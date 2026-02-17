Colombia

Pago de cesantías registró históricas cifras en 2026: esto fue lo que recibieron millones de colombianos en febrero

El crecimiento anual de los retiros y una mayor diversificación de los usos generan oportunidades para el progreso social y laboral, informó la Superintendencia Financiera de Colombia

El retiro de las cesantías
El retiro de las cesantías se puede hacer para arreglo de vivienda o estudio, entre otros - crédito Colprensa

El pago de cesantías en Colombia experimentó un aumento histórico al inicio de 2026, según la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC). La entidad informó que el valor representa un incremento nominal del 12,82% y un aumento real del 7,34% respecto al monto consignado en el mismo periodo de 2025. El fenómeno fortalece a las cesantías como una pieza clave en la protección social y el mercado laboral del país.

El sistema de cesantías tiene carácter obligatorio para los trabajadores formales y constituye un respaldo económico en casos de desempleo. Además, permite financiar vivienda o educación. La SFC destacó que esta prestación mantiene una tendencia de expansión sostenida impulsada por la recuperación del empleo formal y una mayor conciencia sobre la seguridad financiera de los beneficiarios.

En lo que va de 2026, el volumen total de recursos consignados superó con amplitud $16,1 billones registrados en 2025 y marcó un récord para el sistema. “Entre el 1 de enero y el 16 de febrero de 2026, el pago de los empleadores a los trabajadores por concepto del auxilio de cesantías ascendió a $18,165 billones, lo que representa un incremento del 12,82% en términos nominales y de 7,34% en términos reales frente a las cesantías consignadas en 2025”, resaltó la SFC.

El pago de cesantías en
El pago de cesantías en 2026 registró cifras históricas para los fondos de ahorra y los trabajadores - crédito Superintendencia Financiera de Colombia

A lo largo de los últimos cuatro años, las consignaciones mantienen una ruta ascendente, según los últimos cuatro años:

  • 2023: $11,77 billones.
  • 2024: $13,9 billones.
  • 2025: $16,1 billones.
  • 2026: 18,16 billones.

Dicho crecimiento resalta la función de las cesantías como mecanismo de estabilidad económica para los trabajadores colombianos.

Cobertura de los afiliados

Sobre la cobertura, la SFC informó que el total de afiliados a las cesantías ascendió a 13.292.275 trabajadores. De este grupo, 8.032.694 son hombres y 5.259.581 son mujeres, lo que evidencia una mayoría masculina, pero con una participación femenina en alza. “El total de afiliados a cesantías ascendió a 13.292.275 trabajadores”, precisó la entidad.

Ya son más de 13
Ya son más de 13 millones de personas las que están afiliadas a los fondos de ahorro - crédito Superintendencia Financiera de Colombia

La distribución regional muestra que Bogotá concentra la mayoría de los afiliados:

  • Bogotá: 59,9%.
  • Antioquia: 18,5%.
  • Valle del Cauca: 9,1%.

En el análisis por fondos administradores, Porvenir registró el mayor recaudo al superar los $7,18 billones, lo que implicó un aumento del 13% respecto a 2025, cuando obtuvo $6,36 billones. “La administradora de pensiones y cesantías Porvenir destacó que, una vez cumplido el plazo legal para la consignación de las cesantías correspondientes a 2025, alcanzó un recaudo sin precedentes que superó los $7,18 billones, lo que representa un crecimiento del 13% frente a los $6,36 billones registrados el año anterior”, puntualizó la entidad.

Participación de los fondos de ahorro

Porvenir logró una participación de mercado del 39,6% en recaudo, lo que, según la SFC, representa el mayor crecimiento absoluto del sector durante este periodo. Tras esta, los principales fondos administradores fueron:

  • Protección: $5,6 billones.
  • Fondo Nacional del Ahorro (FNA): $4,01 billones.
  • Colfondos: $1,06 billones.
  • Skandia: $249.294 millones.
Terminación de contrato fue el
Terminación de contrato fue el principal motivo del retiro de cesantías en 2025- crédito Superintendencia Financiera de Colombia

Las administradoras privadas recibieron el 77,9% de los pagos de cesantías ($14,15 billones), mientras que el FNA concentró el 22,1% restante ($4,01 billones), estableció la SFC.

Cuánto dinero se retiró en 2025

En materia de retiros, durante 2025 los afiliados a fondos privados retiraron en $11,65 billones como cesantías, lo que representó un crecimiento del 9,4% respecto a 2024. La principal causa fue la terminación del contrato laboral, con una participación del 35,6%, valor ligeramente inferior al 36,2% observado en 2024.

De acuerdo con la SFC, el 46,1% de los fondos retirados provino del portafolio de largo plazo, y el 23,8% del portafolio de corto plazo. Los retiros por motivos de educación aumentaron en 0,6 puntos porcentuales entre 2024 y 2025, mientras que los retiros por terminación contractual disminuyeron en la misma medida.

