Yina Calderón desató polémica en México antes de ingresar a La casa de los famosos: “Sigo siendo participante”

Ante preguntas de la prensa y su ausencia en comerciales, la empresaria habló sin filtros sobre los rumores que circulan sobre ella y aseguró que, hasta ahora, sigue lista para convertirse en la villana favorita del ‘reality’ de Telemundo

La colombiana llegó a prender motores con el estreno de la sexta temporada del reality - crédito @rogermx_espectáculos/IG

La llegada de la colombiana Yina Calderón a México para participar en La casa de los famosos de Telemundo ha provocado un revuelo inmediato, alimentando rumores y expectativas en redes sociales, así como en medios de comunicación, que la abordaron en el aeropuerto de la ciudad para preguntarle sobre lo que se dice de su ingreso.

Al llegar, Calderón se refirió de inmediato a la controversia sobre su participación en el programa: “Hasta el momento, yo soy participante de La casa de los famosos, estoy anunciada por Telemundo, no me han dicho otra cosa diferente. Así que, hasta que ellos no digan que soy algo diferente o que no voy a estar o que me bajan, no es nada seguro”.

Las dudas en torno a su participación se intensificaron cuando algunos periodistas mexicanos le recordaron su ausencia en el avance comercial de los concursantes destacados.

La DJ fuer confirmada para la nueva temporada de la versión de Telemundo - crédito @lacasadelosfamosostlmd/IG

Frente a esta situación, Calderón respondió de manera categórica: “Rumores hay en todos lados, ¿me entiendes? Estaban pitándome como criminal. Me estaban pitando como de todas las maneras, pero yo no puedo... O sea, yo no me voy a jugar por eso, ¿me entiendes?”, reiterando que su única certeza es la información oficial de Telemundo.

A pesar de que en una transmisión a través de su cuenta de TikTok, la DJ y empresaria insinuó que no viajaría a México, alimentando la especulación sobre una posible estrategia de expectativa, una vez en suelo mexicano, Calderón expresó su pasión por el formato reality: “Yo soy una loca enamorada de los realities. Me encantan los realities. Eh, sé traba-trabajarlos muy bien, sé lo que tengo que hacer.”

Consultada sobre su disposición para el enfrentamiento mediático que implica el show, la colombiana no dejó espacio a la ambigüedad al afirmar: “Yo soy concursante, vengo a participar en La casa de los famosos de Telemundo, vengo a hacer mi trabajo como villana, no me importa un culo y medio si me tengo que echar todos mis compañeros de enemigos. Yo vengo a trabajar, a hacer mi trabajo”.

Yina Calderón denunció una supuesta conspiración de Kunno, Laura Zapata y Lupita Jones para perjudicarla antes de entrar al programa - crédito @cuartooscuro/IG

Antes de entrar al programa, Calderón compartió con la prensa su percepción sobre las expectativas generadas con sus rivales:

“No hemos entrado, ya estamos generando. Así que esperemos a ver qué pasa mañana. Ojalá podamos hasta donde sea entrar a la casa, porque sería ya una ficha clave, ¿no? Porque no queremos ver un poco de abuelas tomando café y ya”, en referencia a la villana mexicana, Laura Zapata, que también fue confirmada por la producción.

Las reacciones por su llegada no tardaron en aparecer, con mensajes de los internautas: “Llegó mi galla, la que va a poner a arder esa casa”; “si participa o no, ya lo consiguió, posicionarse internacionalmente”; “creo que la de Colombia se va a ver muy aburrida al lado de Telemundo con la llegada de Yina”, entre otros.

Las supuestas infracciones: acusaciones y versiones encontradas

La controversia estalló cuando Yina Calderón, participante confirmada, declaró haber sido blanco de una conspiración orquestada por Kunno, Laura Zapata y Lupita Jones antes de entrar a la casa.

La influencer colombiana denunció en entrevista con Felix Arroyo que los señalados buscaron unirse para “destruirla”, acción que perjudica las normas internas del reality: “No tengo miedo, estoy lista para enfrentar a quien quiera sacarme”.

Asimismo, la actriz mexicana se pronunció sobre la llegada de Calderón a la competencia, pues criticó la apariencia física de la colombiana, especialmente en la zona de sus glúteos y la cantidad de tatuajes que tiene la DJ, algo que no es bien visto para Laura Zapata y la percepción que tiene de la colombiana.

