirmación. No es posible que responsabilicemos a una familia, a una madre, por permitir que su hijo viva su infancia, porque Kevin tenía siete años, cuando la realidad es que ese niño tenía una condición médica, llevaba dos meses sin recibir medicamentos para poder tratarla”, argumentó la creadora de contenido.

Para soportar sus afirmaciones, Fanny Esperanza recalcó que “médicos, asociaciones de pacientes, la misma familia dejó claro que un niño con hemofilia puede jugar, correr, montar bicicleta sin que eso le cueste la vida”.

La creadora de contenido Fanny Esperanza, afín al gobierno, además de reprochar al presidente Gustavo Petro, también lo hizo con el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo - crédito @fanny_esperanza7/IG

La influencer volvió a hacer hincapié en que “aquí el problema es que no se le garantizó (a Kevin) un medicamento fundamental que hizo la diferencia entre la vida y la muerte. El problema real es que la medicina nunca llegó”.

Por lo anterior, Fanny cuestionó que todo esto “es el resultado de un sistema donde sigue operando la misma porquería de siempre: la mafia de los medicamentos, la que retrasa entregas, la que pone trabas, la que convierte la enfermedad crónica en un negocio”.

Al final la activista le lanzó una pulla varios parlamentarios al detallar sobre su anterior afirmación: “Esa que muchos congresistas no quisieron que se interviniera”.

Por último y a modo de consejo, la creadora de contenido expresó que “el Gobierno debería estar exigiendo es que se investigue hasta las últimas consecuencias qué fue lo que pasó. ¿Por qué no llegaron los medicamentos a tiempo? No responsabilizando por la falta de prevención a una familia que acaba de perder a un niño por la falla del sistema".

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, apoyó las palabras de Petro - crédito Colprensa

La polémica se agravó por difundir la historia clínica de Kevin Arley Pinzón

El debate por la divulgación de la historia clínica de Kevin Acosta, el niño de siete años que falleció en Bogotá, reavivó cuestionamientos legales y éticos sobre la confidencialidad de la información médica en Colombia.

Todo por cuenta de la acción que realizó el presidente Gustavo Petro, al respaldar con documentos (historia clínica del pequeño) su versión oficial sobre la causa de muerte.

Por esta razón, el jefe de Estado enfrentó acusaciones de violar la normativa sobre la protección de datos personales y el secreto profesional, con voces que exigen una investigación formal respecto a su conducta.

En Colombia, la historia clínica es un documento clasificado como privado y sometido a estricta reserva, tanto por la Resolución 1995 de 1999 como por la Ley 2015 de 2020.

Solo pueden acceder a la información los pacientes, sus equipos tratantes y las autoridades judiciales cuando existe un requerimiento formal.

Para terceros, la revelación de datos médicos requiere una autorización escrita expresa o una orden legal, incluso después del fallecimiento del paciente; el acceso por parte de familiares está condicionado a la acreditación del parentesco.

Por todo lo anterior, el exfiscal general Francisco Barbosa alertó sobre la comisión de un posible delito en la divulgación de la historia clínica, y afirmó en redes sociales: “Revelar la historia médica del menor fallecido Kevin Acosta es un delito. La Nueva EPS nunca debió entregar esa información”.

El jefe de Estado afirmó que la madre no aceptó la propuesta de la EPS para atender a Kevín Acosta - crédito Presidencia/X

Barbosa citó el Código Penal colombiano, que contempla sanciones de prisión y multa para quienes difundan información personal sin autorización.

Cronología de la atención y la versión oficial

Gustavo Petro aseguró que el Gobierno asumió el costo del tratamiento de Kevin Acosta para la hemofilia, y relató que la familia del menor solicitó cambio de ciudad en diciembre, tras recibir la última dosis en Huila, pero regresó antes del tiempo previsto.

El accidente ocurrió el 8 de febrero, cuando el niño cayó de su bicicleta en un polideportivo y sufrió un golpe grave en la cabeza.

El presidente mencionó en el Consejo de Ministros detalles de la atención: “El niño sufrió un traumatismo craneoencefálico severo, pierde el conocimiento por cinco minutos y presenta otorragia y epistaxis, o sea sangrado por el oído y la nariz”.

De acuerdo con la historia clínica, la madre de Kevin rechazó la cirugía recomendada por los médicos, a lo que Petro respondió: “Tampoco puedo decir si fue lo acertado o no”.

Petro añadió que en la madrugada siguiente el cuadro neurológico del paciente se agravó y que fue trasladado en avión a Bogotá.

“Hacia las 5:00 p. m. se sospechó muerte encefálica y presentó paro cardiorrespiratorio, del cual fue reanimado”, relató el presidente, al precisar que Kevin llegó al Hospital de la Misericordia en estado crítico y falleció poco después.

El presidente Petro se defendió por la decisión de revelar los detalles del caso, argumentando transparencia y la necesaria búsqueda de responsabilidades.

La asociación médicos de Colombia rechazó las declaraciones del presidente Gustavo Petro y lo señaló de culpabilizar a la madre - crédito captura de pantalla / Médicos de Colombia / X

“Esto lo que significa es, uno, que no mentimos anoche. No estamos tapando algo con otra cosa (…) y dos, que aún hay que investigar más si se establece una responsabilidad ajena a la familia”, explicó el mandatario.

Mientras que la organización Médicos de Colombia sostuvo que el eje del problema fue la falta de medicamentos y no la negativa a la cirugía, volcando la atención hacia presuntas fallas en la provisión del tratamiento para la hemofilia.

Desde su cuenta de X, indicaron: “El presidente @petrogustavo insiste en hacer todo mal en el caso de Kevin... ignora el hecho fundamental: Que la falta del medicamento es lo crítico”, y sumaron su señalamiento sobre el presunto delito al difundir la historia clínica.